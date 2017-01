NewVoiceMedia: starkes Wachstum in Deutschland, neue GmbH, neue Führungsriege

Munich (ots/PRNewswire) - NewVoiceMedia (https://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_campaign=2017-01-GBL-germanymomentum&utm_medium=press-release) GmbH, ein weltweit tätiger Anbieter von Technologien für den Vertriebsinnendienst und Contact Center, mit denen Unternehmen ihren Umsatz steigern, den Service verbessern und das Wachstum beschleunigen können, hat in Deutschland eine steigende Auftragslage und daher eine neue GmbH mit neuem Management gegründet, um dem zunehmenden Wachstum dort gerecht zu werden.

NewVoiceMedia wurde erst kürzlich im Rahmen des diesjährigen Technology-Fast-500-EMEA-Programms von Deloitte ausgezeichnet und in Accel EuroScape aufgenommen, eine Liste der 100 vielversprechendsten SaaS-Unternehmen in Europa. John Bacon ist ab sofort neuer Vice President für Europa und soll das schnelle Unternehmenswachstum in dieser Region unterstützen. NewVoiceMedia konnte sein internationales Neukundengeschäft im Geschäftsjahr 2016 um 140 % steigern und bedient jetzt über 650 Kunden rund um den Globus.

John Bacon wird die für NewVoiceMedia die wirtschaftliche Entwicklung und den Vertrieb von NewVoiceMedia auf dem europäischen Festland voranbringen und so den Marktanteil in der Region ausbauen. Zuvor war Bacon für die Geschäftsentwicklung des Unternehmens im Vereinigten Königreich zuständig. Er blickt auf über 15 Jahre Erfahrung in der Contact Center-Branche zurück und arbeitete in führenden Positionen bei CTI Labs, IP Integration und QPC.

"Ich freue mich über das steigende Wachstum in Deutschland und auf dem übrigen europäischen Festland. Wir helfen unseren Kunden dabei, ihre Ziele zu erreichen. Mithilfe unserer Lösungen können unsere Kunden problemlos für eine höhere Effizienz und Effektivität sorgen und erhalten gleichzeitig einen besseren Einblick in ihr Unternehmen. Außerdem steigt das Serviceniveau für Kunden deutlich an", so Bacon.

"Das vergangene Jahr war in Europa erneut von raschem Wachstum geprägt. Rund die Hälfte unserer Neukunden befindet sich außerhalb des Vereinigten Königreichs. Dank unserer erstklassigen Technologie sowie unseres unnachgiebigen Engagements in Sachen Innovation, Marktposition und Dynamik freuen wir uns angesichts dieser unglaublichen Marktchance auf eine weiterhin ansteigende Wachstumskurve. Wir möchten unsere Kunden in aller Welt dabei unterstützen, ihr Wachstum auszubauen, die Effizienz zu steigern und die Kundentreue zu erhöhen", ergänzt Scott Sampson, Chief Revenue Officer bei NewVoiceMedia.

Mit der intelligenten und mehrinstanzenfähigen ContactWorld-Kommunikationsplattform von NewVoiceMedia können Vertriebs- und Servicemitarbeiter mit Bestands- und potenziellen Neukunden rund um den Globus erfolgreichere Gespräche führen. Die zentralen Contact Center-Funktionen wie z. B. Omni-Channel-Routing, Self-Service-IVR, automatisierte Outbound-Anrufe, Bildschirmanzeigen und sofortige CRM-Updates erfolgen mit einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 %.

Weitere Informationen über NewVoiceMedia finden Sie online unter http://www.newvoicemedia.com.

Über NewVoiceMedia GmbH

Das Cloud-Contact-Center und die Plattform für den internen Vertrieb von NewVoiceMedia (https://www.newvoicemedia.com/?utm_source=referral&utm_campaign=2017-01-GBL-germanymomentum&utm_medium=press-release) sorgen für einen erfolgreicheren Austausch mit Kunden.

Mit der preisgekrönten Cloud-Plattform für Kundenkontakte können Unternehmen in aller Welt einen personalisierten Service für Bestands- und Neukunden anbieten. Alle Kommunikationskanäle werden miteinander verknüpft, ohne dass kostspielige neue Hardware angeschafft werden muss. Das System bietet durch eine nahtlose CRM-Integration umfassenden Zugriff auf die dort vorgehaltenen Daten. Mithilfe der Cloud-Umgebung und einer nachgewiesenen Plattformverfügbarkeit von 99,999 % sorgt NewVoiceMedia für umfassende Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit.

Zu den über 650 Kunden von NewVoiceMedia zählen z. B. PhotoBox, MobileIron, Lumesse, Vax, JustGiving und die Canadian Cancer Society. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://www.newvoicemedia.com oder auf Twitter: @NewVoiceMedia. (https://twitter.com/NewVoiceMedia).

