Sandhills East akquiriert Schlüsselmarken in der französischen Speditionsbranche, Landwirtschaft und Bauindustrie und gründet neuen Bürostandort in Frankreich

Beaucamps-Le-Vieux, Frankreich (ots/PRNewswire) - Sandhills East Limited gibt die Akquisition mehrerer Schlüsselmarken und einen neuen Bürostandort in der nordfranzösischen Gemeinde Beaucamps-le-Vieux (Frankreich) bekannt. Der Kaufvertrag zwischen Sandhills East und Douglas Editions beinhaltet tp-Business (www.tp-business.fr), trucks-Business (www.trucks-business.fr), agri-Business (www.agri-business.fr), und compact-Business (www.compact-business.fr). Das in Manchester ansässige Sandhills East ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Transport, Landwirtschaft, Bau, Schwermaschinen, Luftfahrt und Technologie, und bringt Käufer und Verkäufer von neuen und gebrauchten Assets auf der ganzen Welt zusammen. Die Akquisition fördert das Engagement, Käufer und Verkäufer auf dem lokalen französischen Markt, in ganz Europa und darüber hinaus zusammenzuführen.

tp-Business, trucks-Business und agri-Business verfügen in Frankreich über eine besonders starke Kundenbasis und Leserschaft. Jede der Publikationen und Websites bietet Angebote von Anbietern von neuen und gebrauchten Baumaschinen und landwirtschaftlichem Gerät sowie Lkws und Anhängern. "Das Douglas Editions-Team bringt, neben den bewährten Marken, ein gehöriges Maß an tiefgreifender Kompetenz und Erfahrung auf diesen Märkten mit ein", erklärt Shawn Peed, Chief Operations Officer bei Sandhills. "Wir erwarten, mit dem zusätzlichen Personal und der Unterstützung unserer bewährten Business-Infrastruktur, unsere Reichweite im lokalen französischen Markt auch weiterhin zu fördern, wovon letztlich sowohl Käufer als auch Verkäufer in den von uns bedienten Branchen profitieren".

Die Marken werden in die von Sandhills East und Sandhills Publishing verbreiteten, branchenspezifischen Zeitschriften integriert, deren globale Distribution jeden Monat fünf Millionen Veröffentlichungen übersteigt. Die entsprechenden Websites für jede Publikation werden ebenfalls in das Netzwerk erfolgreicher Handelswebsites von Sandhills East und Sandhills Publishing eingegliedert.

Beaucamps-le-Vieux (Frankreich) reiht sich in die bereits umfangreiche Liste der internationalen Standorte von Sandhills ein, die Büros in Manchester und Peterborough (Vereinigtes Königreich), Brisbane (Australien), Senningerberg (Luxemburg), Madrid (Spanien) sowie Nebraska und Arizona (USA) umfasst. "Der zusätzliche Bürostandort unterstreicht unser Engagement für Käufer und Verkäufer in ihren lokalen Märkten", erläutert Sandhills' Chief Administration Officer Nancy Paasch. "Wir stationieren Mitarbeiter hier, weil wir die Rekrutierungsbemühungen verstärken und unsere Vertriebsstruktur in ganz Europa in naher Zukunft und langfristig ausbauen werden".

Informationen zu Sandhills East

Sandhills East ist eine Tochtergesellschaft von Sandhills Publishing und setzt auf die jahrzehntelange Präsenz des Unternehmens in seinen Kernbranchen. Machinery Trader war die erste Publikation des Unternehmens und informiert die Schwermaschinenbranche seit 1978. Das Unternehmen hat seitdem Publikationen und Websites für die Lkw-, Landmaschinen-, Luftfahrt- und Technologieindustrie hinzugefügt. Die erfolgreichen Marken umfassen unter anderem: Machinery Trader, Truck Paper, TractorHouse, AuctionTime, RentalYard, MarketBook, Controller, Executive Controller, Charter Hub, Computer Power User und CyberTrend.

Sandhills East wurde im Jahr 2011 gegründet und hat mit Bürostandorten in Europa und Australien expandiert. Das Unternehmen erweitert seine bestehenden Einrichtungen durch den anhaltenden internationalen Ausbau neuer und bestehender Produkte und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen der Käufer und Verkäufer in den bedienten Branchen Rechnung tragen.

Informationen zu Sandhills Publishing

Sandhills Publishing ist ein Informationsdienstleister mit Sitz in Lincoln (Nebraska). Mit unserer breiten Palette der Produkte und Dienstleistungen sammeln, verarbeiten und verbreiten wir Informationen in Form von Fachzeitschriften, und zugehörigen Websites, die Käufer und Verkäufer der Branchen Transport, Landwirtschaft, Bau, Schwermaschinen, Luftfahrt und Technik miteinander verbinden. Unser integrierter, branchenspezifischer Ansatz zu gehosteten Technologien und Diensten bietet Lösungen, mit denen kleine und große Unternehmen effizient arbeiten können und sicher, kostengünstig und erfolgreich wachsen. Sandhills Publishing-We are the Cloud.

Kontaktieren Sie Sandhills East +44 (0) 1618718760 feedback@sandhills.com

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/462202/Sandhills_East__Acquires_Key_Brands_In_France.jpg

Original-Content von: Sandhills East, übermittelt durch news aktuell