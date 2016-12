Fulminanter Winterstart hoch 2 in Wagrain-Kleinarl

Wagrain-Kleinarl (ots) - Wagrain-Kleinarl sorgte am Wochenende für einen imposanten Start in die kommende Wintersaison! Den Auftakt machte der belgische Hitparadenstürmer Milow am Freitag Abend bei einem sensationellen LIVE-Konzert bei der Talstation Flying Mozart. Mit seinen Hitparadensongs "You don?t know", "Ayo Technology" usw wärmte der Belgier die Stimmbänder seiner Fans ordentlich auf. Unter den 2.500 Konzertbesuchern war auch ehemalige Olympiasiegerin und Weltmeisterin Annemarie Moser-Pröll. Milow zeigte sich sowohl vom Publikum als auch von der Tourismusregion Wagrain-Kleinarl begeistert. Er reiste extra schon einen Tag früher an, um mit seinem Team seinem großen Hobby, dem Snowboarden, frönen zu können.

Gestern am Samstag, 10.12 ging das Winterstart-Programm mit Olympiasieger und Weltmeister Benni Raich in die nächste Runde. Anlässlich der neuen Shop-Eröffnung von Sport Huber lud Hausherr Rudi Huber prominente Wagrainer ein, mit Benni Raich das Skigebiet Wagrain-Kleinarl zu erkunden. Der Olympiasieger war sehr begeistert von dem vielfältigen Pistenangebot und den perfekten Pistenbedingungen. Am Nachmittag stand der Skistar für seine Fans für eine Autogrammstunde im neuen Shop zur Verfügung.

Spektakulär ging es an diesem Wochenende mit dem Ice Cross Downhill Riders Cup weiter, als 165 Athleten aus 20 Nationen beim Egglift in Wagrain-Kleinarl um den Sieg kämpften. Die 300 Meter lange Eispiste hatte vier Abschnitte - sehr kurvig gleich nach dem Start, dann die Highspeed-Gerade mit Sprüngen, anschließend die sogenannte Rhythm Section und das Ziel bergauf. Gewonnen hat der Österreicher Marco Dallago vor Mark Taru aus Estland und dem Franzosen Tristan Dugerdil, der auf den dritten Platz kam. Was es beim Winterstart hoch 2 Wochenende sonst noch gab: Ski & Fun Testarena mit kostenlosem Skitest, Skiguiding, Massage Drive-In und einen kostenlosen Snowbike-Workshop.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis: Mag Judith Wieser Judith@wagrain-kleinarl.at Tel.: 0664 222 17 95

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19071/aom

*** TP-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.TOURISMUSPRESSE.AT ***

TPT0001 2016-12-11/12:49

Original-Content von: Wagrain-Kleinarl Tourismus, übermittelt durch news aktuell