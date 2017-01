Konzepte für den Business Club des 21. Jahrhunderts / Rotonda Business Club und Design Offices kooperieren und bieten gemeinsamen Raum für Networking, Ideen und eine neue Form des Arbeitens

2 weitere Medieninhalte

Köln (ots) - Der Rotonda Business Club ist seit Januar 2017 in Kooperation mit Design Offices an insgesamt acht Standorten in ganz Deutschland präsent. Mitglieder des Clubs können ab sofort auch in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Nürnberg und Stuttgart ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm für ihr unternehmerisches Networking sowie exklusive Räume und Flächen für Konferenzen, Tagungen, Events und Meetings nutzen. Die Locations von Design Offices, dem marktführenden Anbieter für modernes Arbeiten, sind individuell in hoher Qualität und mit einem besonderen Anspruch an das Ambiente ausgestattet.

Rotonda Business Club und Design Offices bieten mit dem neuen Konzept die richtige Umgebung für mobiles, virtuelles und vernetztes Arbeiten: flexibel und skalierbar, kommunikativ und deutschlandweit zugänglich. Beide Unternehmen vernetzen Wirtschaftstreiber, Entscheider, Innovatoren und Investoren.

"Uns geht es darum, 'Raum für Beziehungen' zu schaffen. Deshalb bieten wir unseren Mitgliedern attraktive Inhalte und Kontakte sowie außergewöhnliche Orte, an denen sie Ideen und Aktivitäten mit anderen teilen und weiterentwickeln können", erklären Uli und Uwe Kessel, Geschäftsführer des Rotonda Business Clubs. "Es ist das Konzept eines Business Clubs für das 21. Jahrhundert, das wir durch unsere Kooperation mit Design Offices nun deutschlandweit zugänglich machen."

"Orte zu schaffen, die es unternehmerisch denkenden, innovativen und kreativen Köpfen ermöglichen, das Konzept 'New Work' wirklich zu leben - das ist unser Credo bei Design Offices, das wir zusammen mit dem Rotonda Business Club weiter ausbauen und mit zusätzlichen Services weiterentwickeln wollen", so Michael O. Schmutzer, CEO von Design Offices, zu der erfolgreich angelaufenen Kooperation. Die Mitglieder des Rotonda Business Club können ab sofort von den neuen Vorteilen profitieren.

Über Rotonda Business Club

Der Rotonda Business Club ist das größte aktive Netzwerk unternehmerisch denkender und handelnder Menschen in Deutschland. Seit 1999 am Stammsitz in Köln etabliert, hat das Unternehmen seine Vision von einem zukunftsorientierten Clubangebot inzwischen auf 8 Standorte und über 2.000 Veranstaltungen im Jahr ausgeweitet. Unter dem Claim "Raum für Beziehungen" versteht sich der Rotonda Business Club als wirtschaftlicher und sozialer Drehpunkt, der sich mit starken Inhalten und attraktiven Räumen aktiv für die Vernetzung seiner über 900 Mitglieder einsetzt.

Über Design Offices

Design Offices ist einer der führenden Anbieter von richtungweisenden Raumlösungen für modernes Arbeiten mit deutschlandweit mehr als 10 Standorten und über 34.000 qm Gesamtfläche. Das Angebot umfasst flexible Büros und Coworking-Bereiche sowie inspirierende Räume für Tagungen und Events - perfekt abgestimmt auf die Anforderungen der New Work. Ergänzt wird das Angebot durch umfassenden Service on demand.

Original-Content von: Rotonda Business Club, übermittelt durch news aktuell