KDX, Spitzenreiter in brillenfreiem 3D, präsentiert seine Innovationen auf der CES 2017

Las Vegas (ots/PRNewswire) - Die Consumer Electronics Show (CES), die größte und einflussreichste Unterhaltungselektronik-Fachmesse der Welt, fand vom 5. bis 8. Januar 2017 in Las Vegas, Nevada, USA, statt. Der weltberühmte Polymermaterial-Hersteller und Branchenführer im Bereich brillenfreies 3D Kangdexin (KDX) sorgte auf der CES für Aufsehen, indem er das Publikum mit einem großen Ausstellungsstand anzog, an dem er seine brillenfreien 3D-Produkte, "Smart Magic Mirrors" und die TouchFound-Serie präsentierte.

Bitte klicken Sie auf den nachfolgenden Link, um Fotos von Kangdexin auf der CES 2017 zu sehen:

http://www.kangdexin.com/language/en/?url=company/news_show/id/267.html

Kangdexins großer Messestand unter dem Motto "We bring reality" verdeutlichte die Kerntechnologien und Innovationsleistungen des Unternehmens. Auf der CES präsentierte KDX seine neuen Technologieprodukte und Errungenschaften in 9 Kategorien, sodass sich sein Stand durch "Sinn für Technik und Modernisierung" auszeichnete. Indem er sich von den vielen Ständen auf der CES abhob, zog KDX erfolgreich die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich.

Am ersten Messetag wurde der KDX-Stand von zahlreichen Kunden und Besuchern frequentiert. Führungskräfte von weltberühmten Unternehmen wie Kodak, Huawei, ZTE, Lenovo, Qualcomm, HP, Skyworth, Changhong, Google, Toshiba, TCL, IGT, KOHLS, dem Chicago Museum of Science and Industry sowie Unowth kamen vorbei und bekundeten ihr Interesse an den brillenfreien Lösungen und Großformat-Touchscreens von KDX. Dabei wurden Gespräche über kommerzielle Zusammenarbeit geführt und Pläne zum Ausbau der Kooperation in diesem Bereich geschmiedet. Auch Führungskräfte von Google besuchten den Stand von Kangdexin.

Brillenfreies 3D und Großformat-Touch basierend auf fortschrittlichen Polymermaterialien bilden die neueste Gruppe von Kangdexins Geschäftsfeld. Die perfekte Kombination seines 15jährigen Erfahrungsschatzes in Hightech-Herstellung und Konsum-Endgeräten kann diese Geschäftsgruppe 2017 zu einem wichtigen Wachstumspol für KDX auf die weitestmögliche Weise machen.

Die CES 2017 hat dazu beigetragen, Kangdexins Geschäftsbereiche brillenfreies 3D und Großformat-Touch international weiter bekannt zu machen. KDX hat sich von einem Materialhersteller zu einem umweltfreundlichen Unternehmen entwickelt, von B2B zu B2C, von Schwerindustrie zu Leichtindustrie, von Industriemanagement zu umweltfreundlichen Verfahren, was dem Unternehmen eine gesteigerte Konkurrenzfähigkeit und einen breiteren Entwicklungsspielraum verleiht.

