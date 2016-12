Alpha Bank und Welcome Real Time feiern 10 Jahre erfolgreiche und innovative Zusammenarbeit mit dem Bonus-Treueprogramm

Aix-En-Provence, Frankreich (ots/PRNewswire) - Welcome Real Time, führender Anbieter von Marketing- und Kundenbindungslösungen, und die Alpha Bank, führende Bankengruppe in Griechenland und beste Bank von Griechenland 2016 (Euromoney Magazine), sind stolz, das zehnjährige Bestehen ihrer Zusammenarbeit bekannt zu geben, die zum Erfolg des renommierten Bonus-Treueprogramms geführt hat. Dieses Jubiläum steht zudem für eine umfassendere Ausweitung ihrer Partnerschaft.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151026/280732LOGO )

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160617/380560LOGO )

Alpha Bank leitet das erfolgreiche Treueprogramm "Bonus", das die Kooperation mit führenden Schlüsselpartnern stärkt: AB Vassilopoulos, Aegean Airlines, Vodafone usw. sowie mehr als 4.000 Filialen. Seit 2006 erhielten über eine Million Kunden Punkte über Werbekampagnen, und mehr als 4,5 Millionen Einlösetransaktionen wurden durchgeführt.

Zehn Jahre danach steht das Bonus-Programm mit der Unterstützung von Welcome Real Time, einem Unternehmen der Collinson Group, weiterhin an erster Stelle, wenn es um Markenerkennung durch Kunden geht.

Der Erfolg des Bonus-Programms beruht auf der Flexibilität der XLS-Lösung von Welcome Real Time, die es den Kunden ermöglicht, durch die Nutzung ihrer Karte im Geschäft oder online Punkte zu erhalten. Darüber hinaus können die Kunden ihre Punkte jederzeit und überall einlösen. Das Bonus-Programm bietet außerdem innovative Services: automatische Glücksziehung, Belohnung für kontaktfreie und mobile Zahlungstransaktionen, Cross-Channel-Kommunikation sowie einen Einlöse-Katalog an POS-Terminals.

Da XLS eine Universallösung darstellt, betreibt Alpha Bank auch Shop&Win-Prämienprogramme und Treuekarten.

Nach der zehnjährigen Zusammenarbeit erneuerte Alpha Bank ihre Partnerschaft mit Welcome Real Time. Diese Stärkung der Geschäftsbeziehung stellt die Entwicklungsmöglichkeiten der Bonus-Programme sicher, die auf der Strategie von Welcome Real Time basieren.

"Welcome Real Time ist ein strategischer Partner für die Alpha Bank und hat unsere Treueprogramme entwickelt und unterstützt, wie zum Beispiel das Bonus-Programm, das erfolgreichste Prämienprogramm in Griechenland mit internationaler Bekanntheit", so Grigorios Politis, Leiter der Abteilung Cards and Consumer Banking Products, Alpha Bank. "Unsere Zusammenarbeit war sehr produktiv, wodurch wir unsere Plattform mit neuen Lösungen und Einsatzmöglichkeiten kontinuierlich bereichern konnten. Darüber hinaus konnten wir durch die gemeinsame Entwicklung unserer Analytikplattform das Verhalten unserer Kunden genau analysieren und so ihre Bedürfnisse besser verstehen."

"Wir sind stolz, das Bonus-Programm von Alpha Bank zu unterstützen, das eines der erfolgreichsten Treueprogramme für Finanzdienstleistungen in Europa darstellt. Diese Vertragsverlängerung zeigt die starke Anerkennung und das Vertrauen in unsere Teams und Lösungen eines Kunden, den wir in den letzten zehn Jahren erfolgreich unterstützt haben", erklärte Thierry Reginato, General Manager, Welcome Real Time.

Pressekontakt:

Original-Content von: WRT, Collinson Group, übermittelt durch news aktuell