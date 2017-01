Sprint übernimmt 33 Prozent von TIDAL und bildet eine bahnbrechende Partnerschaft

New York und Overland Park, Kansas (ots/PRNewswire) - TIDAL und seine Künstler bieten exklusive Inhalte und helfen Sprint, neue Kunden zu werben und bestehende Kunden zu belohnen

Sprint wird TIDAL seine 45 Millionen Prepaid- und Postpaid-Kunden verfügbar machen

Sprint CEO Marcelo Claure wird Mitglied des Verwaltungsrates von TIDAL

Die weltweite Musik- und Unterhaltungsplattform TIDAL (http://tidal.com/us) und Sprint (https://www.sprint.com/) (NYSE: S) gaben heute eine bisher einmalige Partnerschaft bekannt, die den 45 Millionen Einzelhandelskunden von Sprint uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte von Künstlern bietet, die nirgendwo anders verfügbar sind.

TIDAL und seine Künstler werden exklusive Inhalte schaffen, die ausschließlich bestehenden und neuen Kunden von Sprint verfügbar sein werden.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Sprint 33 Prozent von TIDAL übernehmen. JAY Z und die Künstler-Inhaber werden den künstlerzentrischen Service von TIDAL auch in Zukunft als Wegbereiter und beim weiteren Ausbau der direkten Beziehung zwischen Künstlern und Fans leiten. Die beeindruckende Verbindung von Sprint und TIDAL wird zusätzliche Kunden auf beiden Plattformen durch das Angebot von exklusivem Zugriff für Kunden gewinnen, die TIDAL abonnieren. Marcelo Claure, Chief Executive Officer von Sprint, wird ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates von TIDAL.

"Sprint teilt unsere Vorstellung von der Revolutionierung der Kreativbranche durch den direkten Zugang von Künstlern zu ihren Fans, um so ihr volles, gemeinsames Potenzial freizusetzen", sagte JAY Z. "Marcelo hat unser Ziel sofort verstanden und gemeinsam werden wir den 45 Millionen Kunden von Sprint ein bisher einmaliges Unterhaltungserlebnis bieten."

TIDAL ist eine weltweite, erlebnisbasierte Unterhaltungsplattform, die von Künstlern aus der ganzen Welt für ihre Fans entwickelt wurde. Mitglieder von TIDAL haben unübertroffenen Zugang zu exklusiv kuratiertem Inhalt, der Künstler direkt mit ihren Fans auf verschiedene Art und Weise verbindet. TIDAL ist in über 52 Ländern verfügbar und hat einen Katalog mit mehr als 42,5 Millionen Songs sowie 140.000 qualitativ hochwertigen Videos.

Die innovative TIDAL-Plattform liefert Musikfans in der Kombination mit dem preisgekrönten, zuverlässigen Netzwerk von Sprint und dem besten Wert bei unlimitierten Daten, Sprache und Text ein bisher einmaliges Erlebnis.

"Jay hat nicht nur die geschäftliche, sondern auch eine kulturelle Notwendigkeit erkannt und sein Ganzes gegeben, um TIDAL zu einer Musikstreamingplattform der Weltklasse aufzubauen, deren Qualität und Inhalt unerreicht sind", sagte Claure. "Die Leidenschaft und das Engagement, die diese Künstler-Inhaber ihren Fans bieten, ermöglichen es Sprint, neuen und bestehenden Kunden in einer Form Zugang zu exklusiven Inhalten und Unterhaltungserlebnissen zu bieten, die es bei keinem anderen Service gibt."

Weitere Informationen über exklusive Angebote und kommende Aktionen von Sprint und TIDAL werden in Kürze veröffentlicht.

Das Engagement von Sprint für seine Kunden ist das Kernstück dieser Partnerschaft. In diesem Zusammenhang wird auch ein spezieller Marketingfonds nur für Künstler eingerichtet. Dieser Fonds soll den Künstlern die Flexibilität bieten, ihre Arbeiten für ihre Fans zu schaffen und sie mit ihnen zu teilen.

Die Partnerschaft Sprint-TIDAL folgt bereits kurz auf TIDALs jüngste Ankündigung, dass Aufnahmen in "Master"-Qualität verfügbar sind. Ein breites Inhaltsspektrum von Labels und Künstlern, darunter auch der weltbekannte Musikkatalog von Warner Music Group, ist jetzt als Master-Audio in allen Märkten von TIDAL erhältlich.

Über TIDAL TIDAL ist eine weltweite, erlebnisbasierte Unterhaltungsplattform, die von Künstlern aus der ganzen Welt für ihre Fans entwickelt wurde. Mitglieder von TIDAL haben Zugang zu exklusiv kuratiertem Inhalt, der Künstler direkt mit ihren Fans auf verschiedene Art und Weise verbindet. Der Service bietet High-Fidelity-Musik in CD-Tonqualität, hochauflösendes Video, die Möglichkeit, auf TIDAL Rising neue Künstler zu entdecken und über TIDAL X ganz besondere Erfahrungen zu machen. TIDAL ist in über 52 Ländern verfügbar und der Katalog umfasst 42,5 Millionen Songs sowie 140.000 qualitativ hochwertige Videos. Weitere Informationen finden Sie unter www.tidal.com. Folgen Sie TIDAL auf http://facebook.com/tidal, http://twitter.com/tidalhifi und https://instagram.com/tidal/

Über Sprint

Sprint (NYSE: S) ist ein Unternehmen für Kommunikationsdienstleistungen, das zusätzliche und bessere Wege entwickelt, um seine Kunden mit dem zu verbinden, was für sie am wichtigsten ist. Mit Stichtag 30. September 2016 verwaltete Sprint 60,2 Millionen Verbindungen. Das Unternehmen ist wegen seiner Entwicklung, des Engineerings und der Einführung innovativer Technologien anerkannt, darunter der erste drahtlose 4G Service eines nationalen Carriers in den Vereinigten Staaten, die Führungsposition bei vertragslosen Marken, wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance Wireless, die direkten nationalen und internationalen Push-to-Talk-Funktionen, und ein weltweites Tier-1 Internet-Backbone. Sprint ist seit fünf Jahren im Dow Jones Sustainability Index (DJSI) North America vertreten. Weitere Informationen über Sprint erhalten Sie auf www.sprint.com oder www.facebook.com/sprint und www.twitter.com/sprint.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Die vorliegende Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der Wertpapiergesetze. Die Aussagen in dieser Pressemitteilung über die derzeitigen Erwartungen und Überzeugungen von Sprint Corporation ebenso wie andere Aussagen über die Partnerschaft mit TIDAL, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die auch Aussagen über das künftige Abonnentenwachstum und den Marketingfonds einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Schätzungen und Projektionen, welche die Einschätzungen des Managements basierend auf derzeit verfügbaren Informationen wiedergeben und die eine Reihe von Risiken und Unabwägbarkeiten einschließen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen basieren auf dem Stand vom 17. Januar 2017. Sprint Corporation beabsichtigt und verpflichtet sich nicht, diese Information zu aktualisieren, um künftigen Ereignissen und Umständen Rechnung zu tragen. Informationen über bestimmte mögliche Faktoren, die sich auf unser Geschäft und die Finanzergebnisse auswirken und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten und angedeuteten abweichen, finden sich von Zeit zu Zeit in den Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission, einschließlich des Teils 1A "Risikofaktoren" unseres Jahresberichtes auf Formular 10-K für das am 31. März 2016 geendete Jahr.

