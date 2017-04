DGAP-News: MIG Verwaltungs AG: MIG Fonds veräußern Beteiligung an B.R.A.I.N. AG

DGAP-News: MIG Verwaltungs AG / Schlagwort(e): Sonstiges MIG Verwaltungs AG: MIG Fonds veräußern Beteiligung an B.R.A.I.N. AG 08.02.2017 / 17:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- MIG Fonds veräußern Beteiligung an B.R.A.I.N. AG Die in der B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG ("Gesellschaft") (ISIN DE0005203947) investierten MIG Fonds haben heute beschlossen, etwa die Hälfte der von ihnen gehaltenen Aktien zu verkaufen. Die MIG Fonds behalten sich vor, das Volumen zu erweitern. Insgesamt halten die MIG Fonds bisher ca. 2,5 Mio.Aktien an der Gesellschaft (entspricht ca. 15% des Grundkapitals der Gesellschaft). Die Aktien werden unter Einschaltung eines Bankenkonsortiums im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens außerbörslich bei institutionellen Anlegern privat platziert. Die als VC-Investor agierenden MIG Fonds waren seit dem Jahr 2006 mit mehreren ihrer Fonds an der Gesellschaft beteiligt. München, den 8. Februar 2017 MIG Verwaltungs AG für MIG GmbH & Co. Fonds 3 KG; MIG GmbH & Co. Fonds 4 KG; MIG GmbH & Co. Fonds 5 KG, Ismaninger Straße 102, 81675 München und MIG GmbH & Co. Fonds 13 geschlossene Investment-KG, Münchener Str. 52, 82049 Pullach Weitere Informationen über die MIG Fonds sind erhältlich unterwww.mig-fonds.de +++ -------------------------------------------------------------------------------- 08.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 543063 08.02.2017