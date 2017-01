FreeMove geht Partnerschaft mit Sunrise Communications AG ein

Paris, Zürich, Bonn, Deutschland, Mailand und Stockholm (ots/PRNewswire) - FreeMove und die Sunrise Communications AG geben bekannt, dass Sunrise ab sofort offizieller Partner der internationalen Mobilfunk-Allianz wird. In der 2003 gegründeten FreeMove Allianz vermarkten die Unternehmen Orange, Telecom Italia, Deutsche Telekom und Telia Company, die zusammen über mehr als 400 Mio Kunden verfügen, ihre speziellen Mobilfunkangebote für internationale Großkunden.

Die Partnerschaft stärkt Freemove mit erweiterten Mobilfunklösungen für die Schweiz, einem wichtigen Markt für multinationale Unternehmen. Die FreeMove verfolgt damit ihre Strategie europaweit Netzwerke und Services in erstklassiger Qualität anzubieten.

Viele FreeMoveMitglieder sind bereits führend in ihren Heimatmärkten wie z.B. Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden oder Finnland. Mit der Sunrise Partnerschafter hält FreeMove Zugang zum führenden Mobilfunknetzwerk des schweizer Betreibers und partizipiert an der Weiterentwicklung in 4Gund Folgetechnologien. Das Sunrise Netz bietet bereits Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s für 99 % der Bevölkerung und hat kürzlich vom führenden europäischen Telekommunikations-Magazin connect die höchste Bewertung "HERVORRAGEND" erhalten.

Stephan Fauser, General Manager der FreeMove Allianz, kommentiert: "Es ist unser erklärtes Ziel, das Wachstum und die Mobility Strategie unserer Kunden zu unterstützen. Unsere Partnerschaft mit Sunrise markiert einen wichtigen Schritt für unsere Fähigkeit, beste Netzwerk- und Servicequalität für Unternehmenskunden in ihren wichtigen europäischen Märkten anzubieten.

Beide Partner teilen die erklärte Absicht, hochleistungsfähige Netzwerke und einen hervorragenden Kundenservice anzubieten.

Max Nunziata, Chief Business Officer bei Sunrise, stellt fest: "Durch den Zugang zum globalen Markt von FreeMove und nahtlosen Mobilitätsservices, verbessert Sunrise seine Wettbewerbsposition und erschliesst Wachstumspotenziale insbesondere im Geschäftskundenmarkt.."

Über FreeMove

FreeMove ist die Allianz aus den vier führenden europäischen Telekommunikationsanbietern Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia und Telia Company. Freemove steht für hochwertige internationale Mobilfunkdienste für multinationale Kunden. Die Allianz bündelt das Know-how seiner Mitglieder zu maßgeschneiderten Kundenangeboten. Diese beinhalten die beste Konnektivität, harmonisierte Verträge, eine dedizierte Kundenbetreuung und länderübergreifende Mehrwertdienste. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.freemove.com

Über Sunrise

Die Sunrise Communications Group AG (Sunrise) ist an der SIX Swiss Exchange in Zürich notiert und bietet als voll integrierter Telekommunikationsanbieter eine umfassende Dienstleistungspalette in allen Marktsegmenten der Telekommunikation an. Sunrise ist Anbieter im mobilen Bereich (Pre- und Postpaid) als auch im Festnetzbereich sowie der drittgrösste Festnetz-Internetanbiete mit IPTV. Am 31. Dezember 2015 zählte das Unternehmen rund 3,3 Millionen Kunden..

Weitere Informationen über Sunrise finden Sie unter: www.sunrise.ch

