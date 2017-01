"Beyond Sound"-Erlebnis von Bose auf der CES 2017

Framingham, Massachusetts, und Las Vegas (ots/PRNewswire) - Demonstration einer Vision für die Zukunft des Transportwesens von Bose Automotive

Diese Woche stellt Bose auf der Consumer Electronics Show (CES) Konzepte für Automobiltechnologie vor, die die Entwicklung des Transportwesens und persönlicher Mobilität auf vollständig neue Weise vorantreiben. Das "Beyond Sound"-Erlebnis in Las Vegas geht über Boses Audioinnovationen sowie über das, was mit unerprobter wettbewerbsfähiger Technologie möglich ist, hinaus. Im Rahmen seiner Veranstaltung demonstriert Bose ein simuliertes autonomes Fahrzeug, das mit den gefederten Bose Ride®-Sitzen ausgestattet ist - seine patentierte und preisgekrönte persönliche Federungstechnologie, die Fahrgästen eine Isolation von Straßenvibrationen, Rütteln und unerwünschten Bewegungen bietet.

Erleben Sie hier die interaktive Multimedia-Pressemitteilung: http://www.multivu.com/players/English/8010651-bose-beyond-sound-ces-2017

Geladene Gäste werden weltweit erstmals bezeugen und erleben, wie Fahrzeugkabinen der Zukunft aussehen und sich anfühlen könnten: ein Wechsel von den Einschränkungen der vertrauten Sitzanordnung und Fahrqualität zu eindrucksvollen mobilen Räumen, in denen Fahrgäste ein beispielloses Niveau an Stabilität, Luxus, Komfort und Produktivität auf der Straße genießen können.

Indem die ständige Bewegung, die Fahrgäste selbst in den modernsten Luxusfahrzeugen spüren, minimiert wird, transformiert Bose Ride-Technologie den Innenraum und macht ihn zu einer natürlichen Erweiterung des Büros oder zu einem persönlichen Unterhaltungszentrum, in dem Musik gehört oder Sport und Filme angesehen werden können - ein Zufluchtsort zum Entspannen und Abschalten bzw. der perfekte Ort, um mit Freunden, Familie und Informationsfluss in Kontakt zu bleiben.

"Niemand kann genau vorhersagen, wie Fahrzeuge in den nächsten Jahrzehnten aussehen oder betrieben werden, aber unsere persönliche Federungstechnologie ist bereits erprobt und kann das Fahrgasterlebnis unabhängig davon, wie sich das Transportwesen entwickelt, drastisch verbessern", kommentierte Marc Mansell, Vizepräsident, Bose Automotive Systems. "Wo es Fahrzeuge gibt, gibt es auch Straßen. Und es gibt einfach kein anderes System, das eine Autofahrt - oder irgendeine Fahrt - so sanft macht wie Bose."

ERWIESENE DURCHBRÜCHE IN FEDERUNG

Bose hat seit über drei Jahrzehnten Forschungen im Bereich Federung und Bewegungssteuerung durchgeführt. Am Anfang stand das Project Sound (https://www.youtube.com/watch?v=D5hSwaMxNIA), eine Forschungsinitiative, die von Dr. Amar Bose in den frühen 80er Jahren gestartet wurde, um Fahrzeugfederungssysteme zu verbessern. Die Durchbrüche waren revolutionär und wurden zur Grundlage für die erste kommerzielle Anwendung der Technologie - das Bose Ride-System für Schwerlaster, das 2010 eingeführt wurde.

Das Bose Ride-System hat die Leistung der Sitzfederung in LKWs vollständig neu definiert, indem durch die Straße verursachtem Rütteln, Unebenheiten und Stößen, die Fahrern über längere Zeit schaden können, entgegengewirkt wurde. Die Wirkung der kommerzialisierten Bose Ride-Systeme, die für Fuhrparks und von Ein-Personen-Unternehmen in ganz Nordamerika übernommen wurden, wurde für sieben Jahre untersucht. So wurde gezeigt, dass der Komfort für Fernfahrer beachtlich verstärkt wurde, während Müdigkeit und Schmerzen drastisch reduziert wurden.

Bei der "Beyond Sound"-Veranstaltung werden Teilnehmer sehen, wie die Bose Ride-Federungstechnologie sich von einer Einachssteuerung für den Gebrauch in Schwerlastern zu einem aktiven Mehrachsdesign für ein breiteres Spektrum an Fahrzeugen entwickelt, einschließlich Personenwagen.

BOSE AUDIOINNOVATION FÜR HEUTIGE FAHRZEUGE

"Beyond Sound"-Teilnehmer werden das Beste zu sehen und zu hören bekommen, was Bose aktuell an die Automobilindustrie liefert: seine aktuellen Soundsysteme und neuen SeatCentric(TM)-Audiofortschritte für Musik- sowie Nicht-Unterhaltungsinhalt.

Zu den Innovationen zählt auch Bose Aware-Signallenktechnologie, die entwickelt wurde, um das Situationsbewusstsein und die Sicherheit für Fahrer zu verstärken, indem ihre Fähigkeit verbessert wird, hörbare Nicht-Unterhaltungsinformationen, wie Fahrzeugwarnungen, Sicherheitsanweisungen, Navigationssignale und eingehende Anrufe, zu verarbeiten und auf diese zu reagieren.

Bose Aware-Technologie wird durch die UltraNearfield(TM) Kopfstützen-Lautsprecher des Bose Sound-Systems übermittelt. Durch Verwendung urheberrechtlich geschützter Algorithmen lokalisiert die Technologie die Audioinformationen des Fahrzeugs, sodass diese dort reproduziert und gehört werden, wo es am sinnvollsten ist, es jedoch keine Lautsprecher gibt. Eine Aufforderung zum Linksabbiegen wird auf der linken Seite des Fahrers gehört, oder eine Tote-Winkel-Warnung erklingt hinter dem Kopf des Fahrers.

"Es wird für die Automobilindustrie viele neue und verschiedene Möglichkeiten geben, Kunden in den kommenden Jahren zu dienen", äußerte sich Mansell. "Unsere Demonstrationen illustrieren einige der unerwarteten Arten, auf welche Bose diese ausschöpfen wird, was weit über das traditionelle Hörerlebnis im Fahrzeuginneren hinausgeht."

INFORMATIONEN ZU BOSE AUTOMOTIVE SYSTEM

In den frühen 80er Jahre schufen Bose-Ingenieure die weltweit ersten werkseitig installierten Premium-Soundsysteme für Fahrzeuge. Im Gegensatz zu konventionellen oder Aftermarket-Automobilsystemen wurden Bose-Systeme für ein spezifisches Fahrzeug designt und auf dieses abgestimmt, was die gesamte Industrie änderte. Seitdem hat Bose urheberrechtlich geschützte Lautsprecher-Designs, fortschrittliche Verstärker und Signalverarbeitungstechnologien, exklusive Analyse- und Designtools sowie Technologie zur Verarbeitung von Motor- und Triebwerkgeräuschen im Fahrzeuginneren entwickelt, die alle auf seiner Tradition von Forschung und Ingenieurwesen basieren.

Heute gelten Automobil-Soundsysteme von Bose weltweit als Branchen-Benchmark für Leistung und Kundenzufriedenheit, was durch unabhängige Forschung, die Bose als erste Wahl unter Fahrzeugverbrauchern in zahlreichen globalen Regionen einstuft, bestätigt ist. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen BoseAutomotive.com.

INFORMATIONEN ZU BOSE CORPORATION

Bose Corporation wurde 1964 von Dr. Amar G. Bose gegründet, der damals Professor für Elektrotechnik am Massachusetts Institute of Technology war. Heute wird das Unternehmen von seinen Gründungsprinzipien getragen und investiert in langfristige Forschung mit einem grundlegenden Ziel: neue Technologien mit echten Kundenvorteilen zu entwickeln. Innovationen von Bose haben Jahrzehnte und verschiedene Branchen überbrückt und Kategorien im Audiobereich und darüber hinaus geschaffen sowie transformiert. Heim- und Automobilprodukte sowie Produkte für unterwegs und öffentliche Plätze von Bose haben Kultstatus erreicht und ändern die Art und Weise, wie Menschen Musik hören.

Bose Corporation ist ein Privatunternehmen. Der Innovationsgeist, die Leidenschaft für Exzellenz und das Engagement für außergewöhnliche Erlebnisse des Unternehmens zeigen sich auf der ganzen Welt - Bose tätigt überall Geschäfte.

