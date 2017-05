Domicil erreicht Platz 1 auf der Liste «Beste Arbeitgeber der Schweiz 2017: Gesundheits- und Sozialwesen»

Bern (ots) -

Domicil erreicht bei der Great Place to Work®-Studie «Beste Arbeitgeber in der Schweiz 2017» den 1. Platz in der Kategorie Gesundheits- und Sozialwesen und wird als einer der besten Arbeitgeber ausgezeichnet. Great Place to Work® prämiert jedes Jahr Unternehmen aller Branchen, die aus Sicht ihrer Mitarbeitenden eine besonders vertrauenswürdige, wertschätzende und attraktive Arbeitsplatzkultur haben. Dazu gehört auch Domicil.

Bewertungsgrundlage war eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden von Domicil zu zentralen Arbeitsplatzthemen wie Vertrauen, Teamgeist, berufliche Entwicklung, Gesundheitsförderung und Work-Life-Balance. Zudem wurde die Personal- und Führungsarbeit im Unternehmen bewertet.

Diese Auszeichnung steht für eine Arbeitsplatzkultur, die in besonderer Weise von Vertrauen, Teamgeist und einem respektvollen Umgang geprägt ist. Domicil ist stolz auf diese Auszeichnung, ist sie doch Bestätigung der gelebten Werte und der attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten. So sagen denn auch 93% der Mitarbeitenden, die sich an der Befragung beteiligten, dass die Arbeit bei Domicil eine besondere Bedeutung hat und nicht einfach nur ein «Job» ist. 85% der Mitarbeitenden bezeichnen Domicil alles in allem als einen sehr guten Arbeitsplatz und 87% sind der Meinung, dass Mitarbeitende bei Domicil viel Verantwortung erhalten.

«Wir sind stolz darauf, dass unsere Mitarbeitenden - die, die es am besten wissen müssen - uns als Arbeitgeberin mit hervorragenden Noten bewerten. Das bekräftigt uns, unseren Weg gemeinsam weiterzugehen und so unsere Position als Nummer 1 in der Langzeitpflege weiter zu stärken», sagt Andrea Hornung, CEO von Domicil.

Mit 20 modernen Standorten und 1450 Mitarbeitenden sowie 169 Lernenden ist Domicil die bedeutendste Langzeitpflege-Spezialistin im Kanton Bern. Über 1500 Bewohnerinnen und Bewohner finden bei Domicil ein ihren Bedürfnissen entsprechendes Zuhause. Domicil betreibt heute in der Grossregion Bern 20 Alterszentren, davon vier speziell für Menschen mit einer Demenz. Der Umsatz beträgt 137 Mio. pro Jahr.

