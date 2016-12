Globale Talentsuche - Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Das QNLM ist derzeit auf der Suche nach talentierten Forschern auf der ganzen Welt, die sich dem Forschungsinstitut anschließen und dort eine große Karriere mit traumhaften Lebensbedingungen aufbauen möchten.

Das Qingdao National Laboratory for Marine Science and Technology (QNLM) wurde 2015 in der Küstenstadt Qingdao in der chinesischen Provinz Shandong gegründet. Das Institut ist als umfassendes Meeresforschungszentrum von Weltklasse und offene Plattform für kollaborative Innovation mit Schwerpunkt auf Grundlagenforschung sowie F & E von Spitzentechnologien in den Meereswissenschaften konzipiert.

Schwerpunkte der QNLM-Forschung sind: dynamische Prozesse der Ozeane und Klimawandel, Lebensprozesse im Meer und Ressourcenauslastung, Entwicklung und Schutz der marinen ökologischen Umgebungen, benthische Prozesse und Öl- und Gasressourcen, extreme Umgebungen und Ressourcen in Tiefsee- und Polarregionen sowie maritime Technologien und Ausrüstungen. Rund um die sechs Forschungsgebiete hat QNLM mit anderen inländischen Forschungseinrichtungen und großen staatlichen Unternehmen acht Funktionslaboratorien und neun Gemeinschaftslaboratorien etabliert. Elf große Forschungsplattformen befinden sich im Bau.

I. Positionen und Stellenbeschreibungen

1. Principal Investigator (PI) für die sechs Hauptforschungsgebiete

Aufbau eines hochklassigen Forschungsteam, um Pionierforschung zu betreiben und talentierte Forscher zu schulen; Erstellung strategischer Entwicklungspläne; Leitung großer Projekte über den gesamten Projektlebenszyklus.

2. Direktor für jeweils eines der im Folgenden genannten gemeinsamen Labors:

High-End Ocean Equipment (High-End Hochsee-Ausrüstung), Ocean Observing and Detecting (Meeresbeobachtung und Nachweis), Blue Fishery, Smart Ocean, Intelligent Marine Computing and Big Data (Intelligentes Computing und Big Data im marinen Bereich), Ocean Oil-Gas Resource Prospecting (Prospektion von ozeanischen Öl- und Gasressourcen, New Marine Materials (Neue marine Materialien), Sustainable Ocean Energy (Nachhaltige Energie aus dem Ozean), Deep-Sea Extreme Environment (Extremumgebung Tiefsee)

Erstellung von Entwicklungsplänen und Unterbreitung strategischer Forschungsrichtungen; Organisation und Leitung wichtiger wissenschaftlicher Projekte auf Staats- oder internationaler Ebene; Aufbau hochrangiger Forschungsteams.

3. Leitender Ingenieur für jeweils eine der öffentlichen Forschungsplattformen (F & E-Zentrum für maritime Instrumente und Geräte, Zentrum für Marine Isotope und Geochronologie)

Ausführung von Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Forschungsplattformen; Bereitstellung von technischer Unterstützung für den Betrieb und die Wartung von Geräten; Leitung der Ausrüstungsprüfung und F & E für große staatliche Projekte; Aufbau eines hochrangigen technischen Support-Teams.

II. Qualifikationen

1. Für PIs und Direktoren:

Vorangegangene Erfahrung als Lehrstuhlinhaber (oder Principal Investigator), oder in anderen leitenden Positionen

Weltweit anerkannte akademische Leistungen in relevanten Gebieten

Herausragende Führungsqualitäten

Vollzeitbeschäftigung oder mindestens sechs Monate für PIs bei QNLM pro Jahr

2. Für leitende Ingenieure:

Relevante Erfahrung in der Wartung und Instandhaltung von Anlagen an weltberühmten Institutionen sowie reiche Managementerfahrung mit bedeutenden Forschungsprojekten

Exzellente Erfolgsbilanz in F & E

Vollzeitbeschäftigung oder mindestens sechs Monate pro Jahr bei QNLM während der Übergangszeit (bis zu zwei Jahre für ausländische Bewerber)

III. Vergütungen

1. Für PIs:

Zuschuss: 1-1,2 Millionen RMB pro Jahr

Forschungsförderung: 3-5 Millionen RMB

Zuschüsse in Höhe von 5 Millionen RMB zum Haus- bzw. Wohnungskauf auf einen Vertrag von sechs Jahren oder länger mit QNLM; oder eine mietfreie Wohnung von rund 180 qm bei einem Vertrag von weniger als sechs Jahren mit QNLM.

2. Für Direktoren und leitende Ingenieure:

Offen für direkte Verhandlungen; Näheres entnehmen Sie bitte den relevanten QNLM Aoshan Talentrichtlinien.

IV. Bewerbung

Bewerber müssen einen Lebenslauf und bisherige Forschungsleistungen (eine Auflistung von bis zu zehn der bedeutendsten Publikationen oder Patente), einen Forschungsplan und Arbeitsziele sowie drei Referenzen vorlegen (alles im PDF-Format).

Ihre vollständige Einreichung richten Sie bitte mit Referenz "Application for QNLM Aoshan Recruitment Program" per E-Mail an: jwzheng@qnlm.ac

V. Frist

Die Durchsicht der Bewerbungen beginnt ab sofort und wird fortgeführt, bis sämtliche Stellen besetzt sind.

