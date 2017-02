Bornholdt Lee GmbH übernimmt Projektgeschäft der Appdream AG

Hamburg (ots) - Im Zuge der dynamischen Entwicklungen auf dem wettbewerbsgetriebenen Web- und Appmarkt hat die Hamburger Bornholdt Lee GmbH (http://www.bornholdtlee.de) zum 1. Januar 2017 das operative Projektgeschäft der Appdream AG (http://www.appdream.de) übernommen. Der digitale Dienstleister Bornholdt Lee realisiert mit seinem mehr als 30-köpfigen Team festangestellter Spezialisten am Standort Hamburg seit 2010 erfolgreich Webapplikationen und Mobile Apps für Kunden, wie beispielsweise Gruner + Jahr, Star Finanz und Qbo Coffee. Der Übernahme gingen umfangreiche Kooperations- und Abstimmungsgespräche voraus, um den Appdream-Kunden Kontinuität und professionelle Projektberatung zu gewährleisten. Der lückenlose Übergang des operativen Projektgeschäfts ohne spürbare Veränderungen für die Appdream-Kunden hatte dabei oberste Priorität. Benjamin Teske, Vorstand der Appdream AG, ergänzt: "Bei den Übernahmegesprächen mit Bornholdt Lee war uns besonders wichtig, dass unsere Kunden auch in Zukunft weiterhin optimal betreut werden". Entsprechend wurden die erfahrenen Kompetenzteams von Bornholdt Lee detailliert in die laufenden Projekte eingearbeitet. Hosun Lee, Geschäftsführer der Bornholdt Lee GmbH: "Apps sind komplexe Softwareprojekte, die detailliert geplant und ganzheitlich umgesetzt werden müssen. Unsere Kunden profitieren bei Bornholdt Lee von einer professionellen Umsetzung mit höchstem Qualitätsanspruch und nutzerorientiertem Fokus, der dem Endkunden einen eindeutigen Mehrwert bietet".

Neben den Projekten werden auch die Namens- und Markenrechte an die Bornholdt Lee GmbH übertragen. Die Appdream AG hat zum Jahreswechsel das Projektgeschäft eingestellt und konzentriert sich nun auf das eigene Produkt "Garooda - Social Enterprise Collaboration" (www.garooda.de).

Bornholdt Lee behauptet sich mit einer gestärkten Position im Markt und bietet seinen Kunden als professioneller Web- und App-Entwickler Beratung, Projektmanagement, Anforderungsanalyse, UX-Konzeption, User Interface-Design, technische Konzeption, Softwareentwicklung sowie Qualitätsmanagement.

