Acne Studios unterzeichnet den Vertrag mit Centric Software

Acne Studios, die hochwertige schwedische Modemarke, hat sich bei der Suche nach einer Product-Lifecycle-Management (PLM) Lösung für Centric Software entschieden. Centric Software bietet die führende PLM-Lösung für Unternehmen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel und Konsumgütern.

Acne Studios wurde 1996 gegründet, als Gründer und Kreativdirektor Jonny Johansson 100 Paar Jeans mit einer einzigartigen roter Naht fertigte und sie Menschen in der Stockholmer Kunst und Modewelt verschenkte. Die Jeans kamen sehr gut an und heute ist Acne Studios ein multidisziplinäres Modehaus mit 50 Läden in 13 Ländern, inklusive Flagshipstores in Modehauptstädten wie Paris, New York, Tokio, Los Angeles und London.

Acne Studios verwendete bisher ein internes Produktdatenmanagementsystem (PDM), um das Design und die Produktion ihrer Kleidungskollektionen zu verwalten, aber durch das rasante Wachstum des Unternehmens stieß das System bald an seine Grenzen. Im Frühjahr 2016 begann Acne Studios mit dem Auswahlverfahren eines PLM-Systems, um dem Wachstum und kreativen und kooperativen Vorgehen an Design gerecht zu werden.

"Uns ist seit langem klar, dass wir eine geeignete Infrastruktur für die Kommunikation zwischen den Abteilungen benötigen, wenn wir weiter wachsen wollen", sagte Mattias Magnusson, CEO von Acne Studios. "Bisher verwendeten wir unser eigenes PDM und einen Haufen Excel-Tabellen, die von verschiedenen Mitarbeitern genutzt wurden. Es war schwierig, alle Informationen an einem Ort für alle aktualisiert zu halten, sodass es eine Menge Zeit gekostet hat, eine Kollektion zu entwerfen. Wir wollten unsere Zusammenarbeit verbessern, weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen und stattdessen mehr Zeit für das Entwickeln besserer Produkte zur Verfügung haben."

Nach einem langen Auswahlverfahren entschied sich Acne Studios für Centric Software, um diese PLM-Lösung zu implementieren. Acne war beeindruckt von Centrics Hilfsbereitschaft und Sachverstand und den Möglichkeiten des Systems.

Magnusson erläuterte: "Centric konzentriert sich auf das Mode- und Einzelhandelgeschäft. Sie verstehen, wie wir als Unternehmen funktionieren und wir sind überzeugt, dass wir zusammen eine Menge erreichen können. Wir können von den bewährten Praktiken viel lernen und somit unsere Prozesse verbessern. Außerdem muss das System für uns nicht angepasst werden. Wir können es direkt verwenden und so konfigurieren, wie wir es möchten."

Magnusson betont, dass Acne Studios positive Beziehung mit Centric der ausschlaggebende Punkt war, in das System zu investieren.

"Centric stand recht früh mit uns in Kontakt, noch bevor wir mit dem Auswahlverfahren begonnen hatten", erklärte er. "Sie sind die ganze Zeit für uns da und immer erreichbar, wenn wir Fragen haben. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis. Centric ist positiv eingestellt, ständig erreichbar, arbeitet proaktiv, hat stetig neue Ideen und bindet neue Funktionen ein. Es ist auch sehr vorteilhaft, jemanden vor Ort zu haben und uns mit Leuten in Centrics Büro in Schweden treffen zu können."

"Wir sind sehr erfreut zu verkünden, Acne Studios als unseren neuesten Kunde in der nordischen Region willkommen zu heißen", sagt Chris Groves, Präsident und CEO von Centric Software. "Acne Studios kooperatives Vorgehen an kreative Mode ist modern und abgestimmt mit unserer Herangehensweise an Innovation. Wir freuen uns darauf, die Partnerschaft mit Acne Studios jetzt einzugehen und sie auf ihrem weiteren Weg nach oben zu begleiten."

Acne Studios ist ein Modehaus mit Sitz in Stockholm und multidisziplinärem Ansatz. Durch das Interesse des Gründers und Kreativdirektors Jonny Johansson an Fotografie, Kunst, Architektur und zeitgenössischer Kultur wurde ein alternativer Weg eingeschlagen: Acne Studios ist jetzt ein angesehener Hersteller von Konfektionskleidung, Magazinen, Mobiliar, Büchern und Ausstellungen.

Die Kollektionen sind geprägt von Jonny Johanssons typischen Design, das Gegensätze miteinander verbindet und viel Liebe zum Detail an den Tag legt, den Fokus auf Schneiderei setzt und bei dem vielseitige Materialien und individuell gefertigte Stoffe zum Einsatz kommen. Die Kollektionen decken Konfektionskleidung für Männer und Frauen, Schuhware, Accessoires und Jeansstoff ab.

Acne Studios hat seinen Sitz in einem historischen Gebäude in der Lilla Nygatan 23 im Herzen Stockholms. Zusätzlich zum Hauptquartier in Stockholm besitzt Acne Studios Flagshipstores in Paris, London, New York, Los Angeles und Tokio.

In der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und den Zweigstellen in den Metropolen rund um den Globus entwickelt Centric Software Technologien für die angesehensten Namen aus den Bereichen Mode, Einzelhandel, Schuhe, Luxus-, Outdoor- und Konsumgüter. Das Flaggschiff des Unternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM) Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition, Produktentwicklung, Beschaffung, Unternehmensplanung sowie Qualitäts- und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebige Verbraucherbranchen zugeschnitten sind. Ergänzt werden die PLM-Lösungen durch Centric SMB Pakete, die sich mit ihren innovativen Technologien und wichtigen Erkenntnissen aus der Branche speziell für kleine Unternehmen eignen.

Centric Software hat bereits vielfache Branchenauszeichnungen erhalten, darunter den Frost & Sullivan Global Product Differentiation Excellence Award für Retail, Fashion and Apparel PLM im Jahr 2016 und den Frost & Sullivan Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award im Jahr 2012. Red Herring hat Centric 2013, 2015 und 2016 in seine Liste der Global-Top-100 aufgenommen.

