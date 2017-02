David Stileman steigt als leitender Berater bei CamberView Partners ein

London und San Francisco (ots/PRNewswire) - CamberView Partners, LLC, die führende unabhängige, investorenorientierte Beratungsstelle für Aktiengesellschaften zu Gesellschafteraktivismus und Investorenbindung, freut sich, bekanntgeben zu können, dass David Stileman, ein ehemaliger Vorsitzender von Standard Chartered Bank für die Region Amerika und aktueller Operating Partner bei Corsair Capital LLP, einem langfristigen Investor in CamberView, als leitender Berater für Europa bei der Kanzlei einsteigt. Herr Stilemans Aufgabenbereich wird sich auf den weiteren Geschäftsausbau im Zuge der Erweiterung von CamberViews europäischen (http://www.prnewswire.com/news-releases/camberview-partners-announces-the-launch-of-european-business-300336258.html) Niederlassungen konzentrieren.

"Wir freuen uns über Herr Stilemans Unterstützung beim Ausbau unseres Unternehmens in Europa", sagte Abe M. Friedman, der Geschäftsführer von CamberView. "CamberViews leitende Berater sind maßgeblich daran beteiligt, wie wir Unternehmen beim Aufbau und der Pflege erfolgreicher Beziehungen zu ihren Investoren helfen. Herr Stilemans Kenntnisse über Aktiengesellschaften und ihre Herausforderungen gegenüber ihren Investoren wird eine echte Bereicherung für die Kanzlei sein."

Herr Stileman war 28 Jahre bei der Standard Chartered Bank in Asien, Europa und Amerika tätig. Nach seinem Eintritt in die Kanzlei 1984 wurde er 1993 zum Vorsitzenden von Standard Chartered Asia und 1994 zum Vorstandschef von Corporate Finance ernannt. Von 1996 bis Anfang 2007 war er als Gruppenleiter des Bereichs Corporate Development zuständig für Aufkäufe, Veräußerungen, Joint Ventures und Börsennotierungen. Von 2007 bis 2011 war er Geschäftsführer für die Region Amerika und damit für alle Geschäfte der Bank in Nord-, Mittel- und Südamerika verantwortlich. Anschließend wurde er Vorsitzender für die Region Amerika und damit für die strategische Entwicklung und Kundenabdeckung der Bank zuständig.

Herr Stileman ist ein agierender Partner bei Corsair Capital, einem der ältesten Private-Equity-Unternehmen mit Fokus auf der Finanzdienstleistungsindustrie, das im September 2016 eine langfristige strategische Investition (http://www.prnewswire.com/news-releases/camberview-partners-receives-long-term-strategic-investment-from-corsair-capital-300326837.html) in CamberView tätigte. Er sitzt im Beirat des kalifornischen Private-Equity-Spezialisten FTV Capital, der Dienstleistungen im Bereich Wachstumsgeschäfte anbietet, und des in Philadelphia ansässigen Unternehmens BizEquity. Er ist ein Direktor von F&C Global Smaller Companies PLC sowie ein Direktor von BritishAmerican Business.

"Ich war beeindruckt vom Team, das CamberView zusammengestellt hat, um europäischen Unternehmen beim Umgang mit Aktionären und komplexen Regelungssituationen zu helfen", so David Stileman. "Ich freue mich auf meine Arbeit, um die Reichweite der Kanzlei in ganz Europa zu erweitern und Unternehmen dabei zu helfen, die Bedeutung des Dialogs mit ihrem zunehmend globalisierten Investorenstamm zu verstehen."

CamberView Partners ist der führende Anbieter von unabhängiger, investorenorientierter Beratung für Aktiengesellschaften bezüglich der erfolgreichen Handhabung von Investorenbindung, strittigen Situationen und herausfordernden Fragen zu Corporate Governance. Wir bieten Unternehmensleitern und Vorständen Beratung für verschiedene Angelegenheiten, einschließlich angefochtener Fusionssituationen, Hedgefondsaktivismus, Direktorenwahlen, Vergütungsfragen, schwieriger Aktionärsanträge, Nachhaltigkeit und mehr. CamberView verhilft seinen Kunden zu Erfolg mit ihren Investoren, indem es Einblicke in die Sichtweise der Investoren sowie Erklärungen zur Reaktion von Investoren gegenüber Unternehmensvorschlägen bietet und erfolgreiche proaktive Strategien zur Investorenbindung erstellt.

