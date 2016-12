TIME kürt 'The Unusual Football Field' von 'AP Thailand' zu einer der 25 besten Erfindungen des Jahres 2016

Bangkok (ots/PRNewswire) - Der von AP (Thailand) entworfene, ungewöhnlich geformte Fußballplatz in der Mitte der Gemeinde Klong Toei wurde von TIME Magazine zu einer der 25 besten Erfindungen des Jahres 2016 weltweit gekürt. Die Thailänder können auf AP (Thailand) Public Company Limited stolz sein. Dieser führende Bauträger und innovative Designer von Funktionsraum in Wohngebieten ist der Erfinder des neuen AP-Konzepts des 'Unusual Football Field' in der Gemeinde Klong Toei.

Foto - http://mma.prnewswire.com/media/451110/AP__Thailand__s_Unusual_Football_Field.jpg

Die Erfindungen wurden für ihren Beitrag zu einer besseren Welt nominiert. Der ungewöhnliche Fußballplatz von AP geht auf die Expertise der Firma bei der Raumgestaltung in Wohngebieten zurück. Unter dem Konzept 'AP Think Space' will man einen gesellschaftlichen Beitrag leisten. Nach einer Umfrage in der Gemeinde Klong Toei entschied sich AP Design Lab zur Konversion von brachliegenden Flächen in Räume, von denen jeder in der Gemeinde etwas hat. Das Ergebnis dieser Arbeit sind mehrere ungewöhnlich geformte Fußballplätze (beispielsweise L- oder zickzackförmig), die beweisen, dass ein Fußballplatz nicht immer rechteckig sein muss. Diese noch nie dagewesene Aufgabe war eine Herausforderung an den Denkansatz von AP, bei der es herkömmliche Grenzen in Sachen Raumentwicklung durch eine neue kreative Perspektive zu überwinden galt. Dabei entstand ein 'wertvoller Lebensraum', von dem jeder in der Gemeinde profitiert. Das innovative Design, das seinesgleichen sucht, wurde vom renommierten TIME Magazine gelobt.

Pattaraphurit Rungjaturapat, Deputy Chief Corporate Image Officer, AP (Thailand), sagte: "Bei einer internen Besprechung ging es darum, wie wir unsere Expertise beim Raumdesign sinnvoll einbringen können, um einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern. Am Ende stand die Idee, dass wir etwas für die Gemeinde Klong Toei gestalten und brachliegende oder ungenutzte Flächen mit neuem Leben erfüllen."

"Die Frage ist berechtigt, ob man auf einem nicht rechteckigen Fußballplatz überhaupt spielen kann. Die Herausforderung bestand darin, die bestehenden Grenzen zu überwinden und etwas Praktisches zu gestalten. Die zwei Fußballplätze waren nicht nur das Ergebnis eines anderen Denkansatzes, sondern auch ein ausgewogenes Design mit maximaler Flexibilität für die Gemeinde, das sich nahtlos einpasst. Am wichtigsten war aber die Nutzbarkeit, ohne durch die Grenzen traditioneller Formen beschränkt zu sein."

"Dass TIME Magazine das AP 'Unusual Football Field' zu einer der 25 besten Erfindungen des Jahres 2016 gekürt hat, damit hätten wir in unseren wildesten Träumen nicht gerechnet. Aber der eigentliche Erfolg dieses Projekts liegt darin, dass der von uns geschaffene Raum wirklich die Bedürfnisse der Gemeinde erfüllt. Im Zentrum unserer Designphilosophie steht der Endanwender, für den der von uns gestaltete Raum einen Nutzen bringt. Genau darum ging es uns nämlich, genau wie das Kriterium, mit dem TIME Magazine die beste Erfindung kürt -- sie muss einen Beitrag zu einer besseren Welt leisten."

Weitere Informationen erhalten Sie von: Bangkok Public Relations Ltd., Tel.: +662 664 9500

