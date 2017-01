Safety first: Deutsche bevorzugen Urlaub in der Heimat / Reiselust ungebrochen: Erste regionale repräsentative Reiseumfrage von Post Reisen zeigt, dass die Deutschen 2017 mehr verreisen wollen

Reiselust ungebrochen: Erste regionale repräsentative Reiseumfrage von Post Reisen zeigt, dass die Deutschen 2017 mehr verreisen wollen. Die Reisepläne der Deutschen 2017. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/122883 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter ... Bild-Infos Download

Bonn (ots) - Die Deutschen bleiben auch im neuen Jahr reisefreudig - daran ändern auch politische Unsicherheit und Terrorgefahr nichts. Zu diesem Ergebnis kommt die erste regionale repräsentative Umfrage, die Post Reisen im November 2016 bundesweit zum Thema "Reisen 2017" durchgeführt hat. Ermittelt wurden das Reise- und Buchungsverhalten sowie das Sicherheitsbedürfnis der 3.800 Befragten. Die Angaben wurden auf Gesamtdeutschland, verschiedene Regionen, Zielgruppen und Ortsgrößen aufgeschlüsselt. Der Analyse zufolge planen die Deutschen, in diesem Jahr insgesamt häufiger zu verreisen als 2016. Über ein Drittel will länger im Urlaub bleiben. Das Reisebudget bleibt mehrheitlich gleich, immerhin jeder vierte Haushalt will mehr für Urlaub ausgeben. Sicherheitsbedenken spielen zwar eine Rolle bei der Reiseplanung, führen jedoch nicht zu einem generellen Verzicht auf Urlaub. Vielmehr veranlasst das gestiegene Sicherheitsbedürfnis die Bundesbürger dazu, innerhalb der Grenzen des eigenen Landes zu bleiben bzw. in nahe gelegene europäische Länder zu reisen.

"Dass die Deutschen 2017 mehr verreisen und ihren Urlaub mehrheitlich in Deutschland verbringen möchten, ist für den Tourismus hierzulande eine erfreuliche Botschaft zum neuen Jahr", unterstreicht Joachim Wessels, Geschäftsführer Post Reisen. "Wir sehen uns auf unserem Kurs bestätigt, bei unserem Angebot vor allem auf Deutschland und seine Nachbarländer zu setzen. Dank unserer repräsentativen Analyse des Reisemarktes können wir dabei künftig noch besser auf die regionalen Kundenwünsche zugeschnittene Reiseangebote machen."

Die Deutschen sind auf der Suche nach der "heilen Welt"

In der Studie wird ersichtlich, dass Terrorgefahr und politische Instabilität 2017 für einen Großteil der Befragten (65%) einen hohen Einfluss auf das Reiseverhalten haben. Knapp die Hälfte davon will seltener ins Ausland bzw. in ausländische Großstädte fahren. Mehrheitlich (55%) versuchen die Deutschen demnach, im Urlaub in eine "heile Welt" abzutauchen. "Der Urlaub ist für die Deutschen ein 'Grundbedürfnis'. Er ist ein Höhepunkt des Jahres, entsprechend wichtig wird er genommen. Trotz oder vielleicht gerade wegen der vielen Krisen und schlechten Nachrichten in diesen Zeiten freuen wir uns auf den Urlaub, um auszuspannen, Abstand vom Alltag zu genießen und in eine heile Welt abzutauchen", sagt Helga Freund, Geschäftsführerin von Eurotours, dem größten Direktreiseveranstalter Mitteleuropas. Bei Familien ist dieses Bedürfnis besonders stark ausgeprägt; bei Senioren spielt es eine eher untergeordnete Rolle. Aufgeschlüsselt nach Zielgruppen wird deutlich, dass die Urlaubswahl bei Familien stärker von Terrorangst beeinflusst ist als bei "Empty Nestern" (Eltern, deren Kinder nicht mehr zu Hause leben), Senioren sowie jungen Menschen und Singles.

Strand beliebter als Stadt: So verreisen die Deutschen

Im Durchschnitt planen die Deutschen dieses Jahr 2,9 Urlaube, darunter zwei Kurzurlaube und einen Langurlaub. Im Vorjahr lag dieser Wert noch bei 2,6. Das durchschnittliche Urlaubsbudget pro Haushalt für 2017 liegt bei 2.771 Euro, rund ein Viertel der Befragten will mehr als im Vorjahr ausgeben, während 64% ihr Budget konstant halten wollen. Am ehesten zieht es die Deutschen an den Strand (50%), ebenfalls hoch im Kurs stehen Städtereisen (45%) und Wander- und Natururlaube (38%). Populärstes Reiseziel ist Deutschland selbst: Die große Mehrheit der Befragten (66%) plant, ihren Urlaub 2017 innerhalb der eigenen Landesgrenzen zu verbringen. Die Ziele Spanien (23%), Italien (18%), Österreich (17%) und Frankreich (9%) folgen mit deutlichem Abstand.

Für die bevorzugten Urlaubskategorien, Strandurlaub, Städtereisen sowie Wander- und Natururlaube, ergeben sich verschiedene Hauptdestinationen. Bei Strandurlaubern etwa stehen die Kanaren, die Balearen und die Ostsee hoch im Kurs. Städtereisende zieht es vor allem in Deutschlands größte Metropolen Berlin und Hamburg, auf den Plätzen drei und vier folgen München und Dresden. Begeisterte Wanderer fahren mit Vorliebe an die Mecklenburgische Seenplatte, nach Tirol und in den Schwarzwald, während Wintersport-Fans sich besonders oft für Tirol, Vorarlberg und das Salzburger Land entscheiden. Wenn die Deutschen auf Kreuzfahrten gehen, buchen sie vor allem Routen durch das Mittelmeer und die Nordsee bzw. das Nordmeer.

Für ihre Reisen bevorzugen die Deutschen die eigene Anreise mit dem Auto. Besonders bei Kurzreisen darf dabei die Anreise aber nicht zu lang sein: maximal 400 Kilometer Anfahrt werden bei bis zu drei Übernachtungen in Kauf genommen. Das zweithäufigste Anreisemittel ist das Flugzeug. Besonders interessant ist, dass die Deutschen der Qualität ihres Urlaubs in den meisten Fällen mehr Bedeutung einräumen als seinen Kosten: Als sehr wichtiges Kriterium steht nur bei Kreuzfahrten der Preis an vorderer Stelle (neben All Inklusive). Wanderurlaubern beispielsweise ist hingegen eine ruhige Lage wichtig, Strandurlauber setzen auf gute Bademöglichkeiten.

Adria oder Ostsee? Regionale Unterschiede prägen die Wahl des Urlaubsziels

Bei den bevorzugten Urlaubskategorien, -zielen und -budgets sind regionale Unterschiede erkennbar. Klar wird beispielsweise, dass Wander- und Natururlaube ebenso wie Wintersport bei Menschen in Süddeutschland etwas populärer sind als bei jenen im Norden des Landes. Konkret verbringen beispielsweise die Bayern sowohl ihre Wander- und Natururlaube als auch ihre Skiferien am liebsten in Tirol. Baden-Württemberger zieht es hingegen zum Wandern in den Schwarzwald, zum Wintersport auch ins österreichische Vorarlberg. Der Norden fährt zum Wandern gern an die Mecklenburgische Seenplatte. Beim Strandurlaub liegen im Nordosten die Ostseeinseln vorn, im Süden eher die italienische Adria.

Festzustellen ist auch, dass sich die Deutschen ihre Reisen einiges kosten lassen. Mit 3.131 Euro pro Haushalt greifen die Bayern für den Urlaub am tiefsten in die Tasche. Mit 2.276 Euro (Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern) bzw. 2.387 Euro (Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) ist das Urlaubsbudget pro Haushalt in den neuen Bundesländern am niedrigsten.

Urlaubsvorlieben? Alles eine Frage des Alters!

Die Studie fördert auch zielgruppenspezifische Besonderheiten zu Tage: so gibt es erhebliche Unterschiede bei Urlaubsarten, -zielen und -budget, aber auch bei den Anreisearten und Sicherheitsbedürfnissen.

So stellt sich beispielsweise heraus, dass Familien sich häufiger für Strandurlaub entscheiden. Städtereisen hingegen sprechen insbesondere junge Menschen und Singles an. Zum Wintersport fahren Familien etwas häufiger. Was Urlaubsdestinationen betrifft, so haben die Kanarischen Inseln im Bereich Strandurlaub zwar insgesamt die Nase vorn, doch junge Leute reisen lieber auf die Balearen. Im Bereich Event & Kultur bevorzugen sie Konzerte, Familien hingegen entscheiden sich neben Konzerten insbesondere für Freizeitparks. Kreuzfahrten unternehmen Familien am liebsten im Mittelmeer. Die Zielgruppe der Senioren sucht sich bevorzugt Kreuzfahrtziele in der Nordsee. Kaum verwunderlich ist, dass das Urlaubsbudget pro Haushalt bei jungen Leuten und Singles mit Abstand am geringsten ausfällt. Bei den übrigen Zielgruppen sind die Urlaubsetats weitgehend ausgeglichen. Erkennbar ist auch, dass die durchschnittlichen Budgets mit steigender Ortsgröße anwachsen.

