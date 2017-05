Fidor Solutions baut internationales Führungsteam aus

Dubai (ots) -

- Brad Whittfield wird neuer Finanzvorstand - Internationale Expansion der Fidor Gruppe

Die Fidor Gruppe verstärkt ihr internationales Führungsteam: Mit sofortiger Wirkung übernimmt Brad Whittfield die neugeschaffene Position eines Global Chief Financial Officers der Fidor Solutions in Dubai. Als Wirtschaftsprüfer und Anwalt bringt Whittfield 15 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der internationalen Finanzen mit, die er unter anderem in Führungspositionen bei KPMG und PwC gesammelt hat. Dabei war er sowohl im asiatisch-pazifischen Raum und Europa tätig sowie zuletzt im Mittleren Osten und Afrika.

Besonders im Bereich der Finanzdienstleistungen hat Whittfield in den vergangenen Jahren umfassendes Knowhow entwickelt, zum Beispiel als Berater einiger der weltweit führenden Finanzinstitute und Private-Equity-Unternehmen. Auch bei der Übernahme zahlreicher namhafter Fintechs - von Digital Banking über Mobile Wallets bis hin zu Digital Payment - hatte er als Berater häufig eine Schlüsselrolle inne. Zuletzt war er als Chief Financial Officer eines Fintechs aus dem Bereich Digital Payment im Mittleren Osten beschäftigt.

Bei Fidor ist Whittfield nun verantwortlich für die Finanzverwaltung der gesamten Gruppe, inklusive Europa, USA, Asien und dem Mittleren Osten. Zudem soll er die geplante internationale Expansion der Fidor Gruppe unterstützen.

"Die Berufung von Brad unterstreicht unsere internationalen Wachstumsambitionen. Mit Brad Whittfield haben wir einen der international erfahrensten Experten gewinnen können", sagt Fidor-Chef Matthias Kröner.

"Fidor wird weltweit als Innovationsführer im Digital Banking und Fintech-Umfeld wahrgenommen und ist besonders in den vergangenen ein, zwei Jahren phänomenal gewachsen. Ich freue mich sehr, Teil dieses dynamischen Teams zu werden und die globale Expansionsstrategie mit in die Tat umzusetzen", so Brad Whittfield.

