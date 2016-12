Anaplan bringt als erstes Unternehmen ausgereiftes Application Lifecycle Management im Bereich EPM-Cloud auf den Markt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Nutzer können Pläne mit der Version 2016.4 sicher und effizient entwickeln, integrieren und visualisieren

Anaplan (http://www.anaplan.com/) hat in der Version 2016.4 seiner führenden Plattform für Planungs- und Leistungsmanagement das Application Lifecycle Management (ALM) aufgenommen. Mit einem erstmalig auf dem Markt eingeführten erweiterten ALM in der Cloud für Enterprise Performance Management (EPM) bietet Anaplan seinen Kunden größere Genauigkeit und Kontrolle, während Anwendungen in der Entwicklung, in Testphasen und Produktionsumgebungen gesteuert werden, und ermöglicht so eine flexiblere Anpassung an sich verändernde Bedingungen. In der neuen Version ist ebenfalls die Nachverfolgung des Modellverlaufs für eine bessere Transparenz und Überprüfbarkeit optimiert worden.

Zu den Vorteilen des ALM-Angebots von Anaplan gehören:

- Einfacheres Management der Entwicklung, Testdurchführung, Umsetzung und Verwaltung der Anaplan-basierten Pläne und Anwendungen im gesamten Unternehmen. Nutzer können automatisch Änderungen sehen und Modelle synchronisieren. - Verbesserte Datensicherung und -zuverlässigkeit, da die Verantwortlichkeiten für Modellaufbau, Verwaltung und Umsetzung getrennt voneinander sind und kontrolliert werden. - Revisionskontrolle ermöglicht den Administratoren die Markierung von Modellstruktur-Revisionen, die für Testverfahren oder für die Umsetzung in die Produktion bereit sind. - Verbesserte Überprüfbarkeit durch die Nutzung einer Übersicht von strukturellen Netto-Veränderungen, die man erstellen kann, bevor die Änderungen synchronisiert werden. - Zusätzliche Sicherheit, damit eine bereits umgesetzte Struktur einer Umgebung gesperrt werden kann, um unbeabsichtigte oder unerwünschte Änderungen zu verhindern.

"Nur Anaplan bietet dieses ausgeklügelte und effiziente Spitzenniveau auf einer modernen Unternehmensplattform, die die Zeitleiste für die Produktionsumsetzung von Tage auf Stunden reduzieren kann", sagte Michael Gould, Chief Technology Officer und Gründer von Anaplan. "Als eine Cloud-native Plattform ist Anaplan führend auf dem Markt mit Leistungen wie ALM, die die kundenorientierten Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit, Steuerung und Effizienz erfüllen."

Mit diesem Plattform-Update wird auch die Sicherheit und Überprüfbarkeit optimiert, indem Details zum Modellverlauf ergänzt werden. Nutzer können nachverfolgen, was bei einem Modell geändert wurde, wer es geändert hat und wann die Änderung durchgeführt wurde. Anaplan hat darüber hinaus folgende neuen Kapazitäten und Apps angekündigt:

- Einfachere und bessere Datenintegration mit Anaplan HyperConnect, unterstützt von Informatica. HyperConnect ermöglicht geschäftlichen Anwendern, Daten zu extrahieren und umzuwandeln und die Datenintegration mithilfe einer intuitiven Schnittstelle zeitlich zu planen. - Mehr Möglichkeiten zur Datenvisualisierung und Berichtserstellung dank einer neuen Partnerschaft zwischen Anaplan und Tableau Software. Gemeinsame Kunden von Anaplan-Tableau können Anaplan-Daten für eine Visualisierung und Berichtserstellung ganz unkompliziert in Tableau übertragen. - Eine Reihe von neuen Apps (https://www.anaplan.com/4th-release-of-2016), wie beispielsweise Long-Range Planning, Asset Management, und P&L Forecasting, steht jetzt im Anaplan App Hub (https://apphub.anaplan.com/) zur Verfügung, auf dem über 150 branchenspezifische Apps von Anaplan, Partnern und Kunden zur Verfügung stehen.

Über Anaplan

Anaplan ist die führende Planungs- und Leistungsmanagement-Plattform für intelligente Unternehmen. Anaplan bietet ein herausragendes Planungs- und Modellierungsinstrument, prädiktive Analysen, Zusammenarbeit in der Cloud und eine einfach zu nutzende Schnittstelle für geschäftliche Anwender. Anaplan ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco, Kalifornien, und Niederlassungen in 16 Ländern. Um mehr über Anaplan zu erfahren, besuchen Sie bitte anaplan.com oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, YouTube und Facebook.

