Quark Expeditions organisiert epischen Nordpol-Gipfel 2017

Seattle (ots/PRNewswire) - Passagiere und herausragende internationale Vordenker kommen zusammen, um durch eine Nordpolexpedition Veränderungen auf den Weg zu bringen

Quark Expeditions®, (http://www.quarkexpeditions.com/) das Pionierunternehmen für Polarexpeditionen und der führende Anbieter von Reiseabenteuern in der Arktis und Antarktis, freut sich, das ultimative Treffen von global denkenden Akteuren mit The North Pole Summit 2017 (http://info.quarkexpeditions.com/north-pole-summit-2017-0) bei 90 Grad Nord anzukündigen. Diese exklusive Schiffsreise, die am 20. Juli 2017 beginnt, ist eine erweiterte Version von Quarks populärer Expeditionsreise "North Pole: The Ultimate Arctic Adventure" und präsentiert sieben außergewöhnliche Gastredner aus der Welt aus den Bereichen Wissenschaft, Forschung, Naturschutz, Politik und Bildung.

Diese engagierten Weltbürger werden mit den Passagieren teilen, was sie inspiriert hat, und ihre Ansichten über die ökologischen Herausforderungen diskutieren - über ein offizielles und informelles Programm zur Bereicherung der Reise an Bord:

- Paul Nicklen, in Kanada geborener Fotograf vom National Geographic, Meeresbiologe und Naturschützer - Alan Chambers, legendärer Polarabenteurer und Redner - Cristina Mittermeier, Meeresbiologin, Fotografin, Biochemikerin und Naturschützerin - Maureen Raymo, Paläoklimatologin und Meeresgeologin - David Serkoak, Inuit-Ältester und Lehrer - James Raffan, Geograf, Autor und Polarhistoriker - Frances Ulmer, politische Beraterin und Staatsbeamtin

Passagiere auf dieser exklusiven Schiffsreise und auch diejenigen, die auf den beiden traditionellen Expeditionen North Pole: The Ultimate Arctic Adventure (http://www.quarkexpeditions.com/en/arctic/expeditions/north-pole) im Jahr 2017 reisen, werden von Helsinki aus in Finnland einen Charterflug nehmen, um dann ihr 14-tägiges Abenteuer in Russland zu starten. Nach ihrer Ankunft in Murmansk, Russland, werden die Passagiere an Bord des einzigartigen Schiffes 50 Years of Victory gehen, den stärksten atombetriebenen Eisbrecher auf dem Globus, und ihre Route durch mehrere Jahre altes Meereseis bis zum nördlichsten Punkt der Welt bahnen. Auf dem Weg dahin werden sie Vorträge von herausragenden Experten, Rundflüge mit dem bordeigenen Helikopter, Naturbeobachtungen im Arktischen Ozean und vieles mehr genießen können.

Eine Feier am Nordpol wird die Passagiere auf mehrere Meter dickes Meereseis bringen, um auf den Erfolg ihrer Reise anzustoßen und an einem Barbecue-Dinner teilzunehmen. Die Passagiere können auch das Franz-Josef-Land-Archipel des nördlichen Polarkreises mit einem Zodiac-Boot und/oder zu Fuß erkunden.

Die Plätze für The North Pole Summit und zwei zusätzliche Expeditionen "North Pole: The Ultimate Arctic Adventure", die am 9. bzw. am 31. Juli starten, sind begrenzt. Interessierten Reisenden wird empfohlen, die Abfahrtszeiten zu prüfen und sich unverzüglich mit Account Manager Push Shetty in Verbindung zu setzen, damit sie vor der Reise genügend Zeit zur Erlangung der erforderlichen Visa haben.

Über Quark Expeditions®:

Quark Expeditions® spezialisiert sich auf Expeditionen in die Antarktis und Arktis und ist seit 25 Jahren der führende Anbieter von Polar-Abenteuerreisen. Mit einer vielfältigen Flotte aus kleinen Expeditionsschiffen, Eisbrechern und den einzigartigen Abenteuern an Land bietet der Veranstalter den Reisenden einen nie dagewesenen Zugang zu den entlegensten Flecken der Erde. Das Bordprogramm, geleitet von engagierten und erfahrenen Expeditionsteams aus Wissenschaftlern, Naturschützern und Forschern, legt den Fokus auf Gäste-Interaktion, um das Reiseerlebnis der Passagiere zu bereichern und ihnen neue Erkenntnisse zu vermitteln. Der Veranstalter ist bekannt für seinen konsequenten Einsatz für Sicherheit und Nachhaltigkeit, unter anderen durch die Partnerschaft mit The Nature Conservancy (USA). Er hat den Passagieren außerdem als erster Veranstalter überhaupt - gebührenfrei - Kompensationsmöglichkeiten für den Klimaschutz bei Schiffsreisen mit der Ocean Diamond und der Ocean Nova angeboten.

