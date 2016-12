DGAP-News: Ganaria AG / Schlagwort(e): Börsengang/Zulassungsgenehmigung Ganaria AG: 27.12.2016 / 13:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Ganaria AG: Erfolgreiches Listing im Freiverkehr der Börse Düsseldorf München, den 27. Dezember 2016- Die Aktien der Ganaria AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN) wurden heute in den Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf aufgenommen. Der erste Kurs wurde mit EUR 1,05 festgestellt. Der Wertpapierprospekt zum öffentlichen Angebot der Gesellschaft wurde am XX gebilligt und steht auf der Website der Gesellschaft unterwww.ganaria.dezum Download bereit. Als Lead Manager der Transaktion fungierte die ACON Actienbank AG. Über die Ganaria AG Ganaria AG ist auf die strategische Führung, Steuerung, Koordination und Beratung von Tochtergesellschaften und Minderheitsbeteiligungen als auch Drittunternehmen ausgerichtet. Die Ganaria AG versteht sich dabei als Partner Ihrer Kunden und Beteiligungen und ist darauf ausgerichtet durch eigene und externe Finanzierungslösen nachhaltig an der Wertentwicklung der Beteiligungen zu partizipieren. Die Website der Gesellschaft ist unter der Adresse: www.ganaria.de zu erreichen. Kontakt: Ganaria AG Investor Relations Dessauerstr. 6 80992 München E-MAIL: ir@ganaria.de -------------------------------------------------------------------------------- 27.12.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- 532989 27.12.2016