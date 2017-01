Die NENIs kommen: Feinste Orientküche im Lebensmittelhandel / Ostmediterrane Spezialitäten der Familie Molcho ab sofort im Frischeregal

1 weiterer Medieninhalt

Reinbek (ots) - Was die ambitionierte Köchin und berühmte Kochbuchautorin Haya Molcho zubereitet, schmeckt Weltklasse. Spätestens seit 2009, als die gebürtige Israelin mit Wahlheimat Wien, ihr erstes Restaurant NENI in der österreichischen Hauptstadt eröffnete, ist sie bekannt für Orientküche auf Gourmet-Niveau. Inzwischen hat sie mit drei ihrer vier Söhne ein erfolgreiches Gastro-Imperium mit weiteren Restaurants in Berlin, Hamburg und Zürich aufgebaut. Sie servieren kulinarische Liebenserklärungen an ihre Heimatküche sowie lukullischen Impressionen, die sie auf ihren Reisen durch die Welt gesammelt haben.

Jetzt gibt es eine Auswahl ihrer vegetarischen Köstlichkeiten im Frischeregal des Lebensmittelhandels: drei verschiedene Hummus-Variationen (Olivenöl & Kichererbsen, Curry & Mango und Rote Bete), einen Kichererbsen- und einen Linsen-Bulgur-Salat sowie eine Auberginenpaste (Baba Ganusch).

Mit ihren Feinkostprodukten wollen die Molchos dabei nicht nur authentische Geschmackserlebnisse schaffen, sondern auch orientalisches Lebensgefühl zu den Konsumenten nach Hause bringen, die Tradition der Heimatküche sowie der gemeinsame familiären Esskultur pflegen. Denn für die Molchos - Vater Samy ist der weltbekannte Pantomime - geht Familie über alles. Sie selbst bezeichnen sich als ein 'Balagan' (sympathisches Chaos) von kulinarischen Vorlieben. Die Philosophie des Hauses: "Familiengefühl und Lebensfreude in einen Kochtopf gepackt. An den Tisch gesetzt. Und mit Familie und Freunden teilen. Das ist NENI."

Die Zubereitung der neuen Produkte erfolgt ausschließlich nach NENI-Originalrezepturen. Bereits letzten Herbst im norddeutschen Lebensmittelhandel eingeführt, sind sie ab sofort deutschlandweit in den Märkten von Rewe und Edeka erhältlich. Vertrieben werden sie vom Feinkostexperten Grossmann Feinkost.

