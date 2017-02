DGAP-News: Murphy&Spitz Green Capital AG: Sabine Pex und Ernst Rudolf neu im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung

DGAP-News: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie Murphy&Spitz Green Capital AG: Sabine Pex und Ernst Rudolf neu im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung 01.02.2017 / 11:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- PRESSEMITTEILUNG Murphy&Spitz Green Capital AG: Sabine Pex und Ernst Rudolf neu im Aufsichtsrat der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung Rolf Engel und Andreas Reiffenstein sind ausgeschieden Bonn, 01.02.2017 - Sabine Pex und Ernst Rudolf sind neue Aufsichtsratsmitglieder der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung AG. Sie lösen Rolf Engel und Andreas Reiffenstein ab. Prof. Olaf Müller-Michaels bleibt Aufsichtsratsvorsitzender. "Wir danken Rolf Engel und Andreas Reiffenstein für ihre professionelle Unterstützung und ihr Engagement in den Aufbaujahren der Vermögensverwaltung", bedankt sich Andrew Murphy, Vorstand der Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung. "Mit Sabine Pex und Ernst Rudolf haben wir zwei Experten des Nachhaltigen Investments gewonnen. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit." Mit Sabine Pex erhält der Aufsichtsrat eine Spezialistin des Nachhaltigen Investments hinzu. Sie ist Senior Manager Client Relations bei der auf Nachhaltigkeit spezialisierten Researchgesellschaft oekom research. Zuvor war sie in unterschiedlichen Funktionen u.a. beim Bankhaus von der Heydt und der Hypovereinsbank für Nachhaltiges Investment zuständig. Sabine Pex ist Betriebswirtin und Master in Öffentlichem und Betrieblichem Umweltmanagement. Sie ist Vorstandsmitglied im Forum Nachhaltige Geldanlagen und seit Juli 2014 stellvertretende Vorsitzende. Ernst Rudolf ist Vorstand der Catus AG Vermögensverwaltung und erfahrener Praktiker. Der Betriebswirt kann über 26 Jahre Erfahrung in der Finanzplanung und -beratung sowie der Vermögensverwaltung zurückblicken. Einen Schwerpunkt legt Ernst Rudolf auf Vermögenskonzepte und Anlagestrategien unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Er ist Mitglied im Netzwerk für nachhaltige Vermögensberatung Ökofinanz 21 und im Forum Nachhaltige Geldanlagen. Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung eine 100%ige Tochter der Murphy&Spitz Green Capital AG (ISIN DE000A0KPM66), einer Holding mit Fokussierung auf Nachhaltige Geldanlagen und den Betrieb Erneuerbarer-Energie-Kraftwerke (Murphy&Spitz Green Energy AG). Die unabhängige Murphy&Spitz Nachhaltige Vermögensverwaltung ist seit 1999 auf nachhaltige Vermögens- und Anlagestrategien spezialisiert. Sie bietet Privatkunden bundesweit individuelle und fondsgebundene Vermögensverwaltung. Institutionelle Kunden und Stiftungen betreut die Vermögensverwaltung im Rahmen maßgeschneiderter Portfoliomanagementkonzepte und Spezialmandate. Kontakt: Murphy&Spitz Green Capital AG Sandra Murphy Riesstraße 2 53113 Bonn Tel: +49 228 243 911-14 Fax: +49 228 243 911-29 E-Mail:sandra.murphy@murphyandspitz.de www.murphyandspitz.de www.greencapital.de -------------------------------------------------------------------------------- 01.02.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Murphy & Spitz Green Capital Aktiengesellschaft Riesstraße 2 53113 Bonn Deutschland Telefon: (0)228 / 243 911 0 Fax: (0)228 / 243 911 29 E-Mail: info@greencapital.de Internet: www.greencapital.de ISIN: DE000A0KPM66 WKN: A0KPM6 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 540827 01.02.2017