Wipro, CDW und andere geben Partnerschaften mit Vaultize zur Ausweitung der Dateisicherheit und der Kompetenzen zum Schutz des Datenlebenszyklus bekannt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Vereinfachter Ansatz mit einer Plattform für Datei-Sicherheit und -Tracking - unverzichtbar für große Wiederverkäufer und deren Kunden

Wipro, CDW und andere weltweit tätige führende IT-, Industrie- und Finanzunternehmen, wie Savangard und Wavestone, gaben heute ihre formellen Partnerschaften mit Vaultize Technologies bekannt, mit denen deren Datensicherheit und Fähigkeiten zum Schutz des Datenlebenszyklus verbessert werden sollen.

Vaultize ermöglicht es Partnern und ihren Kunden, Assets zu schützen und die Arbeitsabläufe zu rationalisieren, die empfindliche Daten betreffen. Vaultize bietet Dateisicherheits-, Auditing- und Trackingtools über eine Plattform, die auch DRM-Kontrolle, sichere Kollaborationsräume und Plugins für die wichtigsten E-Mail-Clients bietet. Zu den Partnern, die derzeit neben CDW, Wipro und Savangard die Vaultize-Plattform nutzen, gehören Get the Net, SML Capital Advisers, Harmonie, Cube ITG, Liquid PC, Sm4rt, Investor IQ, Wavestone und Totally Networked. Das APAC-Team von Vaultizes hat auch Partnerschaften mit international führenden IT- und Industrieunternehmen gesichert und fährt auch weiterhin damit fort, diese auszubauen; unter anderem mit Ricoh India.

"Der Bedarf nach Datensicherheit, Data-Governance und Einhaltung der Richtlinien wächst täglich", erklärte Sharanbir Kaur Bal, Bid-Manager für IT-Sicherheit bei Ricoh India. "Vaultize bietet eine einzigartige Datensicherheitstechnologie, die unsere Kunden dabei unterstützen kann, deren Anforderungen zu erfüllen. Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Vaultize."

Datei- und Datensicherheitsverstöße und -lücken waren im letzten Jahr häufig, und Sicherheitsexperten gehen davon aus, dass diese im Jahr 2017 noch zunehmen werden. Der Bedarf nach dem Angebot von Dateisicherheit und -Tracking durch Dritte wächst signifikant. Traditionell brauchte es mehrere Lösungen von unterschiedlichen Unternehmen, um ein vollständiges Sicherheitsnetz für eine Datei im gesamten Lebenszyklus zu schaffen. Doch nun liegt der Fokus auf vereinfachten Komplettlösungen, um die allgemeine Annahme von Sicherheitssoftware zu fördern.

"Die Presse erinnert uns ständig daran, wie angreifbar wir uns machen, wenn wir Informationen elektronisch teilen", erklärte Kevin Beauregard, Mitbegründer von Get the Net, ein Unternehmen für Compliance- und Geschäftsdienstleistungslösungen in NYC. Er fuhr fort: "Wir tragen eine treuhänderische Verantwortung, sicherzustellen, dass diese Dateien auf sichere Weise bereitgestellt werden, während wir gleichzeitig die Möglichkeit haben müssen, zu schützen, wie diese Dokumente von den Empfängern genutzt werden. Vaultize bietet die ideale Lösung, um diese Dokumente zu verschlüsseln, gibt den Einzelnen oder der Gruppe, welche die Dateien teilen, die Kontrolle sowie die Tools, um zu überwachen, wer diese Dateien nach der Zustellung nutzt und wie diese genutzt werden."

Wipro, CDW, Ricoh und andere haben sich dazu entschlossen, mit Vaultize zusammenzuarbeiten und machen die Plattform unter ihren Kunden bekannt, da Vaultize die derzeit leistungsstärkste und vollständigste Plattform für Dateisicherheit und -Tracking ist. Benutzer und Admins können Verwaltungsrichtlinien für Informationsrechte einfach einrichten und kontrollieren, den Zugriff auf beschädigte Dateien entziehen, nachverfolgen, wo ihre Dokumente waren und wer sie angesehen hat.

Vaultizes Erfolg in der Sicherung von Beziehungen mit wichtigen Partnern basiert auf dem gesteigerten Bedarf nach Cybersicherheit in allen vertikalen Märkten, im Besonderen für Finanzen, Recht, Buchhaltung, Versicherung und Gesundheit. Vaultize wird sein Verkaufsteam im weltweiten Hauptsitz in San Francisco, den Regionalbüros in New York City und Chicago und den APAC-Büros in Mumbai und Delhi (Indien) auch weiterhin ausbauen.

Camden Swita Director, Marketing Vaultize Technologies +1-(415)-590-1428 camden@vaultize.com

Original-Content von: Vaultize Technologies, übermittelt durch news aktuell