Anleger verstärken Diversifikation ihres Portfolios, investieren in hochwertige Objekte in Schlüsselmärkten

Toronto (ots/PRNewswire) - Avison Young veröffentlicht Anlagebericht für nordamerikanische und europäische Gewerbeimmobilien für Herbst 2017

Alle Währungsangaben im Abschnitt "KANADA" in CAD. Alle Währungsangaben im Abschnitt "USA" in USD.

Die Verkäufer von Gewerbeimmobilien locken auch weiterhin eine bunt gemischte Gruppe bereitwilliger Käufer an, die grenzüberschreitend reichlich Liquidität in die verschiedensten Objektklassen investieren. In einigen Märkten hat das knappe Angebot zu Höchstpreisen geführt. Manch ein Anleger erweitert daher seinen Radius und zeigt in einer Welt abflauender Renditen mehr Risikobereitschaft.

Dies sind einige der Haupttrends, die man im heute veröffentlichten Anlagebericht für nordamerikanische und europäische Gewerbeimmobilien für Herbst 2017 von Avison Young nachlesen kann.

Der Bericht beschäftigt sich mit dem Anlagemarkt für Gewerbeimmobilien in 54 Märkten auf zwei Kontinenten: Calgary, Edmonton, Montreal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Atlanta, Austin, Boston, Charlotte, Chicago, Cleveland, Columbus, Ohio; Dallas, Denver,Detroit, Fairfield County, Fort Lauderdale, Hartford, Houston, Jacksonville, Las Vegas, Long Island, Los Angeles, Miami,Minneapolis, Nashville, New Jersey, New York, Oakland, Orange County, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Raleigh-Durham, Sacramento, San Antonio, San Diego County, San Francisco, San Mateo, St. Louis, Tampa, Washington, DC; West Palm Beach, Westchester County, Coventry, London, GB; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München und Bukarest.

"Der Markt für Gewerbeimmobilien zieht auch weiterhin in hohem Maße Liquidität an. Trotz Verunsicherung in Bezug auf weltweite Konjunktur, politische Zukunft und Anlagemärkte, einschließlich der laufenden Zinsentwicklung, gibt es keinen besseren Anlagewert als Hard Assets", kommentierte Mark E. Rose, Chair und CEO von Avison Young. "Kurzum, Immobilien haben sich für Anleger als echte Alternative zu Aktien und Anleihen etabliert."

Er fügte hinzu: "Unsere Untersuchung der Anlegeraktivität auf verschiedenen Märkten für Gewerbeimmobilien in mehreren Ländern und Kontinenten hat ergeben, dass in Gateway-Märkten auch weiterhin in hochwertige Objekte investiert wird. Das knappe Angebot und der erbitterte Wettbewerb haben aber in einigen dieser Märkte zu Höchstpreisen geführt. Daher verstärken Anleger zunehmend die Diversifikation ihres Portfolios in Bezug auf Produkte und Geografien, wodurch sich aber das Risiko erhöht."

Der Bericht beschäftigt sich mit der Anlegeraktivität auf Märkten für Gewerbeimmobilien im ersten Halbjahr 2017. Kanada verzeichnete gegenüber dem Vorjahr bei Anlageverkäufen einen Zuwachs mit höheren Dollarvolumen in fünf der sechs untersuchten Märkte. Der Großteil der Liquidität floss in den Bürosektor, wobei der Einzelhandelssektor den größten Zuwachs verzeichnete. Der US-Markt hinkte dagegen der Halbjahres-Bestandsaufnahme 2016 etwas hinterher. 21 der 40 Märkte meldeten einen Rückgang der Anlegeraktivität. Anleger in den USA zeigten großes Interesse an Büro- und Mehrfamilienobjekten, während im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr Kapital in den Industriesektor floss.

Auch in Deutschland gab es starke Nachfrage nach Büroimmobilien. Dort konnte der Industriesektor seinen Anteil am Anlagemarkt gegenüber dem Vorjahr ausbauen. In Großbritannien zeigt sich der Anlagemarkt nach dem Brexit-Schock 2016 und einer vorgezogenen Unterhauswahl im Juni 2017 robust, während in Bukarest (Rumänien) -- der neueste Avison Young-Markt -- im ersten Halbjahr 2017 Einzelobjekte und Portfolioangebote verkaufsstark waren und der Bürosektor erneut den Großteil des Anlage-Dollarvolumens generierte.

Rose weiter: "2017 neigt sich dem Ende zu und 2018 steht vor der Tür. Der Anlagemarkt für Gewerbeimmobilien wird weiterhin von motivierten Käufern und Verkäufern in relativ stabilen Immobilienmärkten und großenteils immer noch günstigen Geldbeschaffungskonditionen geprägt sein. Trotz höherer Bewertungen werden die Zinsen auf lange Sicht steigen, und Objektpreise werden sich normalisieren."

KANADA

Die Anlegeraktivität auf dem kanadischen Markt für Gewerbeimmobilien stützt sich auf eine stabile Konjunkturlage, von der die G7-Staaten nur träumen können. Die Marktbedingungen liefern fluktuierende, aber dennoch solide Fundamentaldaten quer durch Landesregionen und Objektklassen.

"Anleger verfügen immer noch über ein hohes Maß an Liquidität und drängen weiterhin auf verschiedenen Wegen auf den endlichen Anlagemarkt für Gewerbeimmobilien in Kanada", kommentierte Bill Argeropoulos, Principal und Practice Leader, Research (Kanada), für Avison Young. "Vancouver und Toronto sind auch heute die beliebtesten Märkte unter in- und ausländischen Investoren, wobei die anderen bedeutenden Märkte ebenfalls aus dem Kapitalangebot schöpfen können."

"Auf der Verkäuferseite sehen wir ein anhaltendes Kapitalrecycling mit dem Ziel einer Reduzierung der Verschuldung, Aufwertung der Objektqualität und geografischen Anlagediversifikation. Kapitalüberschüsse ohne Anlagemöglichkeit im Inland fließen häufig in die Vereinigten Staaten ab. Kanada hat nicht zuletzt den Spitzenplatz unter den internationalen Investoren auf dem US-amerikanischen Markt für Gewerbeimmobilien zurückerobert. Kanadische institutionelle Anleger wie Ivanhoé Cambridge, Oxford Properties und Canada Pension Plan Investment Board waren im ersten Halbjahr 2017 -- entweder eigenständig oder im Rahmen von Joint Ventures -- auf verschiedenen US-Schlüsselmärkten aktiv, darunter Chicago, Los Angeles, New York, San Francisco und Washington, DC. Dabei kam Büroobjekten eine besondere Bedeutung zu."

Argeropoulos fügte hinzu: "Aus inländischer Perspektive belegten Büroobjekte in den sechs kanadischen Schlüsselmärkten zahlenmäßig den Spitzenplatz unter den ranghöchsten Transaktionen nach Dollarvolumen, gefolgt vom Einzelhandels- und Mehrfamiliensektor. Bürotransaktionen rangierten in allen Märkten mit Ausnahme von Edmonton auf den ersten fünf Plätzen und bildeten eine Kombination aus Beteiligungs-, Einzelobjekt- und Portfolioverkäufen ab."

Nennenswerte Halbjahreshöhepunkte 2017 des kanadischen Anlagemarkts:

- Nach einem Allzeithoch von 28,4 Mrd. $ bei Anlageverkäufen auf dem Markt für Gewerbeimmobilien verzeichneten die sechs kanadischen Schlüsselmärkte im ersten Halbjahr 2017 ein Verkaufsvolumen von nahezu 19 Mrd. $, eine Zunahme von 4,3 Mrd. $ oder 29 % gegenüber dem ersten Halbjahr 2016. Anleger zeigten großes Interesse an Büro- und Einzelhandelsobjekten, die zusammen mehr als 10 Mrd. $ zum Transaktionsvolumen bzw. 55 % zur Halbjahres-Bestandsaufnahme beitrugen. - Vancouver (7,8 Mrd. $/Anteil 41 %) lag vor Toronto (6,5 Mrd. $/Anteil 34 %) und verzeichnete gegenüber dem Vorjahr einen um 75 % höheren Anlagekapitalzufluss. Verkäufer dort wollten aus der starken Nachfrage und Höchstpreisen Kapital schlagen. Mit Ausnahme von Ottawa (Rückgang der Anlegeraktivität um 57 %) verzeichneten die restlichen Märkte -- Calgary, Edmonton und Montreal -- allesamt rekordträchtige Zugewinne gegenüber dem Vorjahr und schossen jeweils über die 1-Mrd.-Marke hinaus. - Mit einem nennenswerten Transaktionsvolumen von 200 Mio. $ belegte der Bürosektor mit einem Verkaufsvolumen von 5,3 Mrd. $ wieder einmal den Spitzenplatz unter den Anlageinstrumenten -- eine Steigerung um 16 % gegenüber dem Vorjahr -- und trug 28 % zum gesamten Dollarvolumen bei. Toronto und Vancouver, die jeweils einen Anlagekapitalzufluss von fast 2 Mrd. $ verzeichneten, machten landesweit nahezu dreiviertel des Büromarktes aus und knüpften an die Vorjahresergebnisse an. - Der Einzelhandelssektor hatte mit dem störenden Einfluss des E-Commerce zu kämpfen und belegte mit einem Transaktionsvolumen von 5,1 Mrd. $ (Anteil 27 %) einen knappen zweiten Platz, wobei sich das Investitionsvolumen im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr nahezu verdoppelte. Dieses starke Ergebnis ging nicht zuletzt auf das große Anlegerinteresse an Vancouver zurück, das auf seinem landesweit führenden Markt für Einzelhandelsimmobilien mit einem Volumen von 3,1 Mrd. $ im Jahresvergleich nahezu eine Vervierfachung des Gesamtvolumens verzeichnete. Toronto belegte mit einem Transaktionsvolumen von 1,3 Mrd. $ einen abgeschlagenen zweiten Platz. - Mit einem Anlagevolumen von 3,3 Mrd. $ belegte der Industriesektor im ersten Halbjahr landesweit einen Anteil von 17 % mit einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr um 35 %. Sämtliche Märkte verzeichneten Zuwächse beim Transaktionsvolumen, wobei Toronto mit 1,7 Mrd. $ (Anteil 53 % der nationalen Gesamtleistung) beim Verkaufsvolumen den Spitzenplatz belegte. Als Markttreiber im Industriesektor lässt sich wiederum die Nachfrage unter den Mietern nach modernen Logistik- und Bestellzentralen mit großzügiger Deckenhöhe sowie Standorten in Nähe von Großstadtzentren für Letzte-Meile-Zustellung nennen. - Nicht weit dahinter lag der Mehrfamiliensektor mit einen Transaktionsvolumen im ersten Halbjahr von 3,2 Mrd. $ (Anteil 17 %). Ottawa und Toronto, vermutlich die restriktivsten Märkte aufgrund eines Mangels an Immobilien, verzeichneten jeweils einen Rückgang gegenüber dem ersten Halbjahr 2016. Derweil stieg in Vancouver das Verkaufsvolumen um 146 % auf über 1,5 Mrd. $, landesweiter Rekord. - Auf dem letzten Platz der gehandelten Objektklassen finden sich schließlich ICI-Grundstücke. Hier wechselten im ersten Halbjahr 2017 Objekte im Wert von 2,1 Mrd. $ den Besitzer. Dies war im Jahresvergleich der einzige Sektor, der bei steigenden Dollarvolumen in allen Märkten mit Ausnahme von Montreal einen Rückgang beim Verkaufsvolumen verzeichnete (-11 %). - Die durchschnittlichen Cap-Sätze waren in allen Märkten leicht rückläufig. Alle fünf Objektarten (mit Ausnahme vorstädtischer Klasse A-Büroobjekte, die stagnierten) lagen gleichauf mit dem Vorjahr. Mehrfamilienimmobilien erzielten die niedrigsten Renditen -- dicht gefolgt vom Einzelhandelssektor --, während Vancouver und Toronto bei den Gesamtraten im Jahresvergleich die größte Renditekompression verzeichneten.

Argeropoulos fügt hinzu: "In den (fast) drei Monaten des zweiten Halbjahrs beläuft sich das Transaktionsvolumen in Kanada bereits auf 3,5 Mrd. $, einschließlich des Bürokomplexes Constitution Square in Ottawa (1,1 Mio. Quadratfuß) für 480 Mio. $ und geschätzten Portfolioverkäufen von Büroimmobilien in Toronto von 1,4 Mrd. $ sowie einer Beteiligung am Scotia Plaza durch Dream Office REIT."

Robin White, Avison Young Principal und Chair der unternehmenseigenen Capital Markets Group, ergänzte: "Im Restjahr und zu Jahresbeginn 2018 könnten weitere Verkäufe großer Objekte stattfinden, wie beispielsweise 1000 Rue de la Gauchetière, ein Büroturm in Montreal mit einer Nutzfläche von 917.000 Quadratfuß, und der Bürokomplex Bay-Adelaide Centre in Toronto. Darüber hinaus plant Cominar REIT den Verkauf seiner Non-Core-Objekte mit einer Gesamtfläche von 6,2 Mio. Quadratfuß außerhalb Quebecs und Ottawas. Mit Blick auf aktuelle Markttrends und bevorstehende Transaktionen könnte das gesamte Anlagevolumen 2017 das Allzeithoch von 2016 einholen oder sogar übertreffen."

USA

Die von Avison Young beobachteten US-Märkte verzeichneten im ersten Halbjahr 2017 einen robusten Geschäftszufluss. Trotz eines leicht rückläufigen Gesamtinvestitionsvolumens (um 12 %) gegenüber dem Vorjahreszeitraum investieren ausländische Anleger weiterhin aggressiv in US-Objekte. Kanadische Anleger haben China vom ersten Platz unter den ausländischen Investoren verdrängt und das meiste ausländische Kapital in das Land gebracht. Trotz des rückläufigen Interesses chinesischer Anleger insgesamt haben die Investitionen aus anderen asiatischen Ländern wie Japan, Singapur und Hongkong zugenommen.

"Ein Rückgang des Transaktionsvolumens gegenüber dem Vorjahr um 12 % ist signifikant und unterstreicht die Kluft zwischen Verkäufererwartungen und Risikoteilhabe durch Käufer, die in zahlreichen Märkten quer durch die Vereinigten Staaten zu beobachten ist", sagte Earl Webb, President, U.S. Operations, bei Avison Young. "Diese Kluft ist teilweise gegenläufig zum Trend einer breiten Verbesserung der Fundamentaldaten auf den US-amerikanischen Märkten."

Webb weiter: "Trotz alledem treibt der Wettbewerb um institutionstaugliche Objekte die Preise weiter in die Höhe, und 16 der 40 von Avison Young beobachteten US-Märkte verzeichneten ein Verkaufsvolumen jenseits von 3 Mrd. $. Wie zu erwarten war, belegten Los Angeles und New York hier die Spitzenplätze."

John Kevill, Principal und Managing Director, U.S. Capital Markets bei Avison Young, kommentierte: "Die Bewertungen sind quer durch alle Objektklassen auf einem hohen Niveau geblieben, und das hohe Preisniveau spiegelt sich in abgewickelten Transaktionen wider. Anlegern geht es bei der Marktteilnahme um ein ausgewogenes Portfolio. Ganz allgemein lässt sich aber feststellen, dass Unsicherheit in Bezug auf die Finanzmärkte, makroökonomische Konditionen und steigende geopolitische Risiken dazu beitragen, dass Anleger im Großen und Ganzen mit ihrem Immobilienportfolio zufrieden sind und, solange kein Transaktionszwang besteht, in der Warteschleife verweilen."

Er fügte hinzu: "Im ersten Halbjahr tat sich bei Objekten mit kurzfristigem objektbedingtem Risiko eine wachsende Kluft zwischen Verkäufererwartungen und Risikoteilhabe durch Käufer auf. Oftmals wird das Vermögen der Käufergemeinde zur Risikoteilhabe an stetigem Wachstum durch die Sicht getrübt, dass wir uns in einer späten Zyklusphase befinden, und dies hat negative Auswirkungen auf die Preise. Infolgedessen werden zahlreiche Transaktionen nicht zu Ende geführt, was rückläufige Verkaufszahlen bedeutet."

Nennenswerte Halbjahreshöhepunkte 2017 des US-amerikanischen Anlagemarkts:

- Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ging das Gesamtvolumen der Immobilieninvestitionen in den USA um 12 % zurück. Dabei war der Industriesektor der einzige Sektor mit einer Zunahme des Volumens im ersten Halbjahr 2017. - In den USA waren die Cap-Sätze bei Büro-, Industrie- und Mehrfamilienobjekten leicht rückläufig. Aufgrund steigender Cap-Sätze im Einzelhandelssektor lag der durchschnittliche Cap-Satz quer durch alle Märkte und Anlagearten allerdings gleichauf mit dem Wert zum Stichtag 30. Juni 2016 (6,5 %). - Große Märkte wie New York, San Francisco und Los Angeles verzeichneten anhaltend rekordträchtige Cap-Satz-Kompression. Andere attraktive Metromärkte wie Washington, DC, San Diego, Denver und Miami verzeichneten aufgrund eines mangelnden Immobilienangebots in Hauptgeschäftsbezirken (CBD) leicht steigende Cap-Sätze. Historisch lagen die Cap-Sätze dort am niedrigsten. - Mit einem gesamten Dollarvolumen bei Anlageverkäufen von 11,5 Mrd. $ belegte Los Angeles zum Ende des zweiten Quartals 2017 den Spitzenplatz, wenngleich dies ein Rückgang gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2016 von 2,7 Mrd. $ ausmachte. Die Dollarvolumen bei Anlageverkäufen von Büro-, Einzelhandels- und Mehrfamilienobjekten lagen allesamt unter dem Niveau des ersten Halbjahrs 2016. Lediglich bei den Verkaufszahlen im Industriesektor wurde gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2016 ein Anstieg beobachtet (17 %). - New York musste nach einem dramatischen Einbruch beim gesamten Dollarvolumen von über 50 % im ersten Halbjahr 2017 seinen Titel als Top-Location für Anlageverkäufe einbüßen. Der Hauptgrund für diesen Rückgang ist im relativ begrenzten Angebot von Verkaufsobjekten zu suchen. Aufgrund des stabilen Büromarkts ist Manhattan unter ausländischen Investoren weiterhin beliebt. - Der Anlegermarkt in Washington, DC blieb weithin stabil. Dort zeigen vor allem ausländische Investoren anhaltendes Interesse am Büromarkt. Ein relativer Angebotsmangel führte zu einem Rückgang des Verkaufsvolumens bei Mehrfamilienobjekten von 29 %. - US-weit verzeichnete San Francisco den größten Zuwachs beim Anlageverkaufsvolumen mit einem Anstieg von 73 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2016. Unter den größten Immobilienmärkten wiesen auch Orlando, Boston und Houston beeindruckende Wachstumsraten von 61 %, 52 % bzw. 40 % aus.

Kevill führte weiter aus: "Anleger werden auch weiterhin Standorte mit Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel nachfragen, wo ein Familie-Arbeit-Freizeit-Umfeld existiert oder entstehen kann. Diese Standorte locken tendenziell Nachfragetreiber in Form von namhaften Mietern von Büroflächen und Premium-Ausstattungsmerkmalen an, was zu steigenden Mietpreisen und starker Anlageperformance führt."

Das Fazit von Webb "Trotz der etwas düsteren Konjunkturlage setzen internationalen Investoren die USA dank des landesweit stabilen Immobilienmarkts und der stabilen Renditen auch weiterhin mit Anlagesicherheit gleich. Und obgleich das Verkaufsvolumen zum Halbjahr gegenüber dem Vorjahr insgesamt rückläufig war, bleiben die USA ein Verkäufermarkt. Die Liquidität fließt gezielt in Core-, Core-Plus- und Gelegenheitsgeschäfte an bevorzugten Standorten, und dieser Trend wird die Anlageverkäufe bis weit in 2018 hinein positiv beeinflussen."

Hinweis an Redakteure/Journalisten:

Highlights zu den lokalen Investorenmärkten für Herbst 2017 finden Sie auf den untenstehenden Seiten des Berichts.

Avison Young ist das weltweit wachstumsstärkste Dienstleistungsunternehmen für Gewerbeimmobilien. Avison Young mit Hauptsitz in Toronto (Kanada) ist ein internationaler Firmenverbund in Besitz und unter Leitung seiner Direktoren. Dem Unternehmen, das 1978 gegründet wurde, gehören über 2.400 Immobilienexperten in 79 Büros an, die Eigentümern und Mietern von Büro-, Einzelhandels-, Industrie-, und Mehrfamilienobjekten wertschöpfende, kundenorientierte Dienstleistungen im Bereich Anlageverkäufe, Vermietung, Beratung, Management, Finanzierung und Hypothekenplatzierung bieten.

Original-Content von: Avison Young Commercial Real Estate (BC), übermittelt durch news aktuell