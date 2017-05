Logistik 5.0 und Künstliche Intelligenz: Cargonexx ist Vorreiter im europäischen LKW-Markt

Hamburg/Zürich/Wien (ots) -

- Hamburger Start-up erweitert sein Geschäftsmodell für die D/A/CH Region

Was bewirkt die zunehmende Digitalisierung in der Logistik? Zwei Drittel der Unternehmen (65 Prozent) glauben, dass selbstlernende Systeme viele Aufgaben in der Logistik übernehmen werden, etwa die Planung der besten Route oder das Auslösen von Bestellvorgängen. Jeweils neun von zehn erwarten eine langfristige Senkung der Kosten (89 Prozent) und eine Beschleunigung des Transports (86 Prozent). Rund drei Viertel (72 Prozent) erwarten weniger Fehler in der Transportkette und 58 Prozent einen umweltschonenderen Transport. Das war das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage unter 508 Unternehmen mit Logistikprozessen im Auftrag des Digitalverbands Bitkom. Diese Trends decken sich mit der derzeitigen Entwicklung im Bereich der Logistik Start-ups.

Das Hamburger Unternehmen Cargonexx hat frühzeitig nicht nur auf den Digitalisierungseffekt, sondern auch auf den Einsatz künstlicher Intelligenz gesetzt. Das Ziel ist es, Angebots- und Nachfrageströme im LKW-Transport zu optimieren und gleichzeitig Leerfahrten zu vermeiden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, denn bislang haben sich in Deutschland knapp 2000 Speditionen und Frachtführer bei der digitalen Spedition angemeldet. Damit ist das Unternehmen europaweit führend im Lkw-Transportmarkt. Rolf-Dieter Lafrenz, Geschäftsführer von Cargonexx, kommentiert: "Mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz bestimmen wir Spotmarktpreise für LKW Transporte und sind damit gleichzeitig eine Art digitale Spedition. Unser Geschäftsmodell überzeugt Marktführer und kleinere Speditionen gleichermaßen. Neben der Flexibilität der Cargonexx-Plattform und den Vorteilen von KI durch neuronale Netze und selbstlernende Algorithmen stehen wir zudem für ganz klassische Unternehmenswerte wie Transparenz, Fairness und sichere Transaktionen."

Eine Besonderheit der digitalen Spedition ist die vollständige Übernahme des Risikos. Damit tritt Cargonexx als haftender Spediteur auf und ist komplett für den Transport verantwortlich. Mit seinem Modell des Nexx Agenten gibt es zudem einen ganz neuen Weg für Transportunternehmer, Aufträge zu akquirieren.

Aktuell steigt das Auftragsvolumen um zwanzig Prozent wöchentlich. Das Cargonexx Modell wird im Zuge der Wachstumsstrategie planmäßig auf die D/A/CH Region erweitert. Nach dem erfolgreichen Start Ende 2016 in Deutschland intensivieren die Hamburger nach wenigen Monaten ihre Geschäftstätigkeiten für die Schweiz und Österreich. Weitere Zielmärkte folgen in den kommenden Monaten. Unter anderem sollen Polen und die Niederlande in 2017 angesteuert werden.

Über Cargonexx

Das Hamburger Logistik Start-up läutet mit künstlicher Intelligenz eine neue Ära des LKW-Transports ein: Oneclick-Trucking. Selbst lernende Algorithmen (machine learning) bestimmen Spotmarkt-Preise für LKW-Touren, die automatisch auf freie Frachtführer-Kapazitäten verteilt werden. Spediteure und Transportunternehmer sparen Zeit und Geld mit Cargonexx und gewinnen die Sicherheit, dass ihre Touren auf dem Spotmarkt vertrauensvoll durchgeführt werden. Das intelligente Matching von Ladung auf freie Kapazitäten reduziert Leerfahrten im LKW-Transport. So erzielen Transportunternehmer eine höhere Marge. Gleichzeitig sinkt das Verkehrsaufkommen mit positiven Effekten auf den Verkehr und die Umweltbelastung. Cargonexx fällt in die Kategorie "vernetzte, intelligente Mobilität" oder "Distribution 5.0". Mehr Infos unter www.cargonexx.de

