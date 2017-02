NewVoiceMedia stärkt seine Position im europäischen Markt mit dem Neukunden FlixBus

Munich (ots/PRNewswire) - FlixBus (https://www.flixbus.com/), das in Europa führende Fernbusunternehmen, nutzt ab sofort europaweit die ContactWorld-Plattform von NewVoiceMedia, um sein Contact Center zu optimieren und das Kundenerlebnis zu verbessern. NewVoiceMedia (https://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_campaign=2017-01-GBL-flixbus&utm_medium=press-release) GmbH ist ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den internen Vertrieb und Contact Center, mit denen Unternehmen ihren Umsatz steigern, den Service verbessern und das Wachstum beschleunigen können.

FlixBus hat einen Dreijahresvertrag für die NewVoiceMedia-Lösung ContactWorld unterzeichnet und ersetzt damit seine bisherige Contact Center-Technologie, die sich als unzuverlässig und unflexibel erwiesen hatte und innerhalb von Salesforce keine Omni-Channel-Funktionalität bot. Die NewVoiceMedia-Technologie für den internen Vertrieb und das Contact Center lässt sich nahtlos mit Salesforce integrieren. So werden alle Interaktionen mit Kunden nachverfolgt und das Serviceniveau überwacht. Damit lässt sich das Salesforce-System von FlixBus nun auch um die Kommunikation erweitern. Das Fernbusunternehmen hat sich für ContactWorld entschieden, um dem schnellen internationalen Unternehmenswachstum gerecht zu werden. Weitere Gründe waren die enge Integration mit Salesforce, Einblicke in das Geschehen rund um den Globus, umfassende Berichte und Funktionen. So kann das Unternehmen seinen Kunden in Europa an verschiedenen Standorten das bestmögliche Kundenerlebnis bieten, während gleichzeitig die Zufriedenheit der Servicemitarbeiter steigt.

Dank ContactWorld profitieren die Sachbearbeiter jetzt vom unmittelbaren Zugriff auf die gesamte Interaktionshistorie der Kunden. Außerdem werden eingehende Anrufe intelligent verwaltet und weitergeleitet, damit Anrufer mit dem passenden Berater sprechen können. So sinkt die durchschnittliche Bearbeitungsdauer von Anrufen, und die Kundenzufriedenheit steigt. Durch die Cloud-Umgebung von NewVoiceMedia kann FlixBus eine Plattform nutzen, die sich flexibel an das Unternehmenswachstum anpassen lässt - und das zu geringen Kosten.

Des Weiteren können sich Sachbearbeiter standortunabhängig am System anmelden. Sie benötigen dafür lediglich ein Telefon und eine Internetverbindung und können an mehreren Standorten arbeiten. Die Plattform bietet darüber hinaus einen Echtzeit-Einblick in alle Abläufe im Contact Center. So lassen sich Sachbearbeiter leichter verwalten. Individuell anpassbare, umfassende Berichte helfen FlixBus dabei herauszufinden, wo Optimierungsbedarf besteht.

Dazu Daniel Krauss, Gründer und CIO von FlixBus: "Nach einem umfassenden Auswahlverfahren sind wir jetzt sehr glücklich, dass wir uns für NewVoiceMedia als langfristigen Geschäftspartner entschieden haben. Wir wollten eine skalierbare, zuverlässige Cloud-Lösung mit der besten Salesforce-Integration am Markt. Die Funktionen von ContactWorld haben uns überzeugt. Unser Kundenservice sieht jetzt völlig anders aus, da wir die gesamte Kundenkommunikation und umfassende Kundendaten gemeinsam in einer Plattform nutzen können."

"Wir freuen uns, FlixBus als Kunden gewonnen zu haben und so unser Geschäft in Europa auszubauen. Unsere Integrationsmöglichkeiten und die skalierbare Technologie ermöglichen Tausenden FlixBus-Kunden rund um den Globus eine völlig einzigartige und individuelle Serviceerfahrung. Gleichzeitig steigt die Leistung und Zufriedenheit der Sachbearbeiter. Da unsere Lösung vollständig cloud-basiert ist, profitiert FlixBus zudem von einer vollständigen Skalierbarkeit im Zuge des Unternehmenswachstums. Neue Funktionen und Berater können in nur wenigen Minuten hinzugefügt werden", ergänzt Jonathan Gale, CEO von NewVoiceMedia.

FlixBus wurde 2013 in Deutschland gegründet. Das Unternehmen bietet seinen Kunden die Möglichkeit, mit Fernbussen bequem durch ganz Europa zu reisen. Die 100.000 Verbindungen zu 1.000 Reisezielen in 20 Ländern werden laufend um weitere Strecken ergänzt. FlixBus bietet seinen Kunden kostenloses WLAN, ein innovatives Fahrkartensystem, flexible Online-Buchung, eine eigene Smartphone-App und CO2-Kompensation. Das alles steht für modernen Reisekomfort für Kunden, die auf umweltfreundliche und komfortable Weise zu günstigen Preisen befördert werden.

NewVoiceMedia (https://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_campaign=2017-01-GBL-flixbus&utm_medium=press-release) unterstützt als führender Anbieter ein Customer Engagement, das Unternehmen rund um den Globus neue Wege eröffnet. Die preisgekrönte Cloud-Plattform für Kundenkontakte revolutioniert die Kommunikation von Unternehmen mit ihren Kunden in aller Welt, damit sie ihnen einen personalisierten und einzigartigen Kundenservice bieten und die Effektivität ihres Vertriebsteams steigern können. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 % sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 600 Kunden von NewVoiceMedia zählen z. B. PhotoBox, MobileIron, Lumesse, Vax, JustGiving und die Canadian Cancer Society. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia. (https://twitter.com/NewVoiceMedia)

