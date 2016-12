Kate Moss neue Gesicht NIKKIE

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Kate Moss wird das internationale Gesicht der niederländischen Modemarke NIKKIE. Designer Nikkie Plessen wird für den Herbstkollektion 2017 mit dem Topmodell zusammenarbeiten.

Dies wurde in Amsterdam während der Spring/Summer 2017-Präsentation in Anwesenheit von Kate Moss verkündet. Man wird die Stil-ikone im Herbst 2017 weltweit in allen Kampagnen der NIKKIE-Damenlinie sehen können.

""Wir sind ungeheuer stolz auf die Tatsache, dass Topmodell Kate Moss das neue Gesicht von Nikkie ist. Sie verkörpert genau das, was wir als Marke sein möchten: sie ist kühn und kräftig, aber zugleich auch feminin und sexy. Wir freuen uns dann auch sehr, dass sie mit NIKKIE zusammenarbeiten wird. Mit Kate Moss als Vertreterin unserer Marke, wird NIKKIE weltweit eisenstark auf die Karte gesetzt"", sagt CEO und Designer Nikkie Plessen.

Über NIKKIE

NIKKIE wurde im Jahre 2011 von Besitzerin Nikkie Plessen gegründet und wuchs in innerhalb von fünf Jahren Zeit aus zu einer internationalen Marke mit 15 eigenen Läden und In-Store-Shops bei großen Kaufhäusern wie Galeries Lafayette, Takashimaya, Robinsons und Le Marais in Europa und Asien. NIKKIE füllt die Lücke zwischen den High-End und High-Street Fashion Labels. Die Stärke der Marke liegt darin, dass High-End-Entwürfe, Luxusmateriale und elegante, weibliche Passformen sehr preisgünstig angeboten werden. NIKKIE wird von internationalen Topmodellen und IT-Girls, wie Natasha Poly, Tyra Banks, Kristina Bazan und Raline Shah getragen.

Pressekontakt:

Original-Content von: NIKKIE, übermittelt durch news aktuell