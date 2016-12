Stuttgart (ots) - Das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg feiert den Auftakt zum Jubiläumsjahr 2017 mit einer Festveranstaltung in Stuttgart, zu wir Ihre Redaktion einladen: Am 9. Januar 2017 ab 15:30 Uhr in der Sparkassenakademie, Pariser Platz 3 A. Das Grußwort spricht Manfred Lucha, Minister für Soziales und Integration, Baden-Württemberg.

Auf dem Höhepunkt von Wirtschaftskrise und Hungersnot gründete Königin Katharina von Württemberg im Januar 1817 die "Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins" und übernahm persönlich deren Vorsitz. Das Motto des Vereins "Arbeit verschaffen hilft mehr als Almosen verteilen", ist heute mehr denn je aktuell. 200 Jahre später ist das Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg einer der großen Altenhilfeträger im Land. Die Stiftung betreut mit 1.400 Mitarbeitenden rund 2.000 Senioren. Dazu kommen jährlich rund 1.400 junge Menschen, die sich unter ihrer Trägerschaft im Freiwilligen Sozialen Jahr und im Bundesfreiwilligendienst - zum Beispiel in Krankenhäusern, Behinderteneinrichtungen oder Kitas - engagieren. Obwohl Name, Rechtsform und Aufgaben mehrfach gewechselt haben, sind die beiden wesentlichen Aufgaben doch über die Jahrhunderte hinweg gleich geblieben: Soziale Dienste und Einrichtungen zu unterhalten und Innovationen auf sozialem Gebiet anzuregen und durchzusetzen. Dafür wurde das Wohlfahrtswerk 2013 und 2016 mit dem Innovationspreis TOP 100 ausgezeichnet.

Bitte melden Sie sich unter katja.kubietziel@wohlfahrtswerk.de an. Gerne schicke ich Ihnen das Programm zu und bin Ihnen behilflich, wenn Sie vorab weitere Informationen oder Fotomaterial benötigen.

