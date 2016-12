New Oriental Hotel Amenities Company veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht für 2015/2016

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die in Shantou ansässige New Oriental Hotel Amenities Company hab heute ihren ersten jährlichen Nachhaltigkeitsbericht heraus, der die 2015/2016 gemachten Fortschritte hervorhebt.

Der heute veröffentlichte Bericht widmet sich spezifischen Fortschritten und stellt die 3 Säulen der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens vor - Nachhaltiges Produkt, Produktion von Nachhaltigkeit, und Menschen.

Nachhaltiges Produkt - Im abgelaufenen Geschäftsjahr waren die von New Oriental Hotel Amenities eingesetzten Rohstoffe zu 30% nachhaltiger, die Plastikprodukte werden über Kompostierung ohne Umweltverschmutzung abgebaut, und das Unternehmen hat Produkte mit Bio-Zutaten entwickelt und setzt Grüne Chemie für seine Rezeptur ein. Sein Papierverpackungsmaterial stammt von einer FSC-zertifizierten legalen Baumpflanzung. Zur Berechnung der CO2-Bilanz seiner Produkte setzt das Unternehmen die Lebenszyklusanalyse ein.

Produktion von Nachhaltigkeit - Die New Oriental Hotel Amenities Company hat die Umwelt-und Qualitätsstandards ihrer Fabrik durch Einbindung der Lieferanten in Grüne Chemie, Installation von LED-Leuchten in ihrer Fabrik und Wiederverwendung des zur Produktion genutzten Wassers in einem Kühlturm erhöht. Die Fabrik des Unternehmens ist gemäß ISO 22716 und GMPC zertifiziert.

Unsere Menschen - New Oriental Hotel Amenities ermöglicht seinen Mitarbeitern eine berufliche Weiterentwicklung und gibt Endverbrauchern die Wahl, umweltfreundliche Produkte zu verwenden. Diversität spielt nach Ansicht des Unternehmens eine wichtige Rolle in seinem geschäftlichen Erfolg. Diese Vielfalt und integrative Strategie zeigen das Engagement für die Schaffung eines integrativen Arbeitsumfeldes, das die individuellen Unterschiede respektiert, respektiert und feiert, indem es die individuellen Unterschiede, die die Mitarbeiter in das Unternehmen einbringen, optimal nutzt.

Der Bericht führt auch Aktualisierungen für weitere Bereiche auf, in denen Fortschritte gemacht wurden, einschließlich des neuen Werks im Zhujin Industrial Park. Die New Oriental Hotel Amenities Company bemüht sich, ein grüner Innovator, ein verantwortungsbewusstes Unternehmen und ein guter Arbeitgeber zu sein.

Den Nachhaltigkeitsbericht 2015/2016 der New Oriental Hotel Amenities Company können Sie hier (http://www.ensg360.com/uploads/7/6/0/2/76026047/new_oriental_hotel_amenities_sustainability_report_v5.pdf) einsehen.

Für eine Kurzfassung des Berichts klicken Sie bitte hier (http://www.ensg360.com/uploads/7/6/0/2/76026047/summary_report_trifold_v5.pdf).

Informationen zur New Oriental Hotel Amenities Company

Die in Shantou in der Provinz Guangdong in China ansässige New Oriental Hotel Amenities Company ist einer der führenden Hotelausstatter in der Hotellerie. Das Unternehmen wurde im Jahre 2007 gegründet, seine Produkte werden an über 38 große Hotelgruppen auf der ganzen Welt vermarktet. Die New Oriental Hotel Amenities Company verfügt über Fertigungslinien für Flüssigseife, Röhrchen, Zahnbürsten, Flascheninjektion und Flaschenblasen, Bedruckung, Schachteln für Komfortartikel und Verpackungen. Das Unternehmen glaubt, dass eine Mischung aus Qualität und grüner Innovation erforderlich ist, um Hotels zu helfen, die Auswirkungen ihrer Produkte auf die Umwelt zu verringern.

