SCI gibt die Übernahme der Mauser Group bekannt

Santa Monica, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Stone Canyon Industries, LLC ("SCI"), gab heute bekannt, dass sie eine konkrete Kaufvereinbarung eingegangen sind, um die Mauser Group N.V., einen weltweiten Anbieter fester Verpackungsprodukte und Dienste für Industriezwecke, von Clayton, Dubilier & Rice ("CD&R") zu kaufen. SCI ist über sein Tochterunternehmen BWAY Corp. ("BWAY") der führende Hersteller fester Metall- und Kunststoffbehälter in Nordamerika.

Die Bartransaktion wird auf 2,3 Mrd. USD geschätzt.

Mauser erwirtschaftet mit der Herstellung und Lieferung von Kunststoff- und Stahltrommeln sowie Intermediate Bulk Containern ("IBC", Großpackmitteln) einen Umsatz von über 1,4 Mrd. USD. Das Unternehmen ist außerdem der führende Anbieter von Rekonditionierungsdiensten für gebrauchte Kunststofftrommeln und IBCs. Die 4.500 Mitarbeiter von Mauser arbeiten in 111 Produktionsanlagen an 88 strategischen Standorten in 18 Ländern in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien. Durch den Besitz von BWAY und Mauser wird SCI zu einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Behälter und Verpackungen für die Branchen Chemie, Industrie, Lebensmittel und Getränke sowie anderen Industriezweigen.

Ken Roessler, Präsident und Geschäftsführer von BWAY, kommentierte: "Wir begrüßen die Mitarbeiter von Mauser in unserer SCI-Familie. Wir freuen uns darauf, mit Peter Schaefer und dem Managementteam von Mauser zusammenzuarbeiten, um zwei großartige Unternehmen der Verpackungs- und Behälterbranche zusammenzubringen. Zusätzlich zur Umsatzsteigerung erweitert diese Übernahme unsere Produktpalette durch innovative neue Produkte, die die Position des Unternehmens als führender Anbieter für ein breites Sortiment an festen Verpackungen stärken."

Peter Schaefer, Geschäftsführer der Mauser Group, sagte: "Mit der heutigen Ankündigung hat Mauser einen neuen Meilenstein erreicht, der unsere Wachstumsstrategie bestätigt und uns neue Möglichkeiten eröffnet, Mehrwerte für Mitarbeiter und Kunden zu schaffen. Gemeinsam mit BWAY haben wir die einmalige Gelegenheit, unsere starke Wachstumsdynamik fortzusetzen."

Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs & Co., BMO Capital Markets Corp. und Citigroup Global Markets Inc. haben verbindliche Finanzierungszusagen für die Transaktion gemacht. Goldman Sachs diente als Finanzberater für SCI und Gibson, Dunn & Crutcher LLP übernahm die Rechtsberatung.

Informationen zu Stone Canyon Industries

Stone Canyon Industries, LLC (www.stonecanyonllc.com) ist eine globale Industriebeteilungsgesellschaft mit Sitz in Santa Monica, Kalifornien. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Kauf marktführender Unternehmen mit starken Managementteams in sehr belastbaren Branchen weltweit.

Informationen zu BWAY

Das Unternehmen ist ein führender Lieferant für ein breites Sortiment an festen Verpackungen in Nordamerika. BWAY betreibt 25 Anlagen in den Vereinigten Staaten und Kanada und beliefert branchenführende Kunden auf nationaler Ebene. Die Palette der festen Metallbehälter von BWAY umfasst Lackdosen, Stahleimer, Spraydosen, flache Kanister, Verschlussdosen, Gießdosen, Munitionskisten und Ölkanister. Das Unternehmen stellt außerdem feste Kunststoffverpackungen einschließlich Kübel, Fässer und Hybrid-Lackdosen her.

Informationen zu Mauser

Mauser Group ist ein weltweit führender Hersteller von industriellen Verpackungslösungen mit ca. 4.500 Mitarbeitern und einem Konzernumsatz von über 1,4 Mrd. EUR. Das Unternehmen wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Oosterhout, Niederlande, und beeinflusst den internationalen Markt durch innovative Verpackungstechnologien. Die Produktpalette für unsere Kunden in den Branchen Chemie, Agrochemie, Petrochemie und Pharmazie sowie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie umfasst Kunststoffverpackungen, Fiberverpackungen, Stahlverpackungen, Intermediate Bulk Containers ("IBC") sowie Rekonditionierungsdienste über die National Container Group ("NCG"), ein Tochterunternehmen von Mauser. Mauser hat ein weltweites Nachhaltigkeitsprogramm, das die gesamte Lieferkette von der Produktion bis zum Recycling ("ECO-CYCLE®") umfasst. Das Unternehmen ist mit über 100 Mauser-/NCG-Standorten und mehreren Joint Ventures in Europa, Nord- und Südamerika und Asien sowie zwei Patentnetzwerken für Kunststoff- und Stahlverpackungen eine weltweite Größe. www.mausergroup.com

Pressekontakt:

Original-Content von: Stone Canyon Industries, LLC, übermittelt durch news aktuell