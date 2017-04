Sandhills East übernimmt spanische Firma Editalplus, S.L. und verstärkt Präsenz auf spanischem Baumaschinen- & LKW-Markt

Madrid (ots/PRNewswire) - Sandhills East hat Editalplus, S.L. übernommen, den spanischen Verteiler von Maquinaria OP (www.MaquinariaOP.com) und Todo VI (www.TodoVI.com), die monatliche Publikationen und Websites für die Baumaschinen- und LKW-Branche des Landes herausbringen. Die Publikationen und Websites werden die bereits umfassende Distribution und Präsenz von Sandhills East in den regionalen Bau-, Landwirtschafts- und LKW-Märkten mit Machinery Trader (www.MachineryTrader.es), TractorHouse (www.TractorHouse.es) und Truck Paper (www.TruckPaper.es) erweitern. Dies bedeutet in diesen Märkten eine höhere Sichtbarkeit für Verkäufer und ein bequemerer Produktzugang für Käufer.

Maquinaria OP bietet Baumaschinen-Verkäufern online und in Druckform auf dem spanischen Markt direkte Sichtbarkeit für Käufer, für die die Publikationen und Website-Angebote des Unternehmens zur ersten Anlaufstelle bei der Produktsuche in der näheren Umgebung geworden sind. "Die Baumaschinen- und LKW-Branche in Spanien und Europa befindet sich weiter im Aufschwung", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer von Sandhills. "Maquinaria OP und Todo VI haben eine stabile Präsenz in Spanien und mit der starken Position, die unsere Marken in diesen Märkten bereits haben, stärken diese Ergänzungen noch weiter die Sichtbarkeit für Verkäufer und den Wert unserer Ressourcen für Käufer."

Mit der Übernahme reihen sich Maquinaria OP und Todo VI in die Liga der branchenführenden Fachzeitschriften ein, die mit mehr als fünf Millionen Publikationen pro Monat von Sandhills Publishing und Sandhills East vertrieben werden. Die Ankündigung von Sandhills East kommt kurz nach einigen internationalen Übernahmen des Unternehmens, einschließlich der jüngsten Übernahme von MOMA Agri und MOMA Farm (www.MOMA.es), die Druck- und Online-Material für Käufer und Verkäufer von Landwirtschaftsmaschinen in Spanien herausbringen. Die Übernahmen bringen auch Querverweise von Produkten mit sich und zwar sowohl auf Online-Medien als auch in Druckform für Werbetreibende in Machinery Trader und Maquinaria OP sowie MOMA Agri und TractorHouse.

Über Sandhills East

Als ein Tochterunternehmen von Sandhills Publishing baut das Unternehmen auf der jahrzehntelangen Präsenz von Sandhills East in seinen Kernbranchen auf. Sandhills Publishing beschäftigt knapp 800 Mitarbeiter und hat seinen Sitz in Lincoln (USA). Die erste Publikation des Unternehmens Machinery Trader informiert seit 1978 die Baumaschinenbranche. Das Unternehmen hat sein Portfolio seither um weitere Publikationen und Websites für folgende weitere Bereiche ausgebaut: LKW (Truck Paper), Luftfahrt (Controller, Executive Controller und Charter Hub), Technologie (Computer Power User und CyberTrend), Landmaschinen (TractorHouse), Auktionen (AuctionTime) und Maschinenverleih (RentalYard). Außerdem informiert das Unternehmen Käufer und Verkäufer in internationalen Märkten (MarketBook).

Sandhills East wurde 2011 gegründet und unterhält mittlerweile dank seines schnellen Wachstums Niederlassungen in Manchester, Peterborough und Essex (Großbritannien), Beaucamps-le-Vieux (Frankreich), Madrid (Spanien) und Senningerberg (Luxemburg). Das Unternehmen verfügt zudem über Büros in Scottsdale (USA) und Brisbane (Australien).

Über Sandhills Publishing

Sandhills Publishing ist ein Informationsdienstleister mit Sitz in Lincoln (USA). Über die breite Palette an Produkten und Dienstleistungen werden Informationen in Form von Fachzeitschriften und entsprechenden Websites gesammelt, verarbeitet und verbreitet. Diese Informationen verbinden Käufer und Verkäufer der Branchen Transport, Landwirtschaft, Bauwesen, Baumaschinen, Luftfahrt und Technik. Der integrierte, branchenspezifische Ansatz für gehostete Technologien und Dienstleistungen schafft Lösungen, mit denen kleine und große Unternehmen effizient arbeiten und sicher, kostengünstig und erfolgreich wachsen können. Sandhills Publishing - We are the Cloud.

Pressekontakt:

Original-Content von: Sandhills East, übermittelt durch news aktuell