London (ots/PRNewswire) - Neuer Bericht kommt zu dem Schluss, dass die Autofinanzierung angesichts einer Verknüpfung von Kreditgebern und -nehmern durch innovative Technologien im neuen digitalen Zeitalter einer erheblichen Zerrüttung gegenübersteht.

Die White Clarke Group, der führende Anbieter von Automobil- und Asset-Finance-Softwarelösungen, hat heute die Veröffentlichung ihres neuesten Global Technology Report 2017 "Auto Finance in the New Digital Ecosystem" (Autofinanzierung im neuen digitalen Ökosystem) angekündigt.

Der Bericht und das dazugehörige zusammenfassende Video zieht wichtige Schlüsse aus Diskussionen zwischen Technologie-Experten und Vertretern der weltweit größten Captive-Finance-Anbieter auf dem jährlichen Auto Captives-Gipfel der White Clarke Group, der im November 2016 in London stattfand.

Dabei wurden vier Hauptelemente herausgestellt, die dem neuen digitalen Ökosystem zugrunde liegen. Diese Elemente, die im Bericht im Detail beschrieben werden, umfassen:

- Die sich verändernde Natur des Kundenstamms; - die transformative Natur neuer Technologien wie künstliche Intelligenz, Chatbots und Blockchain - das zunehmende Tempo, mit dem Technologien traditionelle Geschäftsmodelle zerrütten; - die wachsende Bedrohung der Cybersicherheit und die zunehmenden regulatorischen und Sicherheitsanforderungen.

Brendan Gleeson, Konzernleiter der White Clarke Group, hat die Ergebnisse des Gipfels zusammengefasst.

"Wir befinden uns in einem Zeitalter der 'verknüpften Intelligenz', die von einer Vielzahl von Produkten und Dienstleistungen umgeben ist, die zusammen ein digitales Ökosystem ausmachen.

Derzeit erleben wir eine Explosion der Innovation, die die Art und Weise, wie wir miteinander interagieren und wie Unternehmen Beziehungen zu ihren Kunden aufbauen und pflegen, zutiefst beeinflusst.

Um im neuen Ökosystem Erfolg zu haben, müssen sich Unternehmen schnell anpassen - neue Fähigkeiten erwerben, sich über neue Technologien auf dem Laufenden halten und neue Finanzierungsmodelle entwickeln, um der drohenden Zerrüttung zu entgehen."

Den Bericht "Auto Finance in the new Digital Ecosystem" können Sie kostenlos hier herunterladen: www.whiteclarkegroup.com. Dort finden Sie auch das zusammenfassende Video zum Bericht.

Das Unternehmen

Die White Clarke Group ist der weltweit führende Anbieter in End-to-End-Automobil- und Asset-Finance-Softwarelösungen und Consulting-Dienstleistungen. Das Unternehmen operiert auf internationaler Ebene und beschäftigt rund 500 Spezialisten. Es verfügt über Niederlassungen in den USA, im UK, Kanada, Australien, Österreich, Deutschland, Indien und China. Zu ihren Kunden gehören: GM Financial, Toyota Financial Services, Volkswagen Financial Services, Daimler Financial Services, Ford Credit, BMW Financial Services und FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Weiterführende Informationen auf www.whiteclarkegroup.com

Der jährliche Auto Captives-Gipfel der White Clarke Group findet im November 2017 in London statt. Registrieren Sie sich für weitere Details und Informationen zu vergangenen Veranstaltungen: www.autocaptives.com.

