Berklee College of Music startet sein erstes einjähriges Auslandsprogramm für Bachelor-Studenten, die ihr weiterführendes Studium an seinem Campus im spanischen Valencia beginnen wollen

Valencia, Spanien (ots/PRNewswire) - Das Berklee College of Music (https://www.berklee.edu/) tritt in eine neue Ära ein. Nach der Zusammenlegung mit dem Boston Conservatory im Juni 2016 und dem Start eines fünfjährigen Programms für duale Studienabschlüsse gemeinsam mit Harvard bietet Berklee angehenden Bachelor-Studenten jetzt die Möglichkeit, ihren Master- oder Diplomstudiengang an seinem Campus in Valencia, Spanien (http://valencia.berklee.edu/), zu beginnen, indem sie das "First Year Abroad"-Programm nutzen (https://valencia.berklee.edu/academic-programs/first-year-abroad), das im September 2017 startet.

Jahr für Jahr heißt Berklee über 1.000 neue Bachelor-Studenten an seinem Campus in Boston willkommen, die Teil einer Gemeinschaft aus talentierten Musikern, Komponisten, Produzenten und Fachleuten der Musikindustrie von Morgen werden. Dank des "First Year Abroad"-Programms wird eine Gruppe angehender Studenten dazu in der Lage sein, ihren akademischen Werdegang in der lebhaften, kulturell vielfältigen spanischen Stadt Valencia am Mittelmeer zu beginnen, wo sie in den Genuss eines intimen akademischen Umfelds mit weniger als 300 Studierenden kommen und eine engagierte Fakultät vorfinden, mit der sie auf sinnvolle Weise in Kontakt treten können. Die Programme und Angebote haben einen ausgeprägten Schwerpunkt auf der globalen Musikindustrie und internationalen Karrierewegen und bieten den direkten Umgang mit einer der wichtigsten musikalischen Regionen Spaniens.

"Studierende kommen nach Berklee, weil sie eine Leidenschaft für Musik und Kreativität haben und fachlichen Rat suchen, der ihnen dabei hilft, ihren Traum vom Leben als Künstler und Vorreiter in die Tat umzusetzen", erklärt María Martínez Iturriaga, Executive Director von Berklees Campus in Valencia. "Ebenso wie ihr Eintrittsjahr am Berklee-Campus in Boston entwickelt das Programm First Year Abroad ihre musikalischen Kenntnisse und bindet sie in einen kohärenten Studienplan der Geisteswissenschaften ein, der ihre Art zu denken prägen wird. Zugleich bietet das Programm eine lebensverändernde internationale Erfahrung für diejenigen, die besonders neugierig auf die Welt um sie herum sind."

Berklees "First Year Abroad"-Programm am Campus in Valencia bietet den Studenten denselben grundlegenden Studienplan, der sie auch bei einem Studienantritt in Boston erwartet - mit Kursen für Arrangement, Gehörbildung, Harmonie, Komposition, Ensemble- und Einzelunterricht sowie Musiktechnologie -, während sie zugleich Zugang zu den hochmodernen Aufnahmestudios, technischen Labors und Klassenzimmern des spanischen Campus' haben. Nach Abschluss ihres ersten Studienjahres in Valencia werden die Studierenden an den Campus von Boston versetzt, um in ihrem gewählten Hauptfach weiter zu studieren.

Berklees Campus in Valencia liegt im klassischen Komplex der Stadt der Kunst und Wissenschaften im spanischen Valencia und ist der erste internationale Campus des Berklee College of Music und sein erster Campus außerhalb Bostons. Der wunderschöne 3.600 m² große Campus ist in einem einzigen Gebäude untergebracht, das sich die Aufführungsräumlichkeiten mit dem Palau de les Arts Reina Sofia teilt. Er wurde eigens für Musik entworfen und ist mit hochmoderner Technik ausgestattet, um so einen Dreh- und Angelpunkt zu bilden, von dem aus die größten musikalischen Talente unter den internationalen Studenten ihre Karriere starten können.

