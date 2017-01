Sogou startet Overseas Search und ermöglicht sprachübergreifende Kommunikation mithilfe von AI-Technologie

Beijing (ots/PRNewswire) - Sogou Search startete am 14. Januar 2017 mit der Bereitstellung der ersten Sogou-Suchfunktion in Englisch eine umfassenden Aktualisierung von Sogou Overseas Search. Dieser Schritt soll Chinesen, die nicht über ausreichende Englischkenntnisse verfügen, bei der Suche nach medizinischen, wissenschaftlichen und kulturellen Informationen in der ganzen Welt unterstützen.

Mithilfe der Suchmaschine mit maschineller Übersetzungsfunktion können Nutzer chinesische Begriffe, die automatisch ins Englische übersetzt werden, in die internationale Suchoberfläche eingeben und nach entsprechenden englischsprachigen Informationen suchen, die dann in Echtzeit ins Chinesische übersetzt werden. Damit haben Nutzer schnellen Zugriff auf wichtige Informationen aus dem Ausland.

Dies ist weltweit das erste Mal, dass ein tiefgehendes, durchgehendes, neurales Maschinenübersetzungssystem mit Suchmaschinen zu einem vollkommen neuen Produkt kombiniert wird. Damit ist Sogou Search zur ersten Suchmaschine der Welt mit dieser Funktion geworden. Wang Xiaochuan, CEO von Sogou, sagte: "Sobald sprachübergreifende Kommunikation möglich ist, wird auch die Geschichte des Turms von Babel neu geschrieben."

Sogou Overseas Search hilft Chinesen mit unzureichenden Sprachkenntnissen

Gemäß Wang verfügt Sogou Overseas Search über solide technologische Unterstützung durch die von Sogou unabhängig entwickelte "Sogou Übersetzungsmaschine". Es handelt sich dabei um eine Art maschineller Übersetzung mithilfe künstlicher Intelligenz, die auf "durchgehender, neuraler, maschineller Übersetzungstechnologie" (NMT) aufbaut.

Mithilfe der NMT-Technologie durchsucht Sogou Overseas Search große Datenmengen in englischer und chinesischer Sprache, wobei die zweisprachige Verarbeitung großer Datenmengen mehr als 80 Millionen bidirektionaler Übersetzungsdaten in Chinesisch und Englisch ergeben kann. Bei einer Auswertung verschiedener Kriterien stellt sich Sogou Overseas Search als führend bei chinesisch-englischen Übersetzungen heraus und erzielt bessere Ergebnisse als Google, Baidu und Youdao.

In seinen Kommentaren über die Bedeutung von Sogou Overseas Search erwähnt Wang die Geschichte des Turms von Babel aus dem Alten Testament der Bibel. Wang erklärte: "Wenn sprachübergreifende Kommunikation möglich wird, wird die Zivilisation unserer Erde neu geschrieben, Kriege werden weniger und es wird eine neue Zivilisation entstehen, die auf dem zunehmenden Austausch zwischen den Nationalitäten aufbaut."

Mithilfe von Sogou Overseas Search können Nutzer nach sämtlichen Vorfällen suchen, die sie interessieren, einschließlich der fachmedizinischen Begriffe "Artemisinin" oder "Zell-Immuntherapie", ebenso wie nach Lady Gaga und dem Dreikörperproblem, und sie haben einfachen Zugriff auf alle medizinischen, wissenschaftlichen und kulturellen Informationen der Welt.

Gleichzeitig führte Wang aus, dass Übersetzen eine sehr delikate Aufgabe ist. Da täglich neue Trendwörter erfunden werden, könnte sich die Suchmaschine von Sogou der sich verändernden Trends annehmen und mit Innovationen neuer Produkte herauskommen.

In der Zukunft wird Sogou Corp ihre Zusammenarbeit mit der Tsinghua Universität verstärken und zusätzliche Maschinenressourcen bereitstellen. Sogou Overseas Research plant die Qualität von Übersetzungen laufend zu optimieren, mehrstufige Übersetzungsseiten verfügbar zu machen und internationale Suchergebnisse mit Suchergebnissen aus dem Internet zu integrieren, damit jedermann die gesamte Welt in Echtzeit und auf Chinesisch sehen kann.

Sogou hat in China die Poleposition bei AI-Innovation eingenommen

Im Jahr 2016 hat eine neue Runde technologischer Innovationen begonnen, die sich auf künstliche Intelligenz (AI), das Internet der Dinge (IoT), intelligente Hardware und cloudbasierte Architektur stützt. Als Vorreiter bei künstlicher Intelligenz in China beschleunigt Sogou seine AI-Innovationen bei Übersetzungen, F&A und Chat-Funktionen, und ist in der Suchbranche führend, wobei zunehmender Mehrwert durch die Integration bestehender Produkte und von AI-Technologie erzielt wird. Des Weiteren hat das Unternehmen dank seiner enormen Anwenderbasis bei Computern und mobilen Geräten in China eine Führungsposition eingenommen und übertrifft seine Mitbewerber durch die Beschleunigung neuer Produkte.

Gemäß offiziellen Angaben finden 14,2 Prozent des gesamten chinesischen Suchvolumens auf der Plattform von Sogou statt, womit sie die zweitgrößte Suchmaschine des Landes ist. Ihre mobilen Suchfunktionen sind besonders bei jüngeren Nutzern beliebt. Im Jahr 2014 ermöglichten die Kapitalspritze von Tencent und die Öffnung von QQ und WeChat für Sogou den Zugriff von Sogou auf die exklusiven Ressourcen von Tencent.

In jüngster Zeit haben zahlreiche neue Produkte, darunter Weixin Search, Zhihu Search, Sogou Mingyi, Overseas Search und Academic Search die Suchfunktionen von Sogou Corp erweitert und die Konkurrenzfähigkeit des Unternehmens im Markt durch differenzierte, qualitativ hochwertige Suchinhalte verstärkt.

Sogou nimmt dank seines Fokus auf Technologie zunehmend die Position als Chinas Google ein. Seit 2015 hat Google verschiedene Projekte mit Sogou gestartet. Ende 2016 begann der Chrome Browser von Google seinen chinesischen Nutzern auf seiner Boot Page die Suche mit Sogou zu empfehlen.

Im April 2016 spendete Sogou der Tsinghua Universität 180 Millionen Yuan und sie richteten gemeinsam das Tian Gong Institute of Artificial Intelligence Computing ein. Später im Jahr 2016 flossen die Ergebnisse der AI-Forschung und -Entwicklung in die Innovationen von Sogou ein und führten bei Sogou zu einer wahren Flut von neuen Hightech-Produkten, darunter Spracherkennung, Sprachkorrektur, Maschinendolmetschen und intelligentes Sharing.

Gemäß Wang, dem CEO von Sogou, definiert AI-Technologie die Welt neu, in der wir leben, ebenso wie die Werte, welche die Menschen leben. Der technische Fortschritt bei Maschinen hat die Arbeit der Menschen reduziert und ihnen die Möglichkeit geboten, größere Werte zu schaffen. Wang erklärte seine Bereitschaft, Sogou zu einem Pionier und Schrittmacher bei AI-Forschung und -Entwicklung zu machen, die dazu ausgelegt sind, die Welt intelligenter Maschinen und die Welt der Menschen zusammenzuführen, in der Hoffnung, dass die Menschen dadurch freier und innovativer werden.

