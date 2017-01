"2nd Annual Internet of Manufacturing"-Konferenz findet bald in München statt

London (ots/PRNewswire) - Hauptredner Frank Piller wird über die Bedeutung des industriellen IoT und der Industrie 4.0 sprechen

Die 2. jährliche Konferenz "Internet of Manufacturing" findet vom 7. bis zum 8. Februar im Kempinski Hotel (https://www.kempinski.com/en/munich/hotel-vier-jahreszeiten/) in München statt.

Die Konferenz bietet einen Treffpunkt für Branchenführer aus der Technologie und Fertigung, die zusammen über Fallstudien und unterschiedliche Perspektiven auf das Industrielle IoT und die Bedeutung von Industrie 4.0 diskutieren werden.

Am zweitägigen Event werden 200 Gäste, darunter 100 Endverbraucher/-innen und 50 Redner/-innen teilnehmen.

Hauptredner Frank Piller (https://goo.gl/KnY4mt)wird praktische Empfehlungen zum Aufbau eines innovativen Systems geben, um von den Möglichkeiten des IoT in der Fertigung zu profitieren. Er wird auch einen exklusiven Workshop zu "Developing Platform-Based Business Models for Industrie 4.0: Methodology, Templates, Implementation" (Entwicklung plattformbasierter Businessmodelle für die Industrie 4.0: Methodik, Vorlagen, Implementierung) durchführen.

Piller ist Professor für Technologie an der RWTH Aachen und Mitbegründer der MIT Smart Customization Group.

Zu den anderen prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmern zählen Führungskräfte von Oracle, Siemens, dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Caterpillar, GE Digital und Daimler.

Das vollständige Programm finden Sie unter: https://goo.gl/NJc3CE

Über Internet of Manufacturing

Die "Internet of Manufacturing"-Konferenz findet vom 7. bis zum 8. Februar im Kempinski Hotel in München statt. Dabei handelt es sich um die einzige Veranstaltung in Europa, die sich speziell mit dem Potenzial des industriellen "Internet of Things" in der Fertigung beschäftigt - und damit, wie man von diesem Potenzial monetär profitieren kann. Mit Fallstudien von Caterpillar, Rolls Royce, BASF und weiteren werden Sie zwei aufschlussreiche Tage erleben, die Ihnen dabei helfen werden, in einer ständig wechselnden Branche wettbewerbsfähig zu bleiben. Weitere Informationen finden Sie unter http://ow.ly/8UXZ308llPl.

