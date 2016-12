DGAP-Adhoc: Pütz Vermögensverwaltung AG:

DGAP-Ad-hoc: Pütz Vermögensverwaltung AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme Pütz Vermögensverwaltung AG: 22.12.2016 / 11:39 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Pütz Vermögensverwaltung AG (WKN: A1YC99) Insiderinformation nach § 17 MAR Die Gesellschaft hat heute auf Veranlassung der neuen Großaktionärin WAOW entrepreneurship GmbH, Berlin, beschlossen, die Gesellschaft neu auszurichten und diese Entscheidung der Hauptversammlung am 22. Dezember 2016 zur Zustimmung vorzulegen. Die Neuausrichtung sieht vor, dass die Gesellschaft in "Lumaland AG" umfirmiert wird. Der Unternehmensgegenstand soll im Wesentlichen den Handel im e-Commerce vorsehen. Der Aufsichtsrat soll neu gewählt werden. Als Kandidaten sind Herr Dr. Hubertus Hoffmann, Internet Investor, Herr Ingo Schiller, kaufmännischer Geschäftsführer, und Herr Ahmet Yalcin, Geschäftsführer, vorgesehen. Ferner soll eine Barkapitalerhöhung von EUR 400.000 um EUR 1.600.000 auf EUR 2.000.000 beschlossen werden; die neuen Aktien soll allein die Sweet Dream Invest GmbH zeichnen. Die Durchführung der Kapitalerhöhung ist kurzfristig geplant. Es ist zu erwarten, dass der Aufsichtsrat nach seiner Konstituierung unmittelbar nach der Hauptversammlung Herrn Alexander Hertrampf zum alleinigen Mitglied des Vorstands bestellt. Die Gesellschaft beabsichtigt, mit den Finanzmitteln weitere Unternehmen im Bereich e-Commerce zu erwerben. Berlin, 22. Dezember 2016 Daniel Eric Joerin Vorstand Pütz Vermögensverwaltung AG Grunewaldstr. 22 D-12165 Berlin Telefon: +49(30)219088-0 Telefax: +49(30)219088-90 Homepage: www.puetzag.de eMail: info@puetzag.de Vorstand: Daniel Eric Joerin Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. oec. Marcello Scarnato Kapitalgesellschaft mit Sitz in Berlin | Amtsgericht Charlottenburg | HRB 128790 B -------------------------------------------------------------------------------- 22.12.2016 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de -------------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Pütz Vermögensverwaltung AG Grunewaldstr. 22 12165 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 2190 0880 Fax: +49 (0)30 2190 088 90 E-Mail: info@puetzag.de Internet: www.puetzag.de ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Hamburg Ende der Mitteilung DGAP News-Service -------------------------------------------------------------------------------- 532499 22.12.2016 CET/CEST