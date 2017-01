Essen / Dortmund (ots) - So etwas gab es noch nie! Mit den "SOCCERDAYS 2017" geht die weltweit erste Fußballmesse für Endverbraucher an den Start. Unter dem Motto "Erlebe Fußball in einer anderen Dimension" dreht sich zwischen dem 14. und 16. Juli 2017 in der Messe Essen alles um das runde Leder. "Es wird keine klassische Messe sein, vielmehr handelt es sich bei den SOCCERDAYS 2017 um eine moderne Erlebnisplattform für jeden, der sich für Fußball interessiert", erläutert Frederik Straube, zusammen mit Sebastian Palka Geschäftsführer des Veranstalters Crunchtime Events GmbH.

Ausrüstung - Ernährung - Training

Auf die fußballinteressierten Besucher der SOCCERDAYS warten während der drei Messetage zahlreiche Aussteller und Mitmachaktionen. So können sie sich zum einen umfassend zu Ausrüstung, Ernährung und den aktuellsten Trends im Trainingsbereich informieren. Zum anderen bieten die Sportartikelhersteller, Vereine, Fußballschulen und Fußball-Reiseveranstalter zahlreiche Mitmach-Aktionen in den Hallen sowie an den einzelnen Ständen an.

Prominente Gäste aus der Branche stehen während abwechslungsreicher Talkrunden Rede und Antwort, werfen einen Blick in die Zukunft und geben die ein oder andere Anekdote zum Besten. Kulinarisch wird den Interessierten ebenfalls einiges geboten. Denn während spezieller Kochshows wird sich alles um die richtige Ernährung für Fußballer drehen.

Lehrgänge, Futsal und E-Sport-Turnier

Parallel zu den Messeaktivitäten finden Workshops, Seminare und Lehrgänge zu Themen wie Schiedsrichterwesen, modernen Trainingsinhalten, Nachwuchsförderung und Fussballschulen statt. Für aktive Hobbykicker bieten die SOCCERDAYS 2017 die Möglichkeit, sich bei einem Kleinfeldturnier oder beim "Futsal" richtig auszupowern. Zusätzlich zum "realen" Kick wird ein hochklassig besetztes "FIFA 2017"-E-Sport-Turnier ausgetragen. Für die aus dem In- und Ausland anreisenden Gamer geht es dabei um ein Preisgeld von 7.000 Euro. In einer eigenen "Kulturarena" kommen Bücher- und Filmfans auf ihre Kosten.

All dies unterstreicht die Themenvielfalt der SOCCERDAYS 2017, die Sebastian Palka so umreißt: "An diesen drei Tagen im Sommer wollen wir fußballinteressierte Menschen zusammenbringen. Ob jung oder alt, an der Konsole oder als Fan, als Schiedsrichter, Trainer oder junges Talent. Über die eigentliche Messe hinaus ist es unser Ziel, eine Plattform für alle zu bieten, die Fußball lieben und damit - beruflich wie privat - zu tun haben. Das schließt besonders auch Vereine und Verbände mit ein."

Internationale Ausrichtung im zwei-Jahres-Takt

Dabei denkt das Team um Palka und Straube weit über den nationalen Tellerrand hinaus. Denn schon bei der Premiere liegt der Fokus längst nicht nur auf dem heimischen, deutschen Markt. Stattdessen soll die Messe einem internationalen Anspruch gerecht werden. Aus diesem Grund werden große Teile der Veranstaltung sowie das E-Sport-Turnier live ins Netz gestreamt - und unter anderem mit englischem Kommentar versehen. Die SOCCERDAYS finden zukünftig alle zwei Jahre - immer zwischen den großen Fußballevents wie Welt- und Europameisterschaften - statt.

Über SOCCERDAYS

Die SOCCERDAYS 2017 sind eine Messe für fußballinteressierte Endverbraucher, die erstmals zwischen dem 14. und 16. Juli 2017 in der Messe Essen stattfindet. Die Messe versteht sich als Plattform für all diejenigen, die sich im Fußballbereich bewegen. Neben Ausstellern aus dem Fußballbereich bietet die Messe ihren Besuchern zahlreiche Mitmach-Aktionen - auch und gerade über die Messetage hinaus. Nach 2017 finden die SOCCERDAYS alle zwei Jahre - immer zwischen den großen Fußballevents wie Welt- und Europameisterschaften - statt.

www.soccerdays.de bzw. www.facebook.com/soccerdays.de

Über Crunchtime Events

Die Crunchtime Events GmbH ist eine Eventagentur aus dem Ruhrgebiet. Neben der Organisation der SOCCERDAYS ist das Unternehmen in vielen Dienstleistungsbereichen wie Live-Regie (Deutscher Sportpresseball), Initiierung und Organisation von Ausstellungen (Borussia Dortmund meets Brasil) und der Planung und Durchführung von Messeauftritten tätig.

www.crunchtime-events.com

