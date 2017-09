Foresee Pharmaceuticals und TRPharm kündigen Lizenz- und Vertriebsvereinbarung an

Taipei, Taiwan und Istanbul (ots/PRNewswire) - Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd. (6576.TWO) ("Foresee"), ein in Taiwan und den USA ansässiges Biopharma-Unternehmen und TRPharm, ein führendes türkisches Biopharma-Unternehmen haben den Abschluss einer exklusiven Lizenz- und Vertriebsvereinbarung zur Vermarktung des Foresee FP-001-Programmes und gebrauchsfertiger LMIS (Leuprolide Mesylate Injectable Suspension)-Rezepturen zur subkutanen Depot-Injektion in der Türkei und bestimmten Ländern des Nahen Ostens angekündigt. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Foresee eine Kombination meilensteinbasierter Zahlungen neben einem beachtlichen Anteil des Produktumsatzes im Vertriebsgebiet erhalten. TRPharm wird sämtliche Anmeldungs- und Vertriebskosten innerhalb des Vertriebsgebietes übernehmen.

Dr. Ben Chien, Gründer und Executive Chairman von Foresee merkte an: "Wir sind sehr froh, diese Kooperation mit TRPharm eingegangen zu sein. Die Bilanz erfolgreicher Registrierungen und Markteinführungen komplexer Spezialprodukte des Unternehmens stimmt uns optimistisch, dass TRPharm unsere FP-001-Franchise in ihrem Markt zu einem großen Erfolg machen wird. Dies ist der erste von vielen wesentlichen Abschlüssen, die wir während der nächsten Monate anstreben, um ein tragfähiges Netzwerk qualitativ hochwertiger Partner, die unsere FP-001-Franchise zu einem weltweiten Verkaufsschlager machen werden, aufzubauen."

Mehmet Göker, General Manager von TRPharm, kommentierte: "Prostatakrebs ist eine der häufigsten Krebsarten und eine der Hauptursachen für einen von Krebs verursachten Tod. Als Beispiel für unser Engagement, durch verbesserten Zugang zu medizinischer Versorgung Mehrwert zu schaffen, glauben wir, dass diese Partnerschaft die Behandlungsqualität für Patienten in unserer Region verbessern wird. Als spezialisiertes Unternehmen für komplexe und Nischenbehandlungsfelder sind wir bei TRPharm begeistert, Foresee Pharmaceuticals als angesehenen neuen Partner an unserer Seite zu haben. Wir freuen uns auf eine stets fortschrittliche und erfolgreiche Zusammenarbeit in den kommenden Jahren."

Über Foresee Pharmaceuticals Co. Ltd.

Foresee ist ein an der Börse von Taipeh notiertes Biopharma-Unternehmen mit Sitz in Taiwan und den USA. Die F&E-Initiativen von Foresee konzentrieren sich auf zwei Schlüsselbereiche, nämlich seine einzigartige Depot-Verabreichungsplattform für stabilisierte Injektionsrezepturen (stabilized injectable formulation, SIF) und Folgepräparate für Spezialmärkte sowie seine transformativen vorklinischen und klinischen Frühphasen-NCE-Programme zur Behandlung von Entzündungs- und fibrotischen Erkrankungen sowie anderer Krankheitsfelder mit ungenügend gedecktem Bedarf. Das Foresee-Produktportfolio beinhaltet Programme zur Behandlung im späten und frühen Stadium wie beispielsweise FP-002, eine stabile, vorgemischte, vorgefüllte Leuprorelin-Depotversion zur Injektion, welche kürzlich eine globale Phase 3-Anmeldungsstudie erfolgreich abgeschlossen hat, FP-025, ein hochselektiver, oral einzunehmender MMP-12-Hemmer zur Behandlung von Entzündungs- und fibrotischen Erkrankungen, der gegenwärtig eine Phase 1-Studie durchläuft, und FP-045, ein hochselektiver, oral einzunehmender, niedermolekularer Agonist von ALDH2 (Aldehyd-Dehydrogenase 2), ein mitochondriales Enzym, das als Schlüsselregulator für reaktionsfreudige Aldehyde fungiert sowie zur Behandlung von Oxidationsstress und mitochondriengestützer Erkrankungen wie Leber-, Muskel- und Herzkreislauferkrankungen eingesetzt wird. Bitte besuchen Sie die Website von Foresee: www.foreseepharma.com.

Über TRPharm

TRPharm ist ein Biopharma-Unternehmen mit Innovationsschwerpunkt und Investitionen in F&E, und erstklassigem biotechnologischem Produktionspotenzial mit dem Ziel, von der Türkei aus ein führendes Handelsunternehmen in der Region zu werden. TRPharm konzentriert sich auf die Markteinführung neuer und innovativer Arzneimittel, von der Anmeldung und Fertigstellung klinischer Programme in allen Phasen, sowie den Aufbau einer Biotech-Produktionsanlage in der Türkei zur Lieferung monoklonaler Antikörper im inländischen Markt sowie in der GUS- und MENA-Region. TRPharm hat ein breitgefächertes Produktportfolio, hauptsächlich zur Behandlung onkologischer, neurologischer, inflammatorischer und seltener Erkrankungen.

Für weitere Informationen:

Foresee Pharmaceuticals

Business Development-Anfragen:

Mathieu Boudreau, Ph.D. Vice President, Business Development Foresee Pharmaceuticals mathieu.boudreau@foreseepharma.com

Investor Relations:

Patricia Chou Chief Financial Officer Foresee Pharmaceuticals Patricia.Chou@foreseepharma.com

TRPharm

Business Development-Anfragen:

Ozan Efe Ertem Senior Manager, Strategy, Business Development TRPharm Ilaç San. Tic. A.S. ozan.ertem@trpharm.com

Pressekontakt:

Foresee Pharmaceuticals

+886 2 26552658

Original-Content von: Foresee Pharmaceuticals Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell