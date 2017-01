Bessere Arbeitsbedingungen im "Nähzimmer der Deutschen"/ Bundesregierung und OMNIBRAND fördern nachhaltige Textilproduktion in Bangladesch

Hamburg/ Hongkong (ots) - Bangladesch ist das "Nähzimmer der Deutschen": 2016 wurden in Bangladesch rund 275.000 Tonnen Bekleidung für den deutschen Markt produziert, so viel wie niemals zuvor - während die teils unmenschlichen Produktionsbedingen immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Die Bundesregierung und die deutsche Einkaufsagentur OMNIBRAND fördern deshalb gezielt eine nachhaltige Textilproduktion in Bangladesch. Mit großem Erfolg, wie erste Messungen zeigen.

Das Programm, finanziert vom Entwicklungsministerium und OMNIBRAND im Rahmen von Public-Private-Partnership, läuft in zwei großen Fabriken seit einem Jahr. Zwischenbilanz: In zwölf Monaten konnten bei der Produktion u.a. 111 Liter Frischwasser pro Kilogramm produzierter Kleidung eingespart werden. "Auch bei sozialen Standards, der Gesundheit der Mitarbeiter und der Verringerung des CO2-Ausstoßes wurden große Fortschritte erzielt", sagt OMNIBRAND-Chef Patrick Andrist.

Zwei weitere bengalische Fabriken wurden deshalb in das sogenannte "develoPPP.de"-Qualifizierungsprogramm aufgenommen. OMNIBRAND investiert über 200.000 Euro in Menschen und Umwelt vor Ort. Das Entwicklungsministerium stockt diese Summe auf.

"Kein seriöses deutsches Modeunternehmen kann sich auf Dauer seiner sozialen Verantwortung entziehen", sagt Patrick Andrist. "Ich bin überzeugt, dass man heute in asiatischen Fabriken unter guten, menschenwürdigen Bedingungen auch wirtschaftlich produzieren kann." Bei OMNIBRAND sei oberstes Gebot: "Keine Aufträge an Ausbeuter. Und das kontrollieren wir auch. "

Nach noch unveröffentlichten Prognosen von Statista Research (Hamburg) wurde 2016 Bekleidung im Wert von 4,474 Milliarden Euro aus Bangladesch importiert - eine erneute Steigerung um 200 Millionen Euro. Bangladesch ist nach China das größte Herkunftsland der deutschen Bekleidungsimporte.

OMNIBRAND Ltd., eine Einkaufsagentur für Bekleidung, wurde 2005 in Hongkong gegründet. Vorwiegend europäische Unternehmen wie z.B. Mustang, Tom Tailor, Peek und Cloppenburg, Breuninger, Zara und viele mehr zählen zu den Kunden. Alle Lieferanten sind BSCI auditiert oder wurden nach dem internationalen Sozialstandard SA8000 zertifiziert. (www.omnibrand.com)

