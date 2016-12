Hersteller aus Enping rangieren im anspruchsvollen Markt für professionelle Audiogeräte in den Top 10 der Produzenten in China

Shanghai (ots/PRNewswire) - Am 8. Dezember fanden in Guangzhou der Audio Lighting Industry CEO Summit und die Zeremonie zur Verleihung der Top 10 Awards statt. Die Veranstaltungen wurden von Hc360.com ausgerichtet, einer führenden B2B-E-Commerce-Plattform in China.

Im Rahmen der Preisverleihung konnten fünf Hersteller von professionellem Audio-Equipment aus der Stadt Enping ihre Awards entgegennehmen, siehe dazu die untenstehende Liste.

- Enping Sanfeng Sound Technology Manufacturing Co Ltd wurde als Top 10 Hersteller für Zubehör ausgezeichnet - Enbao Electronic Co Ltd wurde als Top 10 Mikrofon-Hersteller ausgezeichnet - Enping Bardl Sound Equipment Co Ltd wurde als Top 10 Mikrofon-Hersteller ausgezeichnet - YEAMIC Electronic Co Ltd wurde als Top 10 Mikrofon-Hersteller ausgezeichnet - Haitian Electronic Technology Company wurde als Top 10 Hersteller für Konferenztechnik ausgezeichnet

Die in der Provinz Guangdong gelegene Stadt Enping ist eine Wirtschaftsmacht im südlichen China. Sie ist weltweit bekannt für ihre Fertigungsindustrie und die hohe Qualität ihrer Mikrofone und professionellen Audiogeräte.

Enping Microphone hat sich schnell auf die obersten Plätze in Chinas Herstellungssektor für professionelles Audio-Equipment vorarbeiten können. Mit dem Erfolg in der Kundenzufriedenheit, Marktleistung und der globalen Expansion der letzten Jahre baut Enping Microphone kontinuierlich den Vorsprung seiner Kerntechnologie aus und zieht immer mehr Käufer auf der ganzen Welt an.

"Die Innovationskraft und unternehmerische Tätigkeit von Enping Microphone ist jetzt stärker denn je, ein Trend, der sich nicht nur auf Investoren und Verbraucher auswirkt, sondern auch das Markenbewusstsein weltweit erweitert", erklärte Wu Zhonghuo, General Manager von Enbao Electronic Co Ltd. "Immer mehr Unternehmen in Enping erfüllen die internationalen Normen und haben ISO- und CCC-Akkreditierung erhalten, und die Qualitätsprodukte haben es auf den Weltmarkt geschafft".

Die Zahlen des Wirtschaftsverbands für elektroakustische Bauelemente in Enping (Enping Electro Acoustic Component Trade Association) haben gezeigt, dass die Produktionskapazität boomt und Enping sich einen steigenden Marktanteil sichern konnte.

Die Gesamtproduktionsmenge der elektroakustischen Industrie in Enping überstieg im vergangenen Jahr mehr als 100.000.000 Einheiten, der gesamte industrielle Produktumsatz lag bei über 3,4 Mrd. RMB, mehr als 70% des chinesischen Exportmarktanteils. Der Erfolg ist für Enping Microphone allgegenwärtig, und die Aussichten für die Zukunft sind gut.

Original-Content von: Enping Bureau of Science & Industry & Commerce, übermittelt durch news aktuell