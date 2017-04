DGAP-News: MIG Fonds: B.R.A.I.N. Aktien erfolgreich platziert

DGAP-News: MIG Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges MIG Fonds: B.R.A.I.N. Aktien erfolgreich platziert 09.02.2017 / 08:11 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- MIG Fonds: B.R.A.I.N. Aktien erfolgreich platziert Die MIG Fonds haben am gestrigen Abend im Rahmen einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch ein sog. Accelerated Bookbuilding ihre Beteiligung an der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG ("Gesellschaft") (ISIN DE0005203947) veräußert. Aufgrund der ausgesprochen großen Nachfrage und mehrfachen Überzeichnung des Orderbuches hatten sich die MIG Fonds entschlossen, alle 2.528.389 von den MIG Fonds an der Gesellschaft gehaltenen Aktien im Rahmen der Platzierung zu veräußern (dies entspricht 15,4% des Grundkapitals). Die Platzierung wurde durch die ODDO SEYDLER BANK AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit der BAADER BANK AG als Joint Bookrunners begleitet. Die als VC-Investor agierenden MIG Fonds waren seit dem Jahr 2006 mit mehreren ihrer Fonds an der Gesellschaft beteiligt. München, den 9. Februar 2017 MIG Verwaltungs AG für MIG GmbH & Co. Fonds 3 KG; MIG GmbH & Co. Fonds 4 KG; MIG GmbH & Co. Fonds 5 KG, Ismaninger Straße 102, 81675 München und MIG GmbH & Co. Fonds 13 geschlossene Investment-KG, Münchener Str. 52, 82049 Pullach Weitere Informationen über die MIG Fonds sind erhältlich unterwww.mig-fonds.de +++ -------------------------------------------------------------------------------- 09.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 543173 09.02.2017