Chinas Entertainment-Tycoon Wang Jianlin zeigt, dass sein Rockstartalent zur Unternehmenstransformation der Wanda Group in Richtung Unterhaltung, Tourismus und Sport passt

Hefei, China (ots/PRNewswire) - Wang Jianlin, der reichste Mann Chinas, hat seine Gäste und Mitarbeiter im Rahmen der jährlich stattfindenden Gala der Unternehmensgruppe am 14. Januar mit einer besonderen Performance überrascht. Den Auftakt des Tages bildete die Bekanntgabe des erfreulichen Jahresabschlussberichts, aus dem hervorgeht, dass Wanda Group ihre Geschäfte im Jahr 2016 mit Reduzierung der Einnahmen in Gewerbeimmobilien bei steigenden Einnahmen in Entertainment, Tourismus und Sport weiter diversifiziert hat.

Wang betrat die Bühne erneut und riss die Anwesenden der Gala-Party mit dem legendären "Nothing to My Name" des chinesischen Rockstars Cui Jian und "Friends", einem weiteren Rockklassiker mit, und stellte im Anschluss mit den traditionellen Klängen der Huangmei-Oper und einem anrührenden Liebeslied "Waiting" unter Beweis, dass seine Qualitäten als Sänger zu seinem Sinn fürs Geschäft passen. Dies ist beileibe nicht das erste Mal, dass Wang der Öffentlichkeit seine persönlichen Interessen zeigt, er hatte im Rahmen der letztjährigen Gala erstmalig sein Rockstarpotenzial durchscheinen lassen. Das Video des damaligen Auftritts verbreitete sich in Windeseile in ganz China und ging um die Welt, und die Netizens Chinas hatten bereits auf eine Performance für dieses Jahr gehofft.

Das operative Ergebnis der Gruppe wuchs gemäß Ertragsbericht für 2016 um 3,4% gegenüber dem Vorjahr auf 254,98 Mrd. RMB, der Gewinn machte einen Sprung im zweistelligen Bereich. Die Bilanzsumme erhöhte sich um 21.4% auf 796,1 Mrd. RMB.

Wang, der Chairman der Dalian Wanda Group, ist für seine Leidenschaft und seinen Ehrgeiz in der Unterhaltungs-, Sport- und Kulturindustrie bekannt. Die Gruppe, die nach ihrer Gründung 1988 ihre Präsenz durch Gewerbeimmobilien etabliert hatte, war in den letzten Jahren zunehmend mit dem Zukauf von Firmen aus dem Entertainment-Bereich wie AMC Entertainment und dem US-Filmstudio Legendary Entertainment, FIFA-Sponsoring und Investitionen in verschiedene Sportarten in mehr als 20 Ländern auf der ganzen Welt beschäftigt, engagierte sich im Aufbau von Freizeitparks in China, und wandelt sich hin zu einem Film-, Sport- und Tourismus-orientierten Konglomerat.

Chinas reichster Geschäftsmann ist in der chinesischen Öffentlichkeit für seinen Fleiß und seine souveräne, unkomplizierte Art beliebt. Anfang des Jahres hatte Wang in einem Interview angemerkt, dass er sich, wenn es um geschäftliche Entscheidungen gehe, für gewöhnlich ein kleines Ziel an erster Stelle setze, wie zum Beispiel einen Profit von 100 Millionen RMB. Die heiter-unbeschwerte Art und Weise, mit der er dies sagte, machte ihn direkt zum Mittelpunkt einer Online-Sensation in China.

Erleben Sie den reichsten Mann Chinas als Rockstar: "Nothing to My Name" (https://youtu.be/rrB64BmwvuQ), "Friends" (https://youtu.be/0fwlTo7VhUo), Huangmei-Oper (https://youtu.be/UQZDVKmAeFg), "Waiting" (https://youtu.be/wbh0AiKqSPg).

