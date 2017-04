Dresden (ots) - In diesem Jahr hat der Freistaat Sachsen den Vorsitz der Verbraucherschutzministerkonferenz (VSMK) inne. Zu ihrer jährlichen Konferenz treffen sich am 27. und 28. April 2017 die Verbraucherschutzministerinnen und -minister, -senatorinnen und der -senator von Bund und Ländern in Dresden.

Als Themen stehen unter anderem

- die Verbesserung der Sicherheit von Lebensmittelverpackungen, - die Kennzeichnung der Tierhaltungsformen bei Frischfleisch sowie von Lebensmitteln, die Eibestandteile enthalten, - die Stärkung der Verbraucherinteressen bei der Nutzung mobiler Gesundheitsinformationen, - praxisgerechte Bezahlverfahren im Internet für mehr Teilhabe am Wirtschaftsleben, - verbraucherfreundliche Regelungen auf EU-Ebene gegen das Geoblocking, - die Weiterentwicklung der Verbraucherinformation für die ältere Generation in der digitalen Welt - die Stärkung der Verbraucherrechte beim Kauf mangelhafter Sachen, - die Einführung einer Musterfeststellungsklage sowie - Anforderungen an die verbrauchergerechte Gestaltung der Infrastruktur für automatisiertes Fahren

auf der Tagesordnung.

Die Beschlüsse der Konferenz möchten wir Ihnen auf einer Pressekonferenz vorstellen. Datum: 28.04 2017 Zeit: 13:00 Uhr Ort: The Westin Bellevue Dresden, Saal Bellevue 1, Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden

Auf dem Podium nehmen Platz:

- Barbara Klepsch, Sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz und Vorsitzende der Verbraucherschutzministerkonferenz 2017 - N.N., Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) - Gerd Billen, Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) - Cornelia Prüfer-Storcks, Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz der Freien und Hansestadt Hamburg - Peter Hauk, MdL, Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

Außerdem gibt es die Möglichkeit für Auftaktbilder von der Konferenz.

Datum: 28.04.2017 Zeit: 09:00 Uhr Ort: The Westin Bellevue Dresden, Saal Bellevue 2 + 3, Große Meißner Straße 15, 01097 Dresden

