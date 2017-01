Stellungnahme von Philip F. Anschutz, Eigentümer von AEG

Denver (ots/PRNewswire) - "Jüngste, von den Medien veröffentlichte Aussagen, ich sei anti-LGBTQ (Lesbierinnen, Schwule, Bisexuelle, Transgender und Queer) sind vollkommen falsch - sie sind absoluter Blödsinn. Ich unterstütze eindeutig die Rechte aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Ausrichtung. Wir haben das Glück, in unserer Unternehmensfamilie eine große Zahl unterschiedlichster Menschen zu beschäftigen, die für uns alle wichtig sind. Das einzige Kriterium, das wir bei deren Beurteilung verwenden, ist ihre berufliche Leistung. Wir tolerieren keine Diskriminierung irgendwelcher Art.

Sowohl The Anschutz Foundation als auch ich selbst unterstützen zahlreiche Organisationen mit den unterschiedlichsten Zielen. Weder ich noch die Foundation finanzieren Organisationen mit dem Zweck oder der Erwartung, dass diese Anti-LGBTQ-Initiativen finanzieren und wenn mir oder The Anschutz Foundation bekannt wurde, dass bestimmte Organisationen, die entweder ich oder die Foundation finanziert haben, derartige Ziele unterstützen, haben wir sämtliche Zuwendungen an diese Gruppen unverzüglich eingestellt."

