Jeff Hibbard neuer Chief Product Officer bei Fidor Solutions

Neuzugang bei Fidor: Jeff Hibbard übernimmt ab sofort die Position des Chief Product Officers der Fidor Solutions (www.fidor.com). Damit stärkt der global agierende Lösungsanbieter für digitales Banking ein weiteres Mal sein Führungsteam, um die internationale Expansion voranzutreiben.

Sowohl die Vision als auch das Produktangebot der Fidor Solutions ist weltweit einzigartig. Das Flaggschiff des innovativen Ansatzes ist die Fidor Bank, die mit ihrer Community, Sofortkrediten, ihrer für Drittanbieter offenen Kontoplattform oder Aktionen wie dem Like-Zins als Vorreiter für digitales Banking gilt. Mit der jüngsten personellen Verstärkung unterstreicht Fidor seine Wachstumsambitionen.

Jeff Hibbard wird zukünftig von den USA aus die weiteren Produktinnovationen rund ums das Fidor Operating System (fOS) koordinieren - in den Bereichen Banking, Payment, Identität, Personalisierung, Chatbot und der Integration von FinTech-Angeboten. Hibbard beschäftigt sich bereits seit zwanzig Jahren mit Finanztechnologie und -dienstleistungen. Zuletzt war er u.a. tätig als Senior Financial Services Strategist für Wripo Digital; als Senior VP für die digitalen US-Plattformen, Payment und Kundenschutz bei der TD Bank Financial Group; sowie als VP Product Group Manager für den Geschäftsbereich digitales Payment, Online und Mobile bei Branch Banking & Trust (BB&T).

In diesen Führungspositionen implementierte er strategische Initiativen, wie ein nationales Multi-Bank-Identity-Konsortium in Nordamerika, neue digitale Bezahlmöglichkeiten und -verzeichnisse sowie Mobile Wallets. Zudem war er bei der Integration der ersten "Open Source"-Technologie bei BB&T beteiligt und hat den Weg geebnet für eine digitale Infrastruktur und die grundsätzliche Modernisierungsstrategie diverser global agierender Banken im Rahmen ihrer digitalen Transformation. Für den US-Markt der TD Bank hat er die erste Mobile Wallet entwickelt und den Aufbau der ersten Multi-Issuer-Standards für die Tokenisation im Bezahlprozess unterstützt. Mehr Informationen zu Jeff Hibbard: http://bit.ly/2rsRgIl

"An der Seite der Fidor Bank agiert die Fidor Solutions als Co-Entrepreneur vieler Unternehmen auf der ganzen Welt, die sich die digitale Transformation ihrer Banking-Prozesse zum Ziel gesetzt haben. Mit Jeff als neuem Leiter unserer Produktstrategie gehen wir den nächsten Schritt in puncto Wachstum und Innovation. Zudem können wir auf diese Weise weltweit neue Kunden gewinnen", sagt Gé Drossaert, Group Chief Commercial Officer der Fidor Solutions. Mehr Informationen zu Gé Drossaert: http://bit.ly/2qGKSw2

"Fidor ist seit Jahren an der Spitze, wenn es um Innovationen im Bereich Finanzdienstleistungen geht, und hat sich zu Recht den Ruf erworben, den direkten Austausch mit seinen Kunden zu suchen. Denn über unsere Community können die Kunden laufend ihre Wünsche äußern. Meine Aufgabe wird es sein, aus diesen Wünschen und Bedürfnissen konkrete Produkte zu machen sowie das bestehende Produktangebot auf dieser Basis weiterzuentwickeln. Ich bin stolz, Fidor zukünftig bei dieser spannenden Aufgabe zu unterstützen - mit dem klaren Fokus, Innovationen voranzutreiben und das Kundenerlebnis weiter zu verbessern", so Jeff Hibbard, Chief Product Officer der Fidor Solutions.

Über Fidor Solutions:

Die Fidor Solutions (www.fidor.com) bietet als global agierender Dienstleistungspartner Banken und Nicht-Banken kundenzentrierte, strategische Infrastruktur-Lösungen für die digitale Zukunft des Banking. Neben der Technologie stehen auch die damit verbundenen Service-Dienstleistungen im Zentrum des Angebots. Kernprodukte sind das "No-Stack Banking" als eine All-in-One-Lösung für digitales Banking sowie der "Digital Banking Accelerator", eine Produkt- und Service-Sammlung modularen Aufbaus, die auf jedes Kernbankensystem situativ zugeschnitten werden kann.

