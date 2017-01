Anaplan ernennt Frank Calderoni zum Chief Executive Officer

San Francisco (ots/PRNewswire) - Der erfahrene Softwaremanager besitzt eine herausragende Erfolgsbilanz bei wichtigen Technologieunternehmen

Anaplan (http://www.anaplan.com/), eine führende Planungs- und Leistungsmanagementplattform, gab heute die Ernennung des erfahrenen Managers aus der Technologiebranche, Frank Calderoni, mit Wirkung vom 23. Januar 2017 zum neuen President und Chief Executive Officer (CEO) bekannt. Calderoni, eine Führungskraft mit langjähriger Erfahrung in Software, wird sich auf anhaltendes und schnelles Wachstum konzentrieren, um Anaplan in die nächste Phase seiner Entwicklung zu führen.

"Wir sind froh, Frank Calderoni als neuen President und CEO von Anaplan willkommen zu heißen. Frank ist eine Führungspersönlichkeit, die maßgeblich zum Erfolg einiger der angesehensten Unternehmen in der Technologiebranche beigetragen hat. Im Laufe seiner Karriere hat sich Frank den Ruf eines einflussreichen und strategisch denkenden Managers erworben und wir haben enormes Vertrauen, dass Frank für unsere Kunden, Mitarbeitenden und Partner eine hervorragende Führungskraft sein wird", sagte Standish O'Grady, Aufsichtsratsmitglied von Anaplan.

Calderoni kommt von Red Hat, Inc. zu Anaplan, wo er als Executive Vice President of Operations und Chief Financial Officer (CFO) tätig war. Zuvor war er 11 Jahre bei Cisco Systems, Inc. beschäftigt, davon sieben Jahre als Executive Vice President und CFO. Während seiner Tätigkeit stieg der Umsatz von Cisco von ca. $ 22 Milliarden auf $ 47 Milliarden und das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich. Zu den weiteren Positionen Calderonis in der Technologiebranche zählen die des Senior Vice President und CFO von QLogic und SanDisk sowie eines Vice President von IBM.

"Ich fühle mich geehrt, der President und CEO von Anaplan zu werden, eines Unternehmens, das an der Spitze einer aufregenden und schnell wachsenden Branche liegt. Ich bin überzeugt, dass sich Anaplan sehr schnell zu einem der bekanntesten Namen bei Unternehmenssoftware entwickeln wird, da Leistungsmanagementplattformen enormes Wachstumspotenzial besitzen", sagte Calderoni. "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit unseren talentierten Mitarbeitenden bei der Betreuung unserer Kunden auf ihrem Weg der Innovation zu intelligenten Unternehmen."

Über Anaplan

Anaplan ist die führende Planungs- und Leistungsmanagementplattform für intelligente Unternehmen. Anaplan bietet ein herausragendes Planungs- und Modellierungsinstrument, prädiktive Analysen, Zusammenarbeit in der Cloud und eine einfach zu nutzende Schnittstelle für Endanwender. Anaplan ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und Niederlassungen in 16 Ländern. Weitere Informationen erhalten Sie unter anaplan.com (http://www.anaplan.com/). Folgen Sie uns auf: Twitter (https://twitter.com/anaplan), LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/anaplan), YouTube (https://www.youtube.com/c/anaplaninc) und Facebook (https://www.facebook.com/anaplan).

