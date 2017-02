Lutron stellt einfache Connected Home-Lösungen auf der ISE 2017 vor

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Lutron HomeWorks QS und GRAFIK RA 2 ab jetzt mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Sonos kompatibel

Diese Woche präsentiert Lutron Electronics, Spezialist für Produkte zur Lichtsteuerung, auf der "Integrated Systems Europe" Messe (ISE) 2017 die neuesten Innovationen für die integrierte Sprachsteuerung von Licht, Temperatur und Musik für das Smart Home. Lutron kündigt an, dass seine HomeWorks QS (http://www.lutron.com/europe/Products/Pages/WholeHomeSystems/Homeworksqs/Overview.aspx)- und GRAFIK RA 2 (http://www.lutron.com/europe/Products/Pages/WholeHomeSystems/GrafikRA2/Overview.aspx)-Systeme nun mit Amazon Alexa (https://www.amazon.co.uk/gp/product/B01GAGVIE4/ref=sv_kinc_0/255-1206483-5265963), Apple HomeKit (http://www.apple.com/uk/shop/accessories/all-accessories/homekit) und Sonos (http://www.sonos.com/en-gb/home?utm_campaign=GGL_UK_EN_SONOS_B_BRAND+GENERIC_%5BE%5D&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_content=GGL_UK_EN_SONOS_B_BRAND+GENERIC_%5BE%5D&utm_term=sonos+uk&gclid=Cj0KEQiAtqHEBRCNrdC6rYq9_oYBEiQAejvRl5RFStBYqM9h86_qK) kompatibel sind. Damit stärkt Lutron seine Position als Marktführer in Sachen Connected Home.

Lutron baut die Zusammenarbeit mit starken Marken weiter aus und integriert neue Technologien wie Sprach- und Audiosteuerungen. Auf der ISE werden drei neue Kooperationen vorgestellt, die alle über Lutrons Connect Bridge und die Lutron App steuerbar sind:

1. Amazon Alexa: Mit Alexa kann jeder in Großbritannien und Deutschland mit einem Amazon Echo- oder Echo Dot-Gerät Licht, elektrische Jalousien und Rollläden oder sogar die Heizung mit HomeWorks QS- oder GRAFIK RA 2-Systemen per Sprachsteuerung bedienen. Die Integration dieser unkomplizierten Sprach- und Raumsteuerung in die Lutron-Systeme bietet eine einfache Möglichkeit diese neue Technologie auch im eigenen Zuhause zu verwenden. 2. Apple HomeKit : Ab März wird die Lutron Connect Bridge, ein Teil der HomeWorks QS und GRAFIK RA 2 Systeme, das Apple HomeKit unterstützen, so dass Hausbesitzer ihre Lutron-Systeme mit der Apple Home App, Siri oder Drittanbieter-HomeKit-Apps über das iPhone oder das iPad steuern können. Das geht sowohl mit einzelnen Lichtern in bestimmten Räumen als auch in ganzen Bereichen. Erhält Siri beispielsweise abends den Befehl "Siri, schalte das Licht aus" schaltet die Bridge die Lichter im ganzen Haus aus. So kann Siri neben anderem auch überprüfen, ob das Licht in der Küche noch brennt und es bei Bedarf ausschalten. 3. Sonos: Musikliebhaber können Licht und Sound in ihrem Zuhause nun auch einfach und individuell mit Sonos und HomeWorks QS und GRAFIK RA 2 steuern. Für Audio kann die Fernsteuerung Pico RF hinzugezogen werden. Nutzern ermöglicht das eine direkte Steuerung von Sonos Lautsprechern zusammen mit Licht, Rollläden und Heizung, wenn diese mit Lutrons Smart Home-System verbunden sind.

Verfügbarkeit

HomeWorks QS und GRAFIK RA 2 sind bei autorisierten Händlern in ganz Europa erhältlich. Für die Kombination der Lutron-Systeme mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Sonos ist eine Lutron Connect Bridge erforderlich. Die kostenlose Lutron Connect App ist sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte verfügbar.

Über Lutron (http://www.lutron.com/europe)

Lutron ist der international führende Hersteller von energieeffizienten Lichtsteuerungssystemen. Das amerikanische Familienunternehmen mit Sitz in Coopersburg, Pennsylvania vertreibt mehr als 15.000 verschiedene Produkte in 100 Ländern - von einzelnen Schaltern, Schiebe- oder Lampendimmern bis hin zu intelligenten Lichtsteuerungssystemen. Das Lichtmanagement umfasst sowohl die Regelung des künstlichen Lichts als auch des Tageslichts. Lutron ist außerdem der einzige Produzent von Lichtsteuerungssystemen mit einer Auswahl an extrem geräuscharmen Rollos, um die Ausstattung von Innenräumen weiter zu optimieren. In Deutschland ist das Unternehmen seit mehr als 17 Jahren tätig - mit Produkten, die speziell auf den deutschen Markt und seine technischen Standards abgestimmt sind.

Zu Lutrons Kunden in Europa gehören "The Regent Berlin" (Berlin, Deutschland), die Bexley Business Academy, One Whitehall Place und Bluebird Garage (alle London, UK), Planet Hollywood (Paris, Frankreich), Sheraton (Amsterdam, Niederlande), und das Guggenheim Museum (Bilbao, Spanien).

