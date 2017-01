DGAP-Adhoc: Pütz Vermögensverwaltung AG:

DGAP-Ad-hoc: Pütz Vermögensverwaltung AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Absichtserklärung Pütz Vermögensverwaltung AG: 06.01.2017 / 17:36 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Pütz Vermögensverwaltung AG (WKN: A1YC99) Insiderinformation nach § 17 MAR Die Gesellschaft (zukünftig firmierend unter "Lumaland AG") setzt nunmehr die auf der Hauptversammlung vom 22. Dezember 2016 beschlossene strategische Neuausrichtung um und wird sich in Zukunft auf den Online Handel unter anderem im Bereich Schlafwelten konzentrieren. Dazu hat die Gesellschaft heute einen Kaufvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der Möbelfreude Vertriebs GmbH mit Sitz in Berlin geschlossen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Möbelfreude Vertriebs GmbH ist im Bereich Online Handel mit Boxspringbetten tätig. Sie hat ihren Geschäftsbetrieb vor kurzem von der 3F Warenhandels GmbH & Co KG mit Sitz in Bielefeld übernommen. Die Finanzierung der Übernahme des Geschäftsbetriebes erfolgt im Wege eines Darlehens an die Möbelfreude Vertriebs GmbH seitens der Gesellschaft. Ferner beabsichtigt die Gesellschaft, weitere Unternehmen im Bereich eCommerce zu erwerben. Berlin, 6. Januar 2017 Alexander Hertrampf Vorstand Pütz Vermögensverwaltung AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.puetzag.de eMail: info@puetzag.de Vorstand: Alexander Hertrampf Aufsichtsratsvorsitzender: Ingo Schiller Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 128790 B -------------------------------------------------------------------------------- 06.01.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Pütz Vermögensverwaltung AG Grunewaldstr. 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2190 0880 Fax: +49 (0)30 2190 088 90 E-Mail: info@puetzag.de Internet: www.puetzag.de ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 534651 06.01.2017 CET/CEST