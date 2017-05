Centric Software: Die PLM-Erfolgsgeschichte Von Marc Jacobs

Campbell, California (ots/PRNewswire) - Centric freut sich, die Erfolgsgeschichte mit dem renommierten Partner und Kunden Marc Jacobs bekannt zu geben.

"Meiner Meinung nach hat Centric Software eine Sonderstellung im PLM-Markt für Fashion", sagt Chief Information Officer, Regis Litre. "Als wir unsere Suche auf reine PLM-Anbieter mit Erfahrungen in der Modebranche beschränkten, kam eine sehr kurze Liste mit möglichen Partnern zustande. Und als wir uns auf Unternehmen konzentrierten, die durch klare Strategieplanung, überzeugende Erfahrung mit Luxusmarken und starken Support hervorstechen, fiel uns die Entscheidung für Centric sehr leicht. Sie bieten das Beste aus zwei Welten: echte Modekenntnisse zusammen mit einem hohen Grad an Professionalität bezüglich Software und IT. Diese Kombination ist nicht leicht zu finden."

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )

Mehr Efahren

Über Marc Jacobs

Nach 30 Jahren ist Marc Jacobs nach wie vor eine feste Größe in der amerikanischen Modeszene. Die undefinierbaren Merkmale des gleichnamigen Modelabels sind das Ergebnis einer einzigartigen, ungewöhnlich offenen und brillianten Perspektive.

Marc erkundet auch weiterhin die im Unerwarteten liegende Schönheit und vermittelt einen dem Alltag zugrunde liegenden Luxus. Herzstück der Unternehmenswerte ist seine Überzeugung, dass jeder von uns die Hauptrolle in seinem eigenen Film spielt und dass die Freude an der Auswahl von Kleidung, Make-up und Parfüm unsere Individualität und Persönlichkeit prägt.

Marc Jacobs macht Mode und Accessoires weitläufig verfügbar, wobei die Marke weiterhin authentisch und unverwechselbar bleibt.

Über Centric Software

In der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Metropolen rund um den Globus entwickelt Centric Software Technologien für die angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxus-, Outdoor- und Konsumgüter. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Ergänzt werden die PLM-Lösungen durch Centric SMB Pakete, die sich mit ihren innovativen Technologien und wichtigen Erkenntnissen aus der Branche speziell für kleine Unternehmen eignen.

Centric Software hat bereits vielfache Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award für Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.

Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software. Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Copyright 2017, Centric Software Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Pressekontakt:

Original-Content von: Centric Software, übermittelt durch news aktuell